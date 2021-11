Dichter Mischa Andriessen laat de taal kolken en stromen ★★★★☆

Een van de indringendste beelden van de overstromingen in Limburg afgelopen juli was dat van de koe uit Echt. Zij werd meegesleurd door het oprukkende water en kwam pas in Escharen, zo’n 100 kilometer en een provincie verderop, weer aan land. Het was dat beeld, even magisch als hoopvol, dat me opnieuw deed grijpen naar Het Drogsyndicaat, de recente bundel van Mischa Andriessen.

Soms heeft poëzie het vermogen om nagenoeg samen te vallen met de werkelijkheid. Nagenoeg, want de koe die Andriessen oproept was een minder fortuinlijk lot beschoren. Bij de oprukkende zondvloed zien de mensen ‘hoe het vee door de straten spoelt, een koe opgezwollen rond haar as tolt en dan in de kolkende vloed verdwijnt’. En die mensen die zich tot voor kort veilig waanden zullen, zo luiden Andriessens omineuze woorden, ‘dan uiteindelijk zien dat het nergens nog licht’.

In dik 100 pagina’s met verzen die vaak meer op proza lijken dan op poëzie transponeert Andriessen het verhaal van Noach, Naäma en de zondvloed naar het heden. Dat heden wordt daarbij terloops geëvoceerd, bijvoorbeeld wanneer hij schrijft: ‘En het regende eindeloos de eerste dag/ Het regende op de tweede en de derde/ Toen per sms de alarmmelding kwam’.

Vervreemding

Doorgaans blijven de verzen minder expliciet aan het heden gebonden. En als je even niet oplet, kun je al gauw de indruk krijgen met een herbewerking van het verhaal uit Genesis te maken te hebben. Maar waar het bijbelverhaal vooral over de goddelijke interventie gaat, draait het bij Andriessen, zoals ook in eerder werk, altijd om persoonlijk drama.

In dit geval om de pijnlijke vervreemding, zowel emotioneel als lichamelijk, van Noach en Naäma. De zondvloed – een wereldcrisis – is de achtergrond waartegen die vervreemding intens voelbaar wordt. De geliefden en hun kinderen zijn meer bezig met overleven dan dat ze met elkaar leven. De zorg voor de dieren is bij vlagen zo intens dat het lijkt alsof het overleven van de wereld alles van hen vraagt.

Het enige wat dan nog rust brengt, is niet de liefde, maar een slokje broom, lijkt de dichter te suggereren. Want in maar liefst drie gedichten wordt de werking van dit libidoremmende, slaapbevorderende middel geprezen. Het is het laatste redmiddel, het enige wat helpt wanneer een nachtmerrie werkelijkheid geworden is. Niet voor niets luiden de laatste twee woorden in deze bundel: ‘broom bestaat’.

Vloed

Andriessen is een dichter voor wie niet alleen de vorm van een enkel gedicht moet samenvallen met de thematiek, maar ook de vorm van de bundel als geheel. Zo bootste hij eerder in Winterlaken (misschien wel de mooiste bundel van 2019) het aantrekken en afstoten van twee geliefden na, alsook het ritme van de zee. Met Het Drogsyndicaat is het alsof hij de opkomst van de zondvloed en ook het wegtrekken daarvan heeft proberen te vangen. Binnen de gedichten zorgen het gebrek aan interpunctie en de vernuftige inzet van minder gebruikelijke grammaticale constructies ervoor dat de taal hier kolkt en stroomt. Als lezer moet je dan soms zwemmen. Je doet dat beter niet tegen de stroom in, maar als de koe uit Echt.

In de bundel als geheel wordt de vloed weergegeven door te beginnen met een aantal verhoudingsgewijs korte, slanke gedichten, die al snel plaatsmaken voor uitdijende prozagedichten. Even abrupt als de vloed kwam, is die ook weer voorbij. Een paar slanke gedichten leiden de bundel uit naar het moment waarop het water is weggetrokken en de geliefden, zonder een woord te wisselen, eindelijk hetzelfde zien: dat ze nog bestaan.

Mischa Andriessen: Het Drogsyndicaat. Querido; 120 pagina’s; € 17,99.

