Dido Michielsen is op haar best wanneer ze niet te veel benoemt ★★★☆☆

‘Urenlang heb ik met mijn twee dochters op bed gelegen. Pauline speelde met mijn haren, Louisa dronk gulzig, alsof ze voelde dat hier binnenkort een einde aan zou komen. Ik nam in stilte afscheid van het moederschap.’ Dit zijn misschien wel de mooiste en droevigste zinnen uit Lichter dan ik, de roman waarmee auteur Dido Michielsen (1957) in 2020 doorbrak en de Nederlandse Boekhandelsprijs won. Aan het woord is de Javaanse Isah, huishoudster van een Hollander én de moeder van zijn twee niet-erkende dochters. Als hij trouwt, wordt zij met kinderen en al weggestuurd. Ze komen bij een gezin terecht waar Isah als ‘baboe’ (kindermeisje) voor haar eigen meisjes mag zorgen. Onder één voorwaarde: haar jonge dochters mogen niet weten dat zij eigenlijk hun moeder is.

Het is een van de vele tragische gebeurtenissen uit het boek, waarin de vaak mensonterende positie van de njai (huishoudsters van de in Nederlands-Indië gestationeerde mannen) belicht wordt. Veel njai zorgden niet alleen voor het huishouden maar deelden, niet zelden gedwongen, ook het bed met hun baas. Zo ontstond een nieuwe bevolkingsgroep: de Indo-Europeanen, kortweg Indo’s. In de door Nederlanders gedicteerde hiërarchie vormden zij een klasse apart: hoger dan de inheemse ‘inlanders’, maar nooit van hetzelfde niveau als de ‘totoks’ (Europeanen zonder gemengd bloed).

Hierover gaat Engel en kinnari, de nieuwe roman van Michielsen, die een direct vervolg is op Lichter dan ik. Via Louisa, de jongste dochter van Isah (en de overgrootmoeder van de auteur), zien we hoe frustrerend de maatschappelijke positie van de Indo was. Nederlandse manieren golden als het hoogste ideaal en met ‘de Patria’ werd ontzettend gedweept. Van de inheemse moederskant moest je je zo veel mogelijk distantiëren. ‘Vergeet je inlandse komaf, wees ervan doordrongen dat je een Europese bent en gedraag je ernaar’, wordt Louisa toegebeten. Maar hoe goed je als Indo je best ook deed, hoe onberispelijk ABN je ook sprak, op je getinte huid en donkere ogen werd je altijd afgerekend. Louisa heeft daar genoeg van. Waarom zou ze zich uitsloven voor mensen die haar nooit helemaal accepteren? Veel liever wil ze haar Indische kant ontplooien. Als ze nou maar wist wie haar moeder was!

Opgesloten in Buitenzorg

Louise zit een groot deel van haar tijd opgesloten in Buitenzorg, waar ze woont met haar veel oudere, saaie man. De kinderen worden verzorgd door de baboe, het eten wordt gekookt door kokkie, de tuin gedaan door de tuinman. De vrouwen in de buurt zijn dom of vervelend. Louisa verveelt zich en de lezer gaandeweg ook wel een beetje. En dan begint de soms wat knullige stijl van Michielsen op te vallen. Zo benoemt ze voortdurend alle emoties, er blijft weinig te gissen over: ‘Wat is dit ongemakkelijk, denkt Louisa licht teleurgesteld’, ‘Als er iemand is die mij dwarszit, dan ben jij het wel, denkt ze kwaad’, ‘Ja, denkt Louisa boos’, ‘Ik voel me zo leeg, en dat is niet bepaald voor het eerst, denkt ze’, ‘Ik krijg vandaag wel veel te verwerken, gaat door haar heen’, ‘Het liefst zou ze heel lang en hard gillen, zo eenzaam voelt ze zich’.

Zoals Louisa door de alwetende verteller wordt beschreven komt ze naar voren als naïef en, met al haar nadrukkelijke emotietjes, soms zelfs wat kinderlijk. Het maakt het lastig om haar, en haar problemen, serieus te nemen.

Bijfiguren blijven hangen in het clichématige. De stugge echtgenoot, de hooghartige, rijke ‘vriendin’, de door status geobsedeerde oude tante; het zijn verplichte figuranten in zo veel boeken over die tijd en Michielsen voegt er niets origineels aan toe. Zelfs Louisa’s minnaar, Dimas, is een typetje: trots en ongrijpbaar met een prinselijk voorkomen – zo beschreef Multatuli de Javaan 150 jaar geleden ook al.

De eerste roman van Michielsen was stilistisch ook niet onberispelijk, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door het indrukwekkende verhaal. Isah maakte als njai de meest verbijsterende dingen mee. Louisa heeft het ook niet makkelijk, maar haar identiteitscrisis en de vervelende theevisites steken er toch een beetje schril bij af. Michielsens vertelkunst blijkt niet toereikend om dit verhaal van haar overgrootmoeder naar een hoger literair niveau te trekken.

Brieven

Gelukkig zijn er nog de vele brieven die Louisa aan haar zus schrijft, logischerwijs in de ik-vorm, die veel vrijer en natuurlijker aandoet dan de uitleggerige alwetende verteller – ze zijn een verademing om te lezen. Ook omdat Louisa ineens naar voren komt als een zelfbewuste en wereldwijze vrouw. Gevoelens worden niet meer alsmaar benoemd, maar blijken als vanzelf uit wat Louisa schrijft, zoals wanneer ze er eindelijk achter is gekomen wie haar moeder is: ‘Onze boe Isah, mijn god, waarom hebben we dat nooit geweten, nooit gevoeld? We hebben onze moeder aangeraakt, we hielden haar vast, zij hield ons vast, sliep op de grond voor ons bed.’ Het is een prachtige echo van de schrijnende scène in het eerste boek, waarin Isah afscheid neemt van het moederschap. Zo mooi, en zo droevig.

Indo-Europeanen in de literatuur Dit jaar kregen de lotgevallen van Indo-Europeanen meer literaire aandacht. Elle van Rijn schreef Terug naar Insulinde, een historische roman over de ontberingen in de jappenkampen en het racisme van de koloniale samenleving. Barbara van der Kruk debuteerde met de ‘Indische familieroman’ Het wit tussen de regels, waarin de hoofdpersoon de familiegeschiedenis aan haar moeder probeert te ontfutselen. Marion Bloem kreeg dit jaar de Christiaan Huygens-prijs voor haar gehele oeuvre, waarin verhalen van Indo’s centraal staan, en de Indische moeder van Yvonne Keuls werd weer even springlevend toen de roman Mevrouw mijn moeder werd geselecteerd als het boek van de actie Nederland Leest.

Dido Michielsen: Engel en kinnari. Hollands Diep; 256 pagina’s; € 22,99.