Deze voorstellingen moet u zien op het Holland Festival 2023

EXPOSITIE: She Who Saw Beautiful Things door Anohni

Zangeres en beeldend kunstenaar Anohni is dit jaar de ‘associate artist’ van het Holland Festival, iemand die meedacht over de programmering en nieuwe, interessante thema’s en perspectieven toevoegde. Hoewel Anohni in het verleden al vaak heeft opgetreden in Amsterdam (o.a. met vroegere band Antony & The Johnsons), geeft zij dit jaar geen concerten. Wel stelde de Brits-Amerikaanse Anohni She Who Saw Beautiful Things samen, een ‘mixed media’-tentoonstelling met feminiene portretkunst. Ook is Anohni in Amsterdam en voert zij gesprekken, onder meer in debatcentrum De Balie. JH

Te zien van 4/6 t/m 16/7 in Huis Willet-Holthuysen, Amsterdam.

‘Rusalka’ Beeld Marta Syrko

OPERA: Rusalka van Antonín Dvořák door De Nationale Opera

De opera dit jaar is Rusalka van Antonín Dvorak. In hun lezing van het operasprookje, belooft De Nationale Opera, ‘tonen de regisseurs Philipp Stölzl en Philipp M. Krenn een jonge vrouw aan de zelfkant van de samenleving’. ‘In de bioscoop droomt ze van een leven zoals in de glamoureuze hoogtijdagen van Hollywood, aan de zijde van een knappe filmster.’ Wij kijken uit naar wat er in de orkestbak gebeurt: daar speelt het Concertgebouworkest onder leiding van de Duitse Joana Mallwitz. MK

Van 2 t/m 25/6 in Nationale Opera & Ballet Amsterdam

‘Brideshead Revisited’ door De Warme Winkel. Beeld Lonneke van der Palen

THEATER: Brideshead Revisited door De Warme Winkel

Florian Myjer en Abke Haring samen in één voorstelling: dat maakt op voorhand nieuwsgierig. Na Lady Chatterley’s Lover bewerkte Myjer, dit keer dus samen met Haring, een andere klassieker uit de Engelse literatuur: Brideshead Revisited (1945) van Evelyn Waugh. Hoofdpersoon Charles Rider is een Oxford-student van eenvoudige komaf, die in de ban raakt van een aristocratische familie en vooral van de zoon des huizes, de ongenaakbaar melancholieke Sebastian Flyte. Familiebanden, seksuele verwarring en loskomen van het verleden – het komt allemaal samen in dit tijdloze verhaal. HJ

Te zien van 5/6 tot 1/7 in Theater De Sloot, Amsterdam

‘Wuthering Heights’ door National Theatre & Wise Children. Beeld Steve Tanner

THEATER: Wuthering Heights door National Theatre & Wise Children

In het DeLaMar Theater, de thuishaven van grote musicals, is tien dagen lang een muzikale bewerking te zien van Emily Brontës literaire klassieker Wuthering Heights. Het stuk is in Engeland reeds bejubeld en wordt hier uitgevoerd door de originele Britse cast. Het verhaal draait om de tumultueuze relatie op het landgoed Wuthering Heights tussen de weesjongen Heathcliff en Catherine, afkomstig uit een hogere klasse. Als de relatie ten einde loopt, zint Heathcliff op wraak. In deze voorstelling vertelt regisseur Emma Wise het beroemde verhaal met stevige folksongs, dans, comedy en soms zelfs poppenspel. JH

Te zien van 8 t/m 18/6 in DeLaMar Theater Amsterdam.

‘Euphoria’ door Julian Rosefeldt. Beeld Julian Rosefeldt

EXPOSITIE: Euphoria door Julian Rosefeldt

Eigenlijk had de Duitse kunstenaar Julian Rosefeldt zijn nieuwe muziek- en filminstallatie Greed willen noemen. Maar, zo dacht hij, dan zou de boodschap er wellicht iets te dik op liggen. Euphoria gaat over de verleidingen van het kapitalisme, met hulp van teksten van onder anderen Ayn Rand, Plato, Marx en Snoop Dogg. Die worden niet zomaar opgedreund: verwacht bijvoorbeeld een acrobatische dansmusical in een bank en een monoloog van een tijger in een supermarkt. Een tijger met de stem van Cate Blanchett overigens. En dit alles wordt op videoschermen muzikaal ondersteund door een jeugdkoor en vijf jazzdrummers. Dit belooft behoorlijk overweldigend te worden dus. AvL

9 t/m 25 juni in de Centrale Markthal, Amsterdam.

‘Lemniskata’ door Lukas Avendaño. Beeld Jaime Martin

DANS: Lemniskata door Lukas Avendaño

In het zuiden van Mexico worden ‘muxes’ al eeuwenlang erkend als ‘derde geslacht’. Muxes zijn geen vrouwen die zijn geboren in mannenlichamen, maar mannen die zich aangetrokken voelen tot traditioneel vrouwelijke gedragingen. Het Holland Festival haalt nu een danshommage aan deze muxesgemeenschap naar Nederland. De Mexicaanse kunstenaar Lukas Avendaño presenteert een uitzinnige groepschoreografie vol seksuele erotische energie, tegen een klimwanddecor van met touw bespannen frames. Met Lemniskata probeert hij het cliché van de Mexicaanse machoman te ontzenuwen en een vuist te maken tegen de stigmatisering die ook deze queer muxes inmiddels treft. AE

Op 12, 13 en 14/6 in Internationaal Theater Amsterdam

How To Live (After You Die) door Lynette Wallworth. Beeld Cassandra Hannagan

EXPOSITIE: How To Live (After You Die) door Lynette Wallworth

De Australische kunstenaar Lynette Wallworth is een van de favoriete kunstenaars van Anohni, de ‘associate artist’ van het Holland Festival. Wallworth maakt interactieve multimediakunstwerken die vaak gaan over grote onderwerpen (natuurbescherming, migratie) die ze met hulp van techniek heel dichtbij weet te brengen. Met haar VR-films won Wallworth al twee keer een Emmy Award. Op het Holland Festival is haar installatie Evolution of Fearlessness te beleven, en de persoonlijke voorstelling presentatie How To Live (After You Die) over haar tijd bij een christelijke sekte, waar zij was uitgeroepen tot ‘profeet’. AvL

Te zie op 12 juni in Muziekgebouw Amsterdam.

‘Penthesilea’ door ITA en Eline Arbo. Beeld Dim Balsem

THEATER: Penthesilea door ITA en Eline Arbo

Penthesilea was de koningin-hogepriesteres van de Amazonen, een superheld avant la lettre. Ontelbare mannen versloeg ze. De Duitse toneelschrijver Heinrich von Kleist schreef een tragedie over haar fatale liefde met de Griekse legeraanvoerder Achilles. Ondanks hun liefde, zetten ze alles op alles om elkaar te verslaan. Regisseur Eline Arbo bewerkt dit stuk bij Internationaal Theater Amsterdam tot een actuele kritiek op de verstikkende normen en waarden die onze maatschappij nog altijd kent. Met een topcast met o.a. Ilke Paddenburg, Maria Kraakman en Maarten Heijmans. VK

Van 15 t/m 25/6 in Internationaal Theater Amsterdam

‘Bros’ door Societas en Romeo Castellucci Beeld Jean-Michel Blasco

THEATER: Bros door Societas en Romeo Castellucci

De Italiaanse theatermaker Romeo Castellucci – regelmatig te gast op het Holland Festival – werkt in Bros samen met slechts een paar professionele acteurs en een groep van ruim twintig vrijwilligers die pas op de avond van de voorstelling zelf weten wat ze moeten doen. Via een koptelefoon staan ze in verbinding met de regisseur en voeren in zijn opdracht de handelingen uit. Zij spelen voornamelijk ouderwets-Amerikaanse politieagenten. Bros is een zoektocht naar het ontstaan van geweld. De voorstelling bevat ronduit schokkende scènes, religieuze rituelen en twee herdershonden. HJ

Op 24 en 25/6 in Internationaal Theater Amsterdam.