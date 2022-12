Die achternaam? Een loden last, zeggen beroemde kinderen van beroemde mensen

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Terugkijkend op alle relevante zaken die zich hebben voorgedaan in 2022 signaleerde New York Magazine een belangrijke trend: het was het jaar van de ‘nepo-baby’.

Nepo-baby? De term is een combinatie van ‘nepotisme’ en ‘kind’. Bedoeld wordt: kinderen van beroemde ouders die zelf ook beroemd zijn/(willen) worden. Denk aan Zoë Kravitz (dochter van Lisa Bonet en Lenny Kravitz), Dakota Johnson (dochter van Don Johnson en Melanie Griffith), Maya Hawke (dochter van Ethan Hawke en Uma Thurman) en vele, vele anderen. Zóveel dat het tijdschrift er een compleet themanummer mee vulde, met onder meer een kolderieke cover, een cultureel essay, een lollig ‘ken uw nepobaby’-overzicht en een voorspelling van wie de toonaangevende nepobaby’s zullen zijn in 2042. ‘Het extreem overanalyseren van Hollywoods nepobabyboom’, vond het tijdschrift zelf ook, en ‘licht krankzinnig’. Precies: smullen.

Ondertussen zullen de nepokinderen zelf wéér verdrietig zijn natuurlijk. Die moeten zich in interviews altijd al verontschuldigen voor hun afkomst. Nee, ze hebben echt zélf keihard gewerkt. Nee, ze hebben hun ouders echt niet gevraagd voor een goed woordje. Die achternaam? Een loden last.

Het zal wel. Ook als hun familie niet direct een rol voor ze ritselt, hebben ze een voorsprong in Hollywood. Ze kennen de wereld, de regels van het spel, de taal, de mores. Dat bekent niet dat ze geen talent hebben, maar doen alsof iedere talentvolle buitenstaander daar dezelfde kansen heeft, is absurd.

De oplettende Hollywoodwatcher weet dat natuurlijk allang. Sofia Coppola. Liza Minnelli. Ben Stiller. Jamie Lee Curtis. Kiefer Sutherland. Nepobaby’s zijn zo oud als Hollywood. Alleen het woord is nieuw - dat is dit jaar bedacht door iemand op Twitter.

Niet nepokinderen zijn een trend, het bespotten van nepokinderen is een trend, een waar de traditionele media nu dus gretig aan meedoen. En dát past weer naadloos in de trend van het belachelijk maken van de rijken, zoals gebeurt in publiekslievelingen Parasite, Triangle of Sadness en The White Lotus. Maatschappelijke satires die allemaal humor inzetten om vragen te stellen bij een van de ongemakkelijkste en meest bediscussieerde thema’s van nu: privilege en sociale ongelijkheid.

Zangeres Lily Allen (dochter van acteur Keith Allen en filmproducer Alison Owen) twitterde: ‘De nepobaby’s waar jullie je druk om zouden moeten maken zijn de mensen die bij advocatenkantoren werken, bij banken en in de politiek’.

Klopt natuurlijk. Maar daar valt veel minder makkelijk om te lachen.