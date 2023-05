Die staking wás al een David-en-Goliath-verhaal, maar die borden maken de schrijvers nóg sympathieker

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

‘ChatGPT heeft geen jeugdtrauma’. Toch even lachen om het protestbord dat een van de stakende Hollywood-schrijvers breed lachend vast heeft. Slim gevonden, net als de knipogen naar bekende filmcitaten op andere borden. ‘I am just a girl standing in front of a studio, asking them to pay her’ en ‘I am mad as hell and I am not going to take it anymore was not written by a producer’.

Dat krijg je, als Amerika’s film- en televisieschrijvers staken – protestbijeenkomsten van spitsvondige mensen die er lol in hebben elkaar te overtroeven in gevatheid. Op 2 mei hebben elfduizend film- en televisieschrijvers de pennen neergelegd na mislukte onderhandelingen over betere salarissen en contracten in dit streamertijdperk. Dus nu staan ze, bijvoorbeeld, bij het gebouw van HBO met borden als ‘Betaal je schrijvers goed of we verklappen het einde van Succession’.

De ceo’s en producenten moeten vanuit hun kantoortjes haast wel knarsetandend toekijken. Die hele staking wás al op papier een David-versus-Goliath-verhaal, met aan de ene kant sappelende broodschrijvers en aan de andere kant grote bedrijven die megawinsten behalen, maar die geinige borden maken de schrijvers nóg sympathieker. Omdat het instantsocialmediahits zijn, blijft het dagelijks onder de aandacht van een groot internationaal publiek. En de grappige teksten onderstrepen bovendien waar de waarde en macht van schrijvers liggen – humor en creativiteit, iets dat geen AI (nog) kan nabootsen. Ondertussen hebben ze ook nog behoorlijk wat impact; na een ruim weekje staken staat de Game of Thrones-prequel op pauze, kan Stranger Things niet verder en zijn de opnames van Marvel-film Blade uitgesteld.

Bij de schrijvers op straat is het een gezelligere boel. Natasha Lyonne (Russian Doll) wipte even langs de protesten bij Paramount, net als Rob Lowe (Parks and Recreation). Jay Leno deelde donuts uit, Cynthia Nixon (Sex and the City) liet haar gezicht zien, net als Jason Sudekis en Brandon Hunt (Ted Lasso). De première van de Apple TV Plus-documentaire over Michael J. Fox moest worden uitgesteld omdat hij niet door de massa stakers wilde lopen. De band Imagine Dragons gaf een optreden bij de protesten bij Netflix.

Het kan allemaal nog wel eens maanden gaan duren, schreef The New York Times – fijn dat de staking zélf vooralsnog flink wat entertainment biedt.