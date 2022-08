Dick van Veen is weergaloos als Shylock in ‘De koopman van Venetië’

Dick van Veen als Shylock in ‘De koopman van Venetië’. Beeld Koen Timmerman

Tegen het eind van de voorstelling De koopman van Venetië is er collectieve verwarring. Nadat acteur Dick van Veen in zijn rol als de Joodse geldhandelaar Shylock in de grote rechtbankscène totaal is vernederd, loopt hij het podium af en verdwijnt het bos in. Zijn collega’s roepen hem na, niet als Shylock maar als Dick. ‘Dick, Dick, waar ga je heen?’, maar Dick komt niet meer terug.

Het is een geniale vondst van regisseur Jack Nieborg van het Shakespeare Theater Diever waarmee wordt onderstreept dat deze vreemdelingenhaat niet alleen het personage maar ook de acteur van slag brengt. En het publiek: de manier waarop Nieborg die rechtbankscène, die totale breakdown van Shylock, regisseert, is genadeloos en snoeihard.

De koopman van Venetië (1600) is altijd een weerbarstig stuk, het balanceert tussen komedie en tragedie. Het zit vol frivole liefdesperikelen, maar het toont ook het onomwonden antisemitisme in die tijd, in deze enscenering terecht verbreed tot een meer algemene vreemdelingenhaat. Het speelt zich af in Venetië, waar Shylock aan de koopman Antonio drieduizend dukaten leent en als onderpand een pond van zijn vlees bedingt. Een opmerkelijke deal uiteraard, maar voor Shylock is dit de ultieme wraak op de man die hem voortdurend vernedert en bespuugt. Antonio gaat er niettemin mee akkoord, hij heeft het geld nodig om aan zijn boezemvriend Bassanio te geven, die daarmee het hart van zijn geliefde Portia wil winnen.

Ook op die mannenvriendschap legt Nieborg een stevig accent: hij suggereert dat hier niet sprake is van een onschuldige bromance, maar van onomwonden homoseksueel verlangen – overigens subtiel verbeeld in een enkele liefkozing. De rol van een viriele Marokkaanse prins wordt gespeeld door een jonge vrouw – heel genderneutraal dus.

De koopman van Venetië Beeld Koen Timmerman

Het geeft aan dat het van oorsprong uit amateurs bestaande Shakespeare Theater Diever intussen helemaal van deze tijd is. Nieborg blijkt een uitstekend acteursregisseur, die van zijn ploeg een hechte eenheid heeft gemaakt. Dick van Veen is als Shylock weergaloos. Met zijn welluidende stem, muzikale tekstbehandeling, timing, en de cadans tussen woede en inzicht legt hij een stevig fundament onder de voorstelling. Naast hem zijn Inge Wijers een daadkrachtige Portia, Anne Peter van Muijen een mooi ingetogen koopman met naast hem Siebren De van der Schueren als zijn charmante vriend Bassanio.

Belangrijk als altijd in dit fraaie openluchttheater in het Dieverse Bos is de vormgeving. Ook dit keer is flink uitgepakt: tussen het Venetiaanse dogenpaleis en de palazzo’s ligt een heus kanaal waarin gesparteld, gezwommen, gevaren en gefietst wordt. In die scènes wordt het vaak koddig, in de liefdesperikelen frivool, en als Shylock ten tonele verschijnt krijgt de tragedie de overhand.

Bij het enthousiaste slotapplaus krijgen we Shylock en Antonio niet meer te zien. Zij zijn weggelopen, de een met een gebroken hart, de ander totaal gebroken. Wel vaart er in het aangrijpende slotbeeld nog een gondel met doodkist over het kanaal, verlicht door fakkels. Totdat het ineens donker wordt.