Dicht bij Vermeer is een kunstdocumentaire op hoog niveau die verder reikt dan de Sfinx van Delft ★★★★☆

‘Dicht bij Vermeer’ van Suzanne Raes.

‘Geen werk zo aantrekkelijk om van dichtbij te bekijken als het kleinschalige oeuvre van de Delftse grootmeester’, schreef de Volkskrant vorige maand over de grote Johannes Vermeer-tentoonstelling in het Amsterdamse Rijksmuseum. De sterke documentaire Dicht bij Vermeer neemt de proef op de som: regisseur Suzanne Raes (in 2016 winnaar van het Gouden Kalf voor beste korte documentaire met De tegenprestatie, een portret van de sociale dienst in Rotterdam) toont een fascinerende blik achter de schermen bij de totstandkoming van de expositie én bekijkt via de blik van restauratoren enkele doeken tot op microscopisch niveau.

De persoon Johannes Vermeer (1632-1675) is een mysterie. Vandaar: de sfinx van Delft. Nóg een uitstekende reden om deze documentaire te maken. De nadruk op zijn werk en welke eventuele geheimen daar nog altijd in liggen verborgen wordt er immers door vergroot. Vermeer ís wat hij creëerde: een overzichtelijk aantal van 37 schilderijen, al wordt in de kunstwereld over een enkel werk getwist. Dat levert hier een extra scherp aangesneden vraag op: wat maakt een Vermeer tot een Vermeer?

Berend Jan Bockting schrijft sinds 2012 voor de Volkskrant over film (en soms over videogames).

Wie onverhoopt een opgedirkte museumcommercial verwacht kan gerust worden gesteld. Dicht bij Vermeer is een kunstdocumentaire op niveau: uitstekend geschikt voor wie voor of na bezoek aan de tentoonstelling méér wil weten. Maar bovenal is de film rijk als op zichzelf staand portret van de kunstwereld in het algemeen en de culturele, technische en economische waarde van Vermeer in het bijzonder.

Raes zoekt en vindt daarbij de kleinste details, van een uitvoerig college over de unieke wijze waarop het oog op Brieflezende vrouw is geschilderd, tot de geslepen diplomatie die nodig was om internationale museumdirecteuren en die ene privéverzamelaar te verleiden hun Vermeers tijdelijk in Amsterdam af te leveren. Een mislukte poging spreekt tot de verbeelding: bij het onvermurwbare Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig krijgen studenten die dit jaar moeten schrijven over Dame en twee heren voorrang boven de Amsterdamse curatoren.

Onder hen toont Gregor Weber zich meermaals onbeschaamd geroerd als hij de schoonheid van Vermeer voor de camera tracht te specificeren. En wanneer hij vertelt hoezeer de tentoonstelling is bedoeld voor de bezoeker om ‘in te zweven’, maakt hij even klapwiekende vleugeltjes met zijn handen. Met Webers even aandoenlijke als aanstekelijke enthousiasme krijgt Dicht bij Vermeer een ideale gids.