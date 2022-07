Dichter Maxime Garcia Diaz: ‘Mijn ervaring is: als je poëzie leest, kun je het niet snappen en alsnog mooi vinden’

Maxime Garcia Diaz: ‘Wanneer kun je een bundel nog een Nederlandstalige bundel noemen? Een zin met één Engels woord is een Nederlandse zin, I guess?’ Beeld Frank Ruiter

Lekker warm of benauwd?

‘Dit is precies waarom ik voor Het is warm in de hivemind heb gekozen als titel: omdat warm zowel benauwdheid als geborgenheid kan uitdragen. Het is een meertalige bundel met lange gedichten en plaatjes, die gaan over het internet en over wat opgroeien als meisje of jonge vrouw in deze tijd betekent. Ik bedoel eigenlijk girlhood, dat woord is moeilijk te vertalen.

‘De titel komt uit het laatste gedicht. Het is een zin waarmee ik verwijs naar het gevoel dat andere dichters soortgelijke dingen aan het denken zijn als ik, en dat ik dat zowel gezellig vind als benauwend, of zelfs een beetje bedreigend. Dat geldt überhaupt voor het onderdeel zijn van een hivemind, een collectief brein zoals het internet, een groep mensen, een generatie – je kunt van alles een hivemind noemen. Een collectief kan verbondenheid bieden, maar ook drukkend aanvoelen, waardoor je niet meer weet wie je zelf nog bent.

‘De bundel is fragmentarisch opgebouwd met veel gevonden taal: citaten van academische theoretici, popartiesten, een paar canonieke dichters, teksten uit tweets of memes. En ik denk, of dat hebben andere mensen me verteld, dat het lezen daardoor een beetje aanvoelt als het internet zelf, als het gevoel dat je krijgt wanneer je aan het scrollen bent, steeds verder doorklikt en je zowel mooie als lelijke dingen tegenkomt. Ook die ervaring vind ik zowel benauwend als aantrekkelijk: verzwolgen worden door het internet, information overload.’

Dichten in het Nederlands of Engels?

‘Nederlands, maar er staat veel Engels in de bundel. Als tiener schreef ik alleen maar in het Engels. Op een gegeven moment heb ik het Nederlands herontdekt. Omdat ik het interessant vond om terug te keren naar mijn moedertaal, maar ook om pragmatische redenen: ik wilde dingen schrijven in een lokale context, waar ik een gemeenschap en een carrière kon opbouwen, voor prijzen in aanmerking komen, subsidie kunnen aanvragen.

‘Wanneer kun je een bundel nog een Nederlandstalige bundel noemen? Een zin met één Engels woord is een Nederlandse zin, I guess? Een gedicht met één Engelse zin ook. Maar wat als je een Engelstalig gedicht hebt met drie Nederlandse zinnen, en je plaatst het in een bundel uitgegeven door een Nederlandse uitgever?

‘Toen ik een uitgever zocht en met het manuscript bezig was, dacht ik: er mag vast niks in het Engels in staan. Een regeltje hier en daar, maar niet een heel gedicht. Daar deed De Bezige Bij niet moeilijk over.’ Lacht: ‘Dus toen dacht ik: hoeveel Engels kan ik erin fietsen tot ik er geen prijs meer mee kan winnen voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut? Maar ik ben toch ook loyaal aan het Nederlands, en ik wil die taal ook beschermen tegen de verengelsing – daarom schrijf ik nu Nederlandse gedichten met veel Engels erin, in plaats van Engelstalige gedichten zoals vroeger.

‘Ik heb wel een theorie bij mijn voorliefde voor Engels. Als kind werd het een escapistisch comforttaaltje voor mij. Simpelweg omdat het een andere taal was, bood het een ontsnappingsroute van het dagelijks leven en de wereld om me heen. Daar had ik kennelijk behoefte aan. Het zal er misschien ook mee te maken hebben dat mijn vader niet-Nederlands is, hij is Uruguayaans. Ik ben niet Spaanstalig opgevoed, die taal heb ik later geleerd.’

'Ik denk dat ik gelukkiger zou zijn zonder Instagram.'

Wel of niet op Instagram?

‘Zoals de meeste mensen die op Instagram zitten heb ik er een ambivalente relatie mee. Ik denk dat ik gelukkiger zou zijn zonder. Ik heb een bubbel gecreëerd, een soort lekker warme hivemind, door accounts te volgen die ik prettig stimulerend vind, veel grappige meme-accounts. Maar tussendoor komen de reels, de video’s die Instagram op basis van je algoritme ongevraagd aan je laat zien. Dat zijn in mijn geval veel video’s van mensen die filters aan het uitproberen zijn, filters die je gezicht symmetrischer of je lippen voller maken.

‘Ik vind het contrast tussen de door mijzelf gecureerde feed en die reels best groot. De ijdele kant van Instagram vind ik minder boeiend en ook schadelijk. Vroeger was ik ook wel bezig met uiterlijk en schoonheid, maar sinds sociale media heb ik onzekerheden ontdekt waarvan ik nooit had gedacht dat ik me daar óók nog zorgen over moet maken. Terwijl ik echt wel weet: als je een mooie selfie van jezelf maakt, ben je mooi op die selfie, dat heeft weinig te maken met hoe je eruitziet als je door de supermarkt loopt.’

Een gedicht horen of lezen?

‘Toen ik in 2019 het NK Poetry Slam won, vroeg een interviewer me of ik van plan was te blijven optreden. Toen heb ik iets geantwoord als: ‘Ik ben nu gedichten aan het schrijven waarvan ik niet eens weet hoe ik ze zou moeten voorlezen.’ Dat zijn gedichten die in de bundel staan, met veel leestekens en symbolen. Hoe spreek je die uit?

‘Voor mij is het toch altijd belangrijker geweest dat een gedicht mooi is om te lezen dan mooi om te horen. De ritmische slamgedichten uit die tijd schreef ik met het idee om ze voor te dragen. Ik denk dat ze daarom soms minder gelaagd zijn. De tekst is zo geschreven dat je alles bij één keer horen enigszins mee kunt krijgen.

‘Eén feministisch slamgedicht dat ik vaak voordroeg heb ik verhivemind voor de bundel, Mad girl theory heet het. Van dat gedicht had ik vaak het gevoel dat mensen er vooral voor klapten omdat het feministisch is. Ik denk dat je sneller wegkomt met een minder mooie vorm als mensen het eens zijn met de inhoud.’

‘Een leeservaring die als een stalen bal in een flipperkast hardhandig van nooit naar nergens geschoten wordt’ of ‘een onstuimige oproep tot revolutie’?

‘De eerste zin, uit een recensie van Meander Magazine die heel negatief was. De schrijver van die recensie vond het problematisch dat hij niet altijd kon uitmaken wie er in mijn gedichten aan de woord is: ik of ‘een Engelstalige knipselkrant in cyberspace’.

‘Dat het voor hem een onbevredigende leeservaring was, vind ik niet erg, omdat ik niet probeer te bevredigen volgens zijn maatstaven. Wat schreef hij nou precies, ‘van nooit naar nergens’? Ik vind ‘nooit’ en ‘nergens’ best mooie plekken om te zijn. Veel in dit boek heb ik geschreven tegen de verwachtingen in van wat poëzie zou moeten zijn. Als oude, traditionele poëzie in deze metafoor staat voor ‘ergens’, dan wil ik daar dus niet heen. Eigenlijk zei die recensie: je bent precies geslaagd in wat je probeerde te doen, maar ik vind dat helemaal niks. Dat is oké, smaken verschillen. Het is wel een mooi beeld wat hij daar schetst, die stalen bal in een flipperkast.’

Toegankelijk of hermetisch?

‘In het laatste gedicht staan twee woorden in het Grieks. Daar zit een heel verhaal achter, het is een verwijzing naar een boek dat ik las. Voor die Griekse woorden heb ik een vriendin die Grieks spreekt gevraagd mee te denken over de juiste woorden, met in mijn hoofd het idee: een lezer die heel erg toegewijd is zou dit kunnen overtypen als-ie wil weten wat er staat. Dat doet me denken aan van die kinderboeken waarin je op de pagina iets kunt wegschuiven, waar dan iets onder staat.

‘Ik hoop dat lezers nooit het gevoel krijgen dat ze alle verwijzingen of woorden die ze niet kennen moeten opzoeken. Bij poëzie hebben mensen vaak het idee dat ze alles moeten snappen, op dezelfde manier waarop je een nieuwsbericht snapt. Mijn ervaring is: als je poëzie leest, kun je het niet snappen en alsnog mooi vinden. Ik snap veel poëzie die ik lees eigenlijk niet. Maar ik blijf ergens aan hangen, ik vind een haakje. Dat kan zijn: ik snap wat je zegt, en ik vind het mooi wat je zegt. Of: ik snap helemaal niet wat je zegt, maar dit woord klinkt mooi, of deze zin spreekt tot de verbeelding.’

Psycholoog of schrijver?

‘Schrijver, klaarblijkelijk, maar ik heb overwogen psychologie te gaan studeren. Als schrijver kun je lekker psychologiseren, al moet ik daarvoor in de toekomst wel een beetje meer de fictiekant op. Ik vind het leuk om personages te bedenken en met ze aan de haal te gaan, zoals je vroeger met poppen speelde.

‘Ik denk dat iedere jonge dichter therapeutisch schrijft, en bezig is z’n laatste liefdesverdriet in een gedicht over een boom te gieten. Alle problemen waarmee ik op de middelbare school zat, probeerde ik te begrijpen en uit te werken door middel van gedichten over bomen – ik gebruikte eigenlijk nooit letterlijk bomen trouwens. Nu heb ik het ook over het patriarchaat, het kapitalisme en klimaatverandering, maar het is nog steeds therapeutisch om het leven met metaforen te verwerken.’