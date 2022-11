Diepgravende voetbalanalyse is ver te zoeken bij de eerste aflevering van De Oranjewinter

Die Kick Out Zwarte Piet-typetjes moeten ook niet gaan demonstreren in Staphorst. Gewoon niet doen, ook niet in Urk, anders krijg je dit gelazer. Analyse van voetbalkenner Johan Derksen in De Oranjewinter, over de geschminkte verdedigers van een Nederlandse traditie die, niet gehinderd door de politie, zaterdag bij Staphorst demonstranten en vertegenwoordigers van Amnesty naar het leven stonden.

'De Oranjewinter'met vanaf links presentator Wifred Genee, René van der Gijp, Özcan Akyol en Johan Derksen. Beeld SBS6

Diepgravende voetbalanalyse zit er zondag nog niet in de eerste uitzending van De Oranjewinter, de WK voetbal-variant van Vandaag Inside. Geeft niks, het kampioenschap in Qatar is nog maar een paar uur oud als het programma het levenslicht ziet. Belangrijkste verschillen tussen deze en de reguliere uitzending van de SBS6-parel: een pseudo-Arabisch decor, Özcan – ‘Eus’ – Akyol die thee schenkt die René van der Gijp, alias ‘Gijp’, ‘niet te zuipen’ vindt.

Wisten we trouwens dat niet alleen Matthijs van Nieuwkerk – volgens Gijp: een randdebiel, een gek, een narcist, een man met een verstandelijke beperking die bij DWDD gesteund door dat vrouwtje, eindredacteur Dieuwke Wynia, de tiran kon uithangen – maar ook Louis van Gaal mensen vernedert? Zelfs zijn eigen vrouw, heeft Gijp gehoord, ontkomt er niet aan, bij etentjes. Als Louis wat op heeft, wordt-ie extremer. ‘Dan zeggen mensen: nu stop je en anders gaan we naar huis.’ Niks nieuws hoor, ‘dat wéten we toch? Hij is een narcist die denkt dat-ie God is’.

Trouwens, over Kees Jansma en Jack van Gelder gaan ook al jaren verhalen rond op het Mediapark. ‘Als die mensen vernederen, het ergste dat er bestaat, dan zijn zij óók gek’, vervolgt Gijp. ‘En als jij dat doet ben jij ook gek, Eus.’ Eus, bevriend met Matthijs en net zo verbaasd als iedereen over de ontluisterende verhalen in de krant, heeft hem zondagochtend nog gesproken. Vindt het ook zielig voor de presentator: ‘Ik heb met hem te doen.’

De Oranjewinter is infotainment op een bedje van roddel en goedkope meningen, dat bestaat bij de gratie van lijdende voorwerpen als Van Gaal. En bij de ijdelheid van sportkenners op leeftijd die géén airplay nog veel erger vinden dan mikpunt zijn van achterklap. Over de info gesproken: verslaggever Noa Vahle (van de rubriek ‘Noa in Doha’) verzorgt vanuit Qatar een geestige reportage. In het lege stadion waar Oranje voetbalt, staat ze met kippenvel voor de camera. De airco loeit er 24 uur voor de wedstrijd al op los: ‘Hier hoeven ze niet op de gasrekening te letten.’

Niet minder grappig, en eveneens een beetje ontluisterend, zijn Vahles vergeefse pogingen een vraag te stellen op een persconferentie met Van Gaal en voetballer Virgil van Dijk. Een Afrikaanse reporter krijgt het woord wel: hij houdt een ellenlang, integraal uitgezonden betoog waarvan iedereen, Van Dijk en Van Gaal incluis, de slappe lach krijgt. Waar de vraag over ging? Vahle: ‘Uhm, dat ben ik vergeten.’