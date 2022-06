Dimitri Verhulst weet de aandacht niet vast te houden ★★☆☆☆

Beeld Claudie de Cleen

Zul je zien: ga je dood, kom je niet in het hemelse paradijs maar in een grauwe inrichting, waar je moet afkicken van het leven. Het gebeurt Malodot, de hoofdpersoon van Hebben en Zijn. Na een fataal auto-ongeluk belandt hij in een klinisch voorgeborchte met lange gangen en sfeerloze recreatiezalen. Er is groepstherapie onder leiding van de Counselor, een soort Magere Hein die zijn cliënten ervan probeert te overtuigen dat de dood te prevaleren is boven het leven. ‘Dood moet u toch’, stelt hij. ‘Sowieso. Onvermijdelijk komt er een leeftijd waarop u klaar bent met al dat geleef. U gaat er de leegheid wel eens van inzien.’

Pas als je zover bent, kun je de kliniek verlaten en toetreden tot het grote niets dat de dood is. Weglopen kan ook; in dat geval word je opnieuw geboren en beleef je je hele leven opnieuw, precies zoals het was, tot en met de laatste dag. Waarna je weer in de kliniek terechtkomt. Er zitten voornamelijk jongere mensen, die zijn gestorven terwijl ze nog midden in het leven stonden. Er zijn weinig bejaarden, want ‘die zijn zo goed als helemaal uit zichzelf gedetoxt de kist in gegaan’.

Aardig bedacht allemaal, door schrijver Dimitri Verhulst (1972). En toch maakt dit boek weinig indruk. Niet omdat het slecht geschreven is, want op Verhulsts stijl kunnen we rekenen. Die ronkt zoals die altijd ronkt. Alhoewel, sommige metaforen zijn nogal lukraak. Dansende mensen als ‘preistengels, zachtjes wiegend in de wind’ én als ‘kapotte kapstokken op schoenzolen’ – dat zijn twee heel verschillende dingen.

Voor een stilist als Verhulst staan er bovendien veel harkerige zinnen in deze roman: ‘Malodot is gestopt met denken op het punt waar het een positieve uitkomst bood voor hemzelf.’ Of: ‘Waar hij zich kon optrekken aan het gegeven op z’n minst niks of niemand te zijn, maar toch te zijn opgegaan in een groter geheel.’ En eerlijk gezegd zijn veel verzinseltjes van Verhulst ook best flauw. Wat eten ze in de kliniek? Wormen! Wat spelen ze in de recreatiezaal? Galgje! Waarheen gaat het groepsreisje? Iemands coma!

Schadelijke verslaving

De krampachtige manier waarop het leven als schadelijke verslaving wordt voorgesteld, is problematischer. De vergelijking met een tabaksverslaving wordt telkens gemaakt, maar gaat die eigenlijk wel op? Een verslaving aan tabak is eenduidig: je weet dat het slecht voor je is, maar je rookt toch. Met het leven zit het toch een beetje anders: het leven is niet per definitie slecht voor je – jawel, het is soms eenzaam, saai, gruwelijk zelfs, maar evengoed ook weleens prettig, gezellig en bij vlagen fantastisch. Roken doe je voor jezelf, leven (soms) ook een beetje voor een ander. Tot roken word je verleid, maar voor het leven gaat dat niet op: je krijgt het en je doet het ermee, je hebt geen keus. Precies de argumenten van een junk, zou de Counselor opmerken. Hij blijft erop hameren: het leven is de moeite echt niet waard en wie dat wel vindt, is gewoon hartstikke verslaafd. Het zal wel, maar het doet te makkelijk aan zo, en daardoor kun je maar half meegaan in dit gedachtenexperiment.

Het helpt ook niet dat Malodot zo’n man is van wie het je gewoon niet uitmaakt of hij levend is of dood. Hij is eind 40, werkte als reclamemaker en heeft geen opvallende eigenschappen. Hij komt niet erg levenslustig over, ‘een mankelieke man’, maar toch zit hij lang in de kliniek. Kennelijk hangt hij nogal aan het leven, maar waarom? Hij heeft geen kinderen om te willen zien opgroeien, geen brandende ambities die nog waargemaakt moeten worden. Een relatie, dat wel, maar de vonken spatten er niet vanaf. Ze hadden bij het tuincentrum net een boompje gekocht, dat zouden ze nog planten. Maar ja.

Nihilisme

Veel intrigerender dan Malodot is een andere dode in de kliniek: de man die bekendstaat als de Woestijnvampier van Teheran. Als kind werd hij jarenlang gruwelijk seksueel misbruikt, om daarna de rollen om te draaien: hij heeft meer dan zestig kinderen meegelokt naar de woestijn om ze daar te verkrachten en te vermoorden. Hij wordt uiteindelijk opgehangen, nadat hij tijdens een publiek tribunaal gemarteld is. En toch loopt hij weg uit de kliniek, wetende dat hij dan opnieuw zijn leven leiden moet, opnieuw die verschrikkelijke jeugd, die daden, die dood. Waarom? Wat roept hem terug? Dáár zit een verhaal in.

Want waar blijft het verhaal van Malodot eigenlijk? Er gebeurt niets met hem: hij hangt wat rond met een medepatiënt, is halfhartig op zoek naar zijn mogelijk ook overleden geliefde en volgt wat vage therapieën – het leidt allemaal nergens toe. Het is alsof het door de Counselor gepredikte nihilisme de hele roman, Malodot incluis, smoort. Het versuft de lezer, die steeds onverschilliger wordt. Als alles waardeloos is, dan ook dit boek. Dat we uiteindelijk alleen nog enthousiasme kunnen opbrengen voor een moordende kinderverkrachter zegt eigenlijk wel genoeg.

Dimitri Verhulst: Hebben en Zijn. Atlas Contact; 173 pagina’s; € 18,99.