Die Zauberflöte moet het doen zonder decor of kostuums, maar tegen het einde ben je dat vergeten ★★★★

De Koningin van de Nacht (Sophia Theodorides) en de Drie Dames houden Pamina (Isabel Weller) in bedwang. Beeld Marco Borggreve

Wie een kaartje had voor Die Zauberflöte van de Nederlandse Reisopera kreeg vlak voor de première vervelend nieuws. Vanwege onderbezetting, onder meer veroorzaakt door ziekte, bleek de geplande enscenering in de regie van Floris Visser niet uitvoerbaar. In plaats daarvan gaat het gezelschap op tournee met een concertante versie, zonder decor of kostuums.

Een teleurstellende beslissing voor alle betrokkenen. Wie benieuwd is naar Vissers ideeën over Mozarts laatste opera moet naar Wenen, waar coproducent De Volksoper Wien de enscenering in een toekomstig seizoen zal programmeren. De Reisopera moest intussen in slechts negen dagen met een alternatieve voorstelling komen. Regie-assistenten Stan Geurts en Anne Slothouwer namen de regie over. De musici van Phion, orkest van Gelderland & Overijssel, gezeten op het podium, werden deel van het schouwspel.

Meer dan een handjevol rekwisieten en slim gekozen kledij is voor een overtuigende semi-enscenering niet nodig, blijkt op de première-avond in Enschede. Mozart en de bevlogen cast doen de rest. Geconcentreerd gaat de zaal helemaal op in de avonturen van prins Tamino, de toonvaste, maar vaak onnodig forte schallende tenor David Kerber, die Pamina uit de klauwen van de tovenaar Sarastro redt.

Maar is deze Sarastro, de imposante bas Petri Lindroos, of toch Pamina’s moeder, de Koningin van de Nacht, de echte slechterik? Haar is macht ontzegd, puur omdat ze een vrouw is. Geen wonder dat ze laaiend op wraak zint en via de feilloze keel van sopraan Sophia Theodorides wraakzuchtige hoge noten de lucht inschiet.

Een regisseur zou iets moeten met het seksistische (in de18de eeuw gewoon het gangbare) gedachtegoed. Librettist Emanuel Schikaneder (1751-1812) plukte elementen uit sprookjes, het Weense volkstheater en literaire teksten. Het is vrij zeker dat hij, in nauwe samenwerking met Mozart, in de plot symboliek verweef die verwijst naar de vrijmetselarij. Beide heren waren vrijmetselaars en vrijdenkers.

Volgens de tekst zijn vrouwen gevaarlijk, niet te vertrouwen en moeten ze zich moreel door een man laten gidsen. Hun aanwezigheid alleen is al genoeg om de zonnetempel van Sarastro en zijn priesters te ontheiligen. Maar Pamina, vertolkt door Isabel Weller, sympathiek en helder van stem, ondergaat moedig de inwijdingsrituelen naast Tamino. Met behulp van de toverfluit lopen ze door vuur en kolkend water om het hoogste niveau van verlichting te bereiken.

Als beloning worden ze ingewijd in de cultus van de zonnepriester Sarastro en verwerpen ze voorgoed de reactionaire gevestigde orde, vertegenwoordigd door de Koningin van de Nacht en haar vrouwelijke handhavers. Als acteurs springen deze Drie Dames (Kristina Bitenc, Polly Leech en Anna Traub) er uit met hun zeer geloofwaardige stoerdoenerij. Aanvankelijk intoneert de eerste dame te scherp, vervolgens is het trio ook vocaal ijzersterk.

Uiteindelijk blijkt karakter, niet geslacht, doorslaggevend voor het verkrijgen van hogere wijsheid. De kinderlijke vogelvanger Papageno, een fantastische rol van Modestas Sedlevicius, wordt niet toegelaten tot het genootschap, ondanks de inspanningen van zijn beschermengelen, drie fraai harmoniserende knapen. Hij heeft genoeg aan lekkere spijs en drank en een lieve levensgezellin.

Zonder regieconcept is de toeschouwer vrij om een eigen interpretatie aan dit alles te geven – of niet. Gewoon genieten kan ook, want zelfs de bijrollen zijn tot de laatste priester uitstekend bezet door zangers als de rotsvaste basbariton Artur Janda.

Dirigent Marcus Merkel (op tournee wisselt hij af met Wolfgang Wengenroth) staat helemaal in dienst van de muziek en het bijstaan van de zangers. Hij zorgt voor evenwicht en een beschrijvende, natuurlijke frasering. Het orkest speelt heerlijk licht. Als de hogepriester oreert, is de begeleiding plechtig maar nooit zwaar. Met Papageno wordt er zorgeloos gehuppeld.

Tegen het einde van de avond is het publiek allang vergeten dat het hier gaat om een semi-concertante uitvoering. Wanneer de leden van Consensus Vocalis, in strak zwart-wit gekleed, tijdens het slotkoor de zege van het licht over de duisternis bezingen, ziet het toneelbeeld er eerlijk gezegd niet veel anders uit dan in menig geënsceneerde productie. Net zoals Tamino en Pamina heeft de Reisopera haar beproeving glansrijk doorstaan.

Zoals veel gezelschappen is de Nederlandse Reisopera afhankelijk van freelancers, maar veel van hen hebben tijdens de magere coronajaren de cultuursector vaarwelgezegd. Zieke decorbouwers, technici, grimeurs en kappers kunnen niet zomaar vervangen worden. ‘Onze kaartenbakken zijn leger geworden’, zegt Anke Peeters Weem, coördinator communicatie en marketing bij de Reisopera. Op tournee zou bij het bouwen en afbreken van een grootschalige productie als Die Zauberflöte van regisseur Floris Visser door het personeelstekort de veiligheid in het geding komen. Daarom wordt de opera semi-concertant uitgevoerd, zonder decor en, aangezien ze een onlosmakelijk deel zijn van het productieconcept, zonder de oorspronkelijke kostuums.