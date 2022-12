Diederik Gommers zei het zelf: ‘Nu is de vraag: moet je bekend blijven? Eigenlijk niet’

‘Als we verlost zijn van het virus, verdwijn ik van tv.’ (Veronica Magazine, mei 2021.)

‘Geen talkshows meer, heerlijk!’ (BNR Nieuwsradio, juni 2021.)

‘Als mensen denken dat ik uit ijdelheid op tv wilde, dan ken je me eigenlijk niet. Ik hoef echt geen bekende Nederlander te worden.’ (NRC, oktober 2021.)

Ach, die lieve, goeiige Diederik Gommers. De man die tijdens de pandemie ineens huisdokter des vaderlands werd, de geur van de spotlights gretig opsnoof, en zijn talkshowzetel alleen nog verliet als Ab Osterhaus en Marion Koopmans hem aftroefden. Maar Gommers wílde dat zelf helemaal niet. Een bestaan in de spotlights was nuttig, maar een bekende Nederlander worden? Nee hoor, absoluut niet!

Natuurlijk is het verslavend, om elke avond je hart te luchten bij Charles Groenhuijsen of Eva Jinek. Maar van zo’n verslaving kun je, met veel afleiding en de juiste begeleiding, best afkicken. Maar je kunt jezelf een jaar later óók zomaar ineens terugvinden op een lullig matrasje in een Albanese berghut, nadat je voor een tv-programma gevaarlijke wegen hebt overwonnen met Emma Wortelboer aan je zijde. Michael Corleone zei het ooit treffend in The Godfather III: ‘Just when I thought I was out, they pull me back in.’

Diederik Gommers op een matrasje in een Albanese berghut. Beeld PowNed

Gommers en Wortelboer waren de hoofdrolspelers in de seizoensopener van De gevaarlijkste wegen van de wereld, een programma waarin een olijk duo gesprekjes over het leven voert terwijl ze over ‘levensgevaarlijke’ buitenlandse bergwegen rijden. Écht gevaarlijk wordt het nooit: het format drijft vooral op de duo’s en gesprekken. Tussendoor krijg je nog wat achtergrond en geschiedenis mee van het betreffende land.

Ik ben altijd dol geweest op dit heerlijk nietszeggende format, eigenlijk al vanaf de aflevering waarin Patty Brard en Richard Groenendijk met pech langs de weg kwamen te staan in Sri Lanka. De aflevering met Gommers en Wortelboer – die door Kosovo, Albanië én Montenegro trokken – stelde ook niet teleur. Gommers was nog nooit in Kosovo geweest, maar zijn eerste indruk was ‘indrukwekkend’. Wortelboer wist niets van het land, want ‘ze deden nooit mee aan het Songfestival’.

Het hoogtepunt kwam snel, toen Wortelboer Gommers vroeg hoe hij omging met zijn plotselinge roem. Wortelboer: ‘Je hebt ervan genoten, en de kans gegrepen om het je eigen te maken, toch?’ Gommers: ‘Ik ben geen BN’er geworden om een BN’er te worden. Dat is toevallig gebeurd in een uitzonderlijke situatie. Nu is de vraag: moet je bekend blijven? Eigenlijk niet, maar mensen zijn zó ontzettend aardig tegen me!’

Ziehier de Gommers-paradox in optima forma: iemand breekt door, geniet van de spotlights, en kan vervolgens niet meer zonder. In die auto op een levensgevaarlijk Kosovaars weggetje zagen we een man die gevangenzat tussen twee kwaden: blijven meedoen, of voorgoed afhaken in de ratrace van faam. Diederik Gommers: de ultieme BN’er tegen wil en heel veel dank.