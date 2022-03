Die magie gutst van het scherm in het ontzagwekkende The Velvet Queen ★★★★☆

The Velvet Queen

Daar linksboven in het beeld, vlak naast de filmtitel en roerloos afstekend tegen de hemel, is dat hem al? De zeldzame sneeuwpanter die de wereldberoemde Franse natuurfotograaf Vincent Munier en reisboeken-schrijver Sylvain Tesson zo graag willen zien? Dat zou toch wat zijn, het begeerde beest al opvoeren wanneer The Velvet Queen amper tien minuten bezig is. Maar misschien is dit een heel ander of helemaal geen dier, zie je een rotspunt aan voor een oor. Misschien dat het sommige toeschouwers niet eens opvalt dat daar weleens een panter zou kunnen zitten.

The Velvet Queen, geschreven, geregisseerd en gefilmd door Munier en partner Marie Amiguet, verplaatst het publiek graag in de vorsende fotografenblik. Muniers oeuvre is zo ontzagwekkend omdat het het dier en landschap volmaakt met elkaar in verhouding brengt, en in The Velvet Queen zie je welke meditatieve discipline daarvoor nodig is. Munier, die naast zijn fotografische werk onder meer een tv-documentaire over de Ethiopische wolf maakte, is bijzonder bedreven in de kunst van het spotten: urenlang kan hij in het gras liggen, turend door zijn verrekijker of telelens. Hij is duidelijk in zijn natuurlijke habitat terwijl hij doodstil de horizon afspeurt.

Dat doen hij en Tesson volop, tijdens hun te voet afgelegde sneeuwpanter-queeste door het Tibetaans Hoogland. Ook Amiguets filmcamera bijt zich vast in de omgeving. We zien een met zwarte jakken bestippelde heuvelrug, een pallaskat die schoksgewijs afsluipt op een hamster, een sakervalk die haast onzichtbaar verpoost op een bergrichel. Om maar enkele van de dieren te noemen die hun opwachting maken, en die hun menselijke observatoren vaak eerder zullen hebben gezien dan zij hén.

Je oren worden al net zo gespitst door The Velvet Queen (originele titel: La panthère des neiges). Vlak na Pieter-Rim de Kroons Wadden-hommage Silence of the Tides is dit opnieuw een documentaire die vooral concentratie en stilte laat overheersen. Het geraffineerde geluidsontwerp kweekt aandacht voor alles wat er in de film verschijnt, net als de lichtweemoedige score van Warren Ellis (met medewerking van Nick Cave). Muziek die ook met ingehouden adem hoopt op de komst van de panter. ‘Where are you, where are you’, kun je Cave horen fluisteren, omlijst door raadselachtige piano- en strijkakkoorden. Intussen mijmert Tesson over het wachten op een dier dat misschien nooit zal opdagen.

Tesson, geprezen om zijn persoonlijke reisverslagen, werd door Munier uitgenodigd om hem te vergezellen op een expeditie die hij normaal gesproken in zijn eentje zou hebben ondernomen. De film is extra ontwapenend door de kalme harmonie tussen de mannen, waarbij Tesson zich opstelt als leerling en steeds weer zegt dat hij nu pas beseft wat het betekent om met geduld en aandacht naar de wereld om je heen te kijken. ‘Het wordt een hele tour’, zegt Munier wanneer ze ergens tussen de rotsen zijn neergestreken, ‘maar alleen al hier zijn en zien hoe alles langzaam ontwaakt na een koude nacht, dat is magisch.’

Die magie gutst van het (bij voorkeur zo groot mogelijke) scherm in The Velvet Queen, dat onder meer de César (de Franse Oscar) voor beste documentaire won. De close-ups van donzige vogelsilhouetjes zijn haast zo magnifiek als de beelden (en foto’s) van een vos die het leger van een fluithaas induikt. Maar ook de voorbijtrekkende hertenkudde, gadegeslagen terwijl de ochtendzon oplicht in hun ademwolken is indrukwekkend. De geschenken zijn groot, als je eenmaal oplet en kijkt.

Dankzij Ellis’ soundtrack krijgen zulke scènes ook iets fragiels, alsof je getuige bent van taferelen die door het toedoen van de mens weldra tot het verleden kunnen behoren. Maar die interpretatie komt volledig voor rekening van de toeschouwer. De milieu- en klimaatproblematiek laten Munier en Amiguet doelbewust buiten beschouwing. ‘Het is een keuze om de wanhoop bloot te leggen’, zegt Tesson in de voice-over, ‘of om de schoonheid te vieren.’ The Velvet Queen kiest onomwonden voor het laatste, ook al iets wat de film met Silence of the Tides deelt.

Tessons commentaar is de enige (kleine) zwakte van de film, omdat hij net iets te veel wollige volzinnen mag wijden aan zijn bewustwordingsproces. ‘We turen de landschappen af zonder de zekerheid dat we gaan oogsten’, klinkt het dan. ‘We wachten op een schaduw, in stilte tegenover de leegte.’ Tesson verwerkte zijn notities ook tot een boek, in Nederland uitgebracht als De sneeuwpanter. Ongetwijfeld sorteren zijn overpeinzingen op papier veel meer effect dan wanneer ze beelden begeleiden die geregeld elk commentaar overbodig maken.

Maar al is Tessons voice-over soms een stoorzender in The Velvet Queen, dan is het nog altijd een heel sympathieke stoorzender. Probeer maar eens de juiste woorden te vinden, of op tijd je mond te houden, als je wordt geconfronteerd met de machtige schoonheid van dit landschap en haar bewoners.