Dichter, schrijver, of zoals hij het zelf voelde: jazzmusicus

Remco Campert speelt piano met W.F. Hermans in De Kring, Amsterdam 1963. Beeld Wim van der Linden/MAI

Remco Campert was een jazzmuzikant. Dat concludeerde hij zelf in 1985 in een hommage aan zijn muzikale helden Dizzy Gillespie, Charlie Parker en Chet Baker. Voel je je meer dichter of prozaschrijver, vroegen bewonderaars hem soms. ‘Ik antwoord dan maar wat’, bekende Campert. ‘Dichter, prozaïst, allebei, waar mijn muts naar staat. Het antwoord op de vraag die ik mezelf nooit stel, zoemt ergens in mijn lichaam met grote zekerheid: ik ben een jazzmusicus.’

Campert was niet de enige dichter van zijn generatie voor wie jazz belangrijk was. Vrienden en collega’s als Simon Vinkenoog en Hugo Claus schreven ook jazzpoëzie, maar dat deden ze voornamelijk in hun beginjaren. Zoals ook Gerrit Kouwenaar, die in 1949 dichtte over zangeres Bessie Smith en ‘de bom van haar stem’. En zelfs Lucebert, die de jazz zijn leven lang bleef toegedaan, noemde Thelonious Monk en Lester Young alleen in zijn vroege verzen.

‘Hij maakte mijn jeugd/ mijn best seizoen, mijn maand april’, schrijft de 25-jarige Campert bij de dood van altsaxofonist Charlie Parker in 1955; een in memoriam dat de koortsachtige roes van Parkers muziek verbeeldt: ‘zwarte auto, snel, langs kinderen en krijsende vrouwen/ geur van afval, bloemen, bananen/ licht van daken door nauwe gangen naar spiegels gebracht/ versplinterd in ogen, goedkope juwelen en glanzende schoenen,/ maar al voorbij de auto/ om de hoek/ uit het zicht verdwenen.’

De schrijver is zijn jeugdliefde altijd trouw gebleven. Op 19 mei 1988 wijdt hij zijn Volkskrant-column aan de dood van Chet Baker, de broze zanger en trompettist over wie hij dertig jaar eerder schreef: ‘voor in zijn mond zingt aarzelend de liefde’ en ‘zijn stem is een zachte regen/ als de kleine voeten van het vreemde meisje/ op het mollige tapijt’.

In een briefwisseling met schrijver Bernlef en componist Theo Loevendie (C.C. een correspondentie; uitgeverij Bas Lubberhuizen) memoreerde Campert nog eens twintig jaar later hoe hij Bert Schierbeek en Lucebert aan de jazz hielp: ‘Zij waren meer in Brecht en Bach. Maar Lucebert is later een groot jazzliefhebber geworden, en dat komt door mij, zeg ik met onverholen trots. Verder komt er weinig door mij. Trompet heb ik nooit gespeeld, poëzie leek me makkelijker.’

De muziek bracht Campert ook buiten zijn schrijfkamer. Hij droeg voor op muziekpodia – in november 2013 onvergetelijk in een bomvol Bimhuis – en maakte live-opnamen met contrabassist Maarten Altena (City Music, 1991), gitarist Corrie van Binsbergen (Als in een droom, 2003) en altsaxofonist Benjamin Herman (De tijd duurt één mens lang, 2007).

Niet voor niets had de dichter al in 1960 vastgesteld: ‘De vreemde ontroering/ die poëzie is/ wantrouw ik niet meer/ dat hebben mij geleerd/ de jazzmusici.’