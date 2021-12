Die Antoon Coolen, dan kun je zo mooi schrijven over een paard aan het kerstdiner, en dan word je verguisd en vergeten!

‘Heb je wel eens iets van Antoon Coolen gelezen? Dat is prachtig!’ Aldus een lezersbrief. Daar landde al een akelig neerbuigend glimlachje op mijn tronie. Antoon Coolen! Streekromans dus, een genre dat mij op school geleerd was te mijden als de pest. Kindertjes op klompjes die niet bidden ‘veur brune boon’n’, zwijgzame boeren met een hart van goud en veeartsen die de roodwangige dochter van de smid met jong schoppen.

Maar goed, het ís bijna Kerstmis. En er stónd een bundeltje kerstverhalen van Coolen in de kast. Niet te dik. Kerstmis in de Kempen, 1937. Met een beker glühwein naast het knetterende haardvuur moest ik dat dan toch maar eens proberen.

Het was even wennen, dat Brabants dialect. (‘Gullie moet nou op huis aan doen’, zegt de moeder. Bij de plattebuiskachel staat de leege leunstoel, waarin haren mensch zaliger altijd zat. Zij gaat naar die stoel. Ze gaat stil en langzaam zitten.’) Maar het wende snel. Daar was ik al bij het tweede verhaal. ‘Het goede paard’ heette het. Kregen we nou toch die veearts?

Eimerd en Hanna zijn al een paar jaar getrouwd, maar zwangerschap blijft uit. Een ramp, indertijd, voor boeren. ‘Ze hadden het huiselijke kerstfeest, maar wat is dat, als ge dan met zijn tweeje maar op elkander moet gaan zitten kijken. En als ge al eenigte jaren getrouwd bent, dan bende ge ook nog al eens uitgepraat, hoe schaarsch van woord ge ook zijt geweest. Nee, met Kerstmis vooral, dan moete ge ze in den herd (kamer, SW) hebben loopen, terwijl ge zelf in de kracht van uw jaren zijt! Ja, en Hanna keek maar eens rond over de vloer en naar de tafel, hoeveel plaatsen daaraan wel waren, maar er zat niemand aan.’

Mijn glühwein stond koud te worden. Arme stakkers! De sfeer wordt met de dag beroerder, ze krijgen ruzie, en praten uiteindelijk helemaal niet meer met elkaar. In zijn wanhoop, om de impasse te doorbreken, haalt Eimert het paard uit de stal in de huiskamer, en laat het mee-eten aan tafel.

‘Het trok zijn beweeglijke, zwarte, droge, klutsende lip over zijn groote, gele tanden omhoog, het had zijn brood en kauwde (…). Het dankte met een opwippen van zijn goeden kop, de stevige achterwaarts geronde kaken deden hun werk, en ’t smakte en knoesperde van belang. Het maalde zijn gladde tanden regelmatig overeen en vroeg en kreeg een nieuw stuk brood. Zijn ogen weerszij die zagen den boer en de boerin, het keek kalm uit de diepe zwartheid van zijn vriendelijke blik.’

Voortaan eet het paard elke dag mee aan tafel. Maandenlang. In het dorp wordt erover geroddeld. Maar het helpt: Eimert en Hanna verzoenen zich en Hanna wordt tóch zwanger. Het paard is niet meer nodig aan tafel en moet voortaan in zijn stal blijven, ‘waar het stond te stampen en drukte te maken met zijn ketting, en zacht hinnikte. (…) Aan tafel keken Hanna en Eimert elke keer naar den kant van den stal, als zij het paard hoorden in zijn verwijtende onrust.’ En ook Hanna mist het paard: ‘Me was het zoo gewend geworden, ik heb den aard niet, nou ’t paard niet meer mee eet.’

Wat er dan gebeurt, zal u verbazen. U moet het zelf maar lezen (het staat gratis op dbnl.org) en het is heel kerstig. Die Antoon Coolen, dan kun je zo mooi schrijven over de ‘condition équin’ en dan wordt er een straat naar je genoemd in Etten-Leur, en dan word je verguisd en vergeten!

Ik ga alles van hem lezen. En ik wil een paard aan het kerstdiner.