Diana & Zonen ontbeert het belangrijkste van een biografische musical: de hoofdpersoon wekt nauwelijks interesse ★★☆☆☆

Diana & Zonen Beeld Roy Beusker en Annemieke van der Togt

Bij de première van een nieuwe Nederlandse musical met als titel Diana & Zonen is de eerste vraag natuurlijk: wat hebben de makers toe te voegen aan alles wat al bekend is over Diana Spencer, de betreurde prinses van Wales? Wat weten we nog niet van haar en haar familie, na al die documentaires, boeken, artikelen, films en tv-series? Het antwoord is: bar weinig. Diana & Zonen, een productie van MediaLane, werpt geen enkel nieuw licht op het treurige lot van Lady Di. Waar het Dick van den Heuvel in zijn script vooral om is te doen, is een link te leggen naar het lot van haar zoon Harry en zijn relatie met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. De schrijver legt een rechtstreeks verband tussen het autowrak destijds in de Parijse tunnel en het opgejaagde stel nu. Zo moeder, zo zoon.

In Diana & Zonen wordt het verhaal verteld door Diana uit de dood terug te laten keren. Dat is een methode die Van den Heuvel eerder heeft toegepast in de musicals Ramses en Was getekend – Annie M.G., waarin de oude (of dode) versie van het personage terugkijkt op de jonge. Soms werkt dat goed, maar in dit geval is het een trucje dat nogal wordt uitgemolken. Heel vaak wordt een scène geopend, afgesloten of onderbroken door Diana, die in haar roomwitte broekpak uit de coulissen komt stappen. Eigenlijk bestaat meer dan de helft van deze musical uit de vraag of Harry en Meghan elkaar aan het eind zullen krijgen. Iedereen bemoeit zich ertegenaan: prins William, zijn vrouw Kate, Charles en Camilla doen hun best. Dat alles is verpakt in een aantal merendeels serieuze scènes met af een toe een luchtige entr’acte of grappige oneliner. Er wordt van alles aangestipt, maar erg weinig uitgewerkt.

Essentieel voor een biografische musical is dat de hoofdpersoon voldoende interesse opwekt, zoals in musicals als Evita of Elisabeth. Dat lukt hier niet. Op de eerste plaats omdat Diana een geestverschijning is, maar ook omdat de eigenlijke hoofdpersoon Harry zelf is, en dat is, in dit script althans, een weinig bevlogen personage. Daarbij komt dat Freek Bartels (met rossig kapsel) hem nogal geagiteerd speelt. Alles in zijn rolopvatting straalt getergde woede uit, en dat leidt tot hard zingen en te ingeleefd acteren.

Marlijn Weerdenburg als Diana daarentegen is de meewarigheid zelve. Ze zingt een paar mooie nummers, waaronder Wijs me niet af, maar van wat Diana ooit zo eigenzinnig én tragisch maakte zien we niets. Muzikaal valt er verder weinig opzienbarends te horen, en de liedteksten getuigen vooral van een hinderlijke rijmdwang. ‘Je kunt de ladder slechts bestijgen, door horen, zien en zwijgen.’

Regisseur Frank van Laecke, dé grote musicalmaker van België, heeft alles keurig netjes geënsceneerd; vooral de scènes met het voortreffelijke ensemble maken indruk. Het decor is simpel: een subtiele lichtinstallatie en sfeervolle videoprojecties van het Britse vorstenhuis en Engelse landschappen. Eén keer slechts vlamt deze musical, als Gerrie van der Klei in de rol van Camilla Parker-Bowles flink mag uitpakken in het jazzy nummer Lang gewacht. Dan pas wringt het verhaal zich los uit zijn warrige stramien en staat er eindelijk iemand op het toneel die haar rol beet pakt en de zaal in slingert.

Aan het eind loopt Diana weer haar schimmenrijk in. De rust is haar gegund.