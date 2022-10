Die pratende foetus van Marilyn Monroe in Blonde, die neemt niemand serieus. Toch?

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Als Marilyn Monroe in Blonde na een abortus voor de tweede keer zwanger is, praat haar ongeboren foetus tegen haar. Letterlijk – we zien een volgroeid kindje in de baarmoeder dat vraagt: ‘Zul je me geen pijn meer doen, zoals de eerste keer?’ Het was niet haar bedoeling, sputtert Monroe tegen. ‘Jawel’, zegt de foetus, vredig dobberend. ‘Het was jouw beslissing.’

Blonde is anti-abortuspropaganda, stelde de Amerikaanse organisatie voor reproductieve gezondheid, Planned Parenthood. Monroe is in de film drie keer zwanger. Telkens als zij nog gewoon met een plat buikje rondwandelt doet regisseur Andrew Dominik alsof een volgroeid, zelfbewust kindje vanuit haar baarmoeder tegen haar praat. Twee keer volgt er een abortus, waarbij kwaadaardige artsen zich doof houden voor Monroes protesten. Dan is er ook nog een point-of-view-shot van de foetus op de eendenbek. Monroes leven, toch al een opeenstapeling van ellende, ligt daarna definitief in puin.

Artistieke vrijheid is belangrijk, aldus Planned Parenthood, maar aangezien film en televisie het beeld rondom abortus mede bepalen, moet dat wel met zorg en nauwkeurigheid worden neergezet.

Nou moet je voor zorg en nauwkeurigheid sowieso niet bij Blonde zijn. Dominik husselt feit en fictie door elkaar en portretteert Monroe als een willoos stuk vlees in de handen van meestal gruwelijke mannen – president John F. Kennedy incluis. Volgens de een is dat een feministische ‘take’: een film over hoe Hollywood kwetsbare vrouwen opslokt en uitkotst. Gratuite traumaporno volgens de ander. Wonderlijk is in ieder geval dat Dominik zijn kritiek op hoe Hollywood met vrouwen omgaat uit door van Monroe een lege huls te maken om zijn visie op te plakken. Waarbij de camera zich regelmatig vergaapt aan haar naakte lichaam. Bij de beroemde rok-waait-omhoog-scène bijvoorbeeld, waarin honderden mannen in pak zich vergapen aan Marilyns onderbroek, wil hij dat de kijker ongemakkelijk wordt door haar op kruishoogte te filmen. Dat lukt, maar om de feministische filmmaker Nina Menkes aan te halen: het is een beetje mal om iets te bekritiseren door precies hetzelfde te doen.

Terug naar die kwebbelende foetus. Het is natuurlijk Monroes doorgedraaide fantasie. Opzettelijke nonsens. In een andere tijd was niemand over die scène gevallen, stelde Dominik zelf. Maar nu, vanwege de afschaffing van het federale abortusrecht in Amerika, ziet iedereen er een statement in. ‘Volgens mij is het heel genuanceerd’, aldus de regisseur. ‘Heel complex.’

Potsierlijk, zou ik eerder zeggen. Alle abortus-horrorclichés in overdrive. Zo idioot dat niemand deze verbeelding serieus zou kunnen nemen. Het probleem van deze tijd is dat ik daar niet helemaal zeker van ben.