Dickpics in historisch perspectief en een eeuwige obsessie voor verschillen tussen generaties

‘Rare, dikke, gerimpelde worst’: niet alleen als het in een groot interview in HP/De Tijd over dickpics gaat, is Hedy d’Ancona op haar best. In het driegesprek met strafrechtadvocaat Wikke Monster en hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk is D’Ancona (84) degene die doeltreffend het historische perspectief van de hausse aan gevallen van seksueel overschrijdend gedrag schetst.

Haar boodschap: seksueel overschrijdend gedrag is van alle tijden – en zeker ook van haar tijd. ‘Ik ben op leeftijd, maar ik kan je zeggen: het is nooit anders geweest. Wij hadden alleen nog niet de ongekende mogelijkheden van de moderne technologie zodat je even in een hoekje je pik kon fotograferen en het vroem, weg kon sturen. Wij hadden daarvoor in de plaats de potloodventers.’

De nuance ontbreekt niet in het gesprek van Nathalie Huigsloot met de drie vrouwen. Ook voor mannen ‘is het momenteel echt ijsschotsen lopen’, zegt Monster. ‘Ik snap heel goed dat we moeten opkomen voor de vrouwen en dat we grensoverschrijdend gedrag moeten veroordelen, maar nu kunnen we er niet meer met elkaar over praten, terwijl dat nou juist moet gebeuren.’

Het aprilnummer van HP/De Tijd is het eerste dat wordt uitgegeven door de Stichting Het Vrije Woord. Het blad heeft uitgever Audax verlaten en is zelfstandig geworden. Op het snijvlak van media, kunst en (lichte) cultuur doet HP/De Tijd een nieuwe poging om de terugval te keren.

Open brief aan millennials

Maatschappelijke veranderingen worden argwanend bekeken. De categorie kijk-toch-eens-mensen-wat-wij-allemaal-durven-te-zeggen wordt afgedekt door de 60-plussers Arthur van Amerongen en Rob Hoogland, hier ‘foute jongens’ genoemd. Heel erg HP/De Tijd – het blad is al decennialang geobsedeerd door de vermeende verschillen tussen generaties – is de open brief die Hans van Willigenburg aan millennials schreef. Zelf is hij een ‘generatie X’er’ (1960-1980). ‘Sla heden ten dage een willekeurig weekendmagazine van een grote krant open, lees de interviews met twintigers en dertigers en je vraagt je af: mag er tussen het repareren van ongelijkheid, het emanciperen van minderheden en de bescherming van de biodiversiteit ook nog een beetje gelachen worden? Godallemachtig!’

Een pagina verderop worden, in een stuk van Oswin Schneeweisz, twee andere verschijnselen half aan elkaar geknoopt. Samengevat: ‘BN’ers worden met pek en veren de studio uitgegooid wegens grensoverschrijdend gedrag, maar ondertussen stampen rappers de meest vrouwonvriendelijke teksten in de oren van tieners, met goedkeuring van de publieke omroep.’

Hm. Het stuk gaat voornamelijk over rapteksten, dat wel.