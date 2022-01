Diederik Hummelinck (1948–2022), ontdekker van Brigitte Kaandorp en ambassadeur van Nederlands toneel

Theaterimpressario Diederik Hummelinck Beeld Rutger Geleijnse

Hij begon als impresario van cabaretartiesten als Brigitte Kaandorp en Hans Teeuwen en zou uitgroeien tot een van de belangrijkste theaterproducenten. Onvermoeibaar ging Diederik Hummelinck (1948–2022) de boer op met toneelstukken van Nederlandse schrijvers. Hij bezocht theaters in Europa, Argentinië en de Verenigde Staten om stukken van Ger Thijs, Wim T. Schippers en Herman Koch aan de man te brengen. Als groot liefhebber van teksttoneel vond hij dat Nederlandse (toneel)auteurs een internationaal publiek verdienden.

Hummelinck Stuurman Theaterbureau, dat hij vanaf 1983 runde met zijn compagnon Arjen Stuurman, moest het al sinds 2011 zonder hem stellen. De laatste twee jaar leed Diederik Hummelinck aan Alzheimer. Donderdag is hij in zijn woonplaats Amsterdam op 73-jarige leeftijd overleden. Het afscheid was te midden van zijn dierbaren, en op eigen verzoek.

Zijn opmerkelijk gevarieerde loopbaan begon in de jaren zeventig, toen hij stopte met zijn studie geschiedenis en de charmes van het theater ontdekte. Hij werd impresario van het Cabaret der Lage Landen. In 1978 begon hij zijn eerste, eigen theaterbedrijf waarmee hij snel succes had: voorstellingen van hem werden een aantal keer winnaar van het festival Cameretten.

In 1983 ontmoette hij Arjen Stuurman. Stuurman was zakelijk doortastend, Hummelinck vooral geïnteresseerd in de artistieke kant. Ze ontdekten het talent van Brigitte Kaandorp en de anarchistisch theatergroep Alex d’Electrique. In 1986 brachten ze de voorstelling Going to the dogs van Wim T. Schippers uit, waarin alle rollen werden gespeeld door honden. Het werd wereldnieuws.

Het aanbod van het theaterbureau werd steeds gevarieerder, zeker toen werd ingezet op het produceren van nieuwe stukken van Paul Haenen, Wim T. Schippers, Ger Thijs en Frank Houtappels. Later specialiseerde Hummelinck Stuurman zich in theaterbewerkingen van boeken als De ontdekking van de hemel en Turks Fruit. Diederik Hummelinck komt de eer toe zich te hebben ontfermd over Hans Teeuwen. In diens beginjaren vormde Teeuwen een duo met Ronald Smeenk, dat in 1991 Cameretten won. Smeek kwam tragisch om bij een auto-ongeluk, waarna Hummelinck zich inzette voor de solocarrière van Teeuwen. Met het bekende resultaat als gevolg.

Zijn werk als ambassadeur van Nederlandse toneelstukken kan evenmin worden onderschat. Zo verkocht hij de rechten van De Kus (Ger Thijs) en Het Diner (Herman Koch) aan vele landen. In 2008 werd Hummelinck samen met zijn zakenpartner Stuurman geridderd vanwege hun grote verdiensten voor het theater. Wellevend, geestig, vaak tongue in cheek grappen makend – dat was Diederik Hummelinck. Totdat ook hij langzaam in de mist van zijn ziekte verdween.