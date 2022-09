Dilan Yesilgöz is een NEC’er

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Mijn club NEC speelt elke week gelijk. De laatste vijf wedstrijden eindigden in 0-0, 1-1, 0-0, 1-1 en 1-1. Dat is geen toeval, want in Nijmegen zijn we bij de aftrap al dik tevreden met de stand op het scorebord. Ons hoor je niet klagen, we zijn waar we willen zijn, en als alles gelijk eindigt, spelen we volgend jaar ook weer eredivisie.

Wie genoegen neemt met een gelijkspel, is vooral bezig met het onschadelijk maken van de tegenstander. Niet voor niets is de bekendste NEC-speler een keeper. Minister Yesilgöz van Justitie is van een partij die ook dik tevreden is met de status quo. Er gaat van alles mis hoor, daar niet van, maar ze zijn de grootste en de achterban heeft het nog steeds goed. Het is dan ook niet nodig om zelf ideeën te ontwikkelen, of om ook maar enigszins kritisch naar eigen beleid te kijken. Cynisch verdedigen volstaat.

Dus als je dan het parlementaire jaar mag openen met de HJ Schoo-lezing, speel je gewoon op een gelijkspelletje. Zolang je de tegenstander maar dwarsboomt, zit je goed. Je rekt ellenlang tijd met een beschouwing over ‘wokisme’, alsof het daadwerkelijk iets betekent. En maakt een schwalbe door de mensen die wél iets willen veranderen een ‘gevaar voor de rechtsstaat’ te noemen. Dat hoef je niet te verantwoorden, de fans vinden het prima.

Ik ben jarenlang zo’n verdediger geweest, het is ongelooflijk makkelijk. Je hoeft er bijna niets voor te kunnen. Je zeikt wat tegen de scheids, je schopt wat ballen in de sloot en als het nodig is, werk je iemand die er wel iets van probeert te maken naar de grond. Het is een effectieve strategie, als je geen enkele ambitie hebt.