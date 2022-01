Digitale eigendomsbewijzen NFT’s blijken zeer gevoelig voor fraude en diefstal

Een digitale collage van Beeple die 50 miljoen euro opleverde op een veiling van Christie’s. Beeld AP

Vorig jaar werd wereldwijd voor tientallen miljarden euro’s aan digitale cryptokunst verhandeld. Kunstverzamelaars kopen digitale kunst met cryptovaluta, zoals bitcoin. Dat digitale kunstwerk heet dan een non-fungible token (NFT), een ‘niet-inwisselbaar bewijs’ dat door middel van een blockchaintransactie bij de koper terechtkomt. Een NFT hoeft geen kunst te zijn, maar kan ook een tweet of plaatje zijn.

De NFT-handel biedt kansen voor kunstenaars die digitale kunst maken. Bovendien krijgt de maker door de gebruikte technologie commissie bij doorverkoop. Het probleem is echter dat het zeer eenvoudig blijkt om een virtueel kunstwerk in de roulatie te brengen, ook wanneer je helemaal niet over de eigendomsrechten beschikt.

Plagiaat

The Guardian sprak kunstenaars die honderden en zelfs duizenden namaak-NFT’s tegenkwamen op de NFT-verkoopsite OpenSea. Het gaat om kopieën van virtuele kunstwerken die anderen te koop aanboden, vaak via anonieme accounts. Het Amerikaanse bedrijf OpenSea liet aan de Britse krant weten dat plagiaat in strijd is met de richtlijnen en dat er regelmatig gebruikersaccounts worden opgeheven die zich hieraan schuldig maken. Bovendien belooft het bedrijf dat het met nieuwe software plagiaat beter zal opsporen.

De kunstenaars vinden het omslachtig om plagiaat te melden. Inmiddels is het in 2017 opgerichte bedrijf naar schatting 11,7 miljard euro waard. Een van de directeuren liet eind vorig jaar aan persbureau Bloomberg weten dat OpenSea een beursgang overweegt.

Opkomende markt

De markt in digitale kunst is sinds begin 2021 sterk in opkomst. In februari 2021 werd een gifje voor 481 duizend euro verkocht, in maart bracht een NFT van Beeple (artiestennaam van de Amerikaan Mike Winkelmann) 50 miljoen euro op. Opvallend was dat dit kunstwerk werd verkocht door het gerenommeerde veilinghuis Christie’s.

Inmiddels is ook Sotheby’s aan de NFT’s gegaan en waagden bekende kunstenaars de sprong naar digitale kunst. Zo begon Damien Hirst vorige zomer NFT’s te verkopen. Het totale bedrag van verhandelde NFT’s in 2021, volgens de Financial Times zo’n 37 miljard euro, nadert het bedrag van de reguliere kunsthandel waarin datzelfde jaar 41 miljard euro omging. De meeste NFT’s die worden verhandeld, zo’n driekwart, kosten minder dan 9.000 euro.