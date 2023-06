Digitale trucage of niet, ook als tachtiger ís Harrison Ford Indiana Jones ★★★☆☆

Phoebe Waller-Bridge en Harrison Ford in ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’.

Zou je het ook zien als je het niet wist? De blik van de digitaal verjongde held, in de royale flashbackproloog van Indiana Jones and the Dial of Destiny, oogt op een enkel moment nét een tikje artificieel.

Bijna perfect is de nieuwe computertechniek, waarbij artificiële intelligentie gebruikmaakte van eerder (en ongebruikt) filmmateriaal van Harrison Ford. Weer een reuzenstap vooruit na Martin Scorseses nog wat stram uitgepakte poging om Robert De Niro te verjongen voor The Irishman (2019). En het restantje digitale kinderziekte doet weinig af aan het genot om dr. Jones nog één keer terug te zien in zijn natuurlijke archeologenhabitat: een vrachttrein vol geroofde kunstschatten en een peloton nazi’s, onder wie de listige natuurkundige Jürgen Voller (Mads Mikkelsen). Onderdeel van de buit is een mechanische schijf waarmee de oude Grieken ‘scheurtjes’ in de tijd konden voorspellen.

Over de auteur

Bor Beekman is sinds 2008 filmredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft recensies, interviews en langere verhalen over de filmwereld.

En voor je het weet staat de held gewoon weer knokkend boven op de rijdende trein, net als in de eerste delen uit de filmjaren tachtig. Of bijna dan: de actieregie van Spielberg-opvolger James Mangold (Cop Land, Logan) kan niet helemaal tippen aan de fysieke hoteldebotel-schwung van de vroege Indy’s. Indiana Jones and the Dial of Destiny lijdt aan de bekende superheldenkwaal: met al die computereffecten kan er veel, maar soms té veel.

Maar na de stap vooruit in de tijd, van de jaren veertig naar het New York van de jaren zestig, vindt het vijfde filmdeel een prettig nostalgische toon. Indiana is eindelijk écht oud: vers gepensioneerd, echtscheidingspapieren op tafel, whiskey onder handbereik en geen benul van de Beatles-muziek die van buiten zijn appartement binnendringt. Hij moet aan de bak als de dochter (Phoebe Waller-Bridge) van oud-collega Basil Shaw binnenvalt, met in haar kielzog die ene door het Amerikaanse ruimteprogramma ingelijfde nazi en zijn bozige kornuiten. De jacht op de schijf zet zich voort, waarbij de locaties (waaronder Marokko en Sicilië) zich zelfs naar Indiana Jones-normen wat rap aandienen. Een beetje monotoon wordt het wel, al die achtervolgingsperikelen in dit tot recordlengte (2 uur en 34 minuten) opgerekte avontuur. O, daar heb je de boeven alweer.

Waller-Bridge vangt vrolijk weerbarstig aan in haar rol; later dwingt het script de actrice in de wat kleurloze functie van hulp-Indiana. Fysieke inbreng (veel) is er van de imposante Hollandse reus Olivier Richters. Op papier leek Ford vooraf de minst zekere factor, gezien zijn leeftijd. Maar ook als tachtiger ís de acteur Indiana Jones. Ook – of juist – zonder digitale trucage. Hulde voor dat ene shot van Fords tanige, maar ook kwetsbare blote torso. De acteur rondt hiermee de afscheidstournee van zijn grote rollen af: na Han Solo’s dood in Star Wars: The Force Awakens (2015) en Rick Deckards terugkeer in Blade Runner 2049 (2017) nu de lang uitgestelde pensionering van Indiana Jones.

De ontknoping is zot, Monty Python-achtig zot zelfs. En toch ook passend: de overtreffende trap van al die eerdere bovennatuurlijke Indy-apotheosen. En Ford, altijd op zijn best als held-met-tegenzin, weet zelfs iets van ontroering te persen uit de huiselijke epiloog. Hoed en zweep mogen – eindelijk – in de kast.