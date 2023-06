Deze vijf experimentele albums inspireerden de broers Russell van danceduo Overmono

Ed (links) en Tom Russell. Beeld Elliot Morgan

Ed: ‘Tom is meer van de akkoorden en de melodieën.’

Tom: ‘En Ed heeft een goed oor voor vocalen die we kunnen gebruiken als sample. Hoe die in stukjes te hakken, te verwerken en ze in een totaal nieuwe muzikale context te plaatsen. En hij is ook nog eens supersnel in het programmeren van drumcomputers.’

Zo vullen Tom (44) en Ed Russell (34) uit Wales elkaar perfect aan. Ze vormen, net zoals de broers Howard en Guy Lawrence van Disclosure tien jaar geleden, een duo dat de Britse dancescene weer eens flink opschudt. De Russells kregen in 2021 al de prijs voor beste liveact van het Britse dancemagazine DJ Mag, ze waren de dancehit van 2022 op Lowlands en de headliner op Dekmantel. Eerder dit jaar rolde het Amerikaanse gigafestival Coachella de rode loper voor ze uit.

Niet slecht voor twee broers die opgroeiden in Overmonnow, een uithoek van Wales, waar niets hips doordrong en zelfs geen platenwinkel te bekennen was. Ten einde raad stal Tom uit de boekhandel de compilatiecd’s, die destijds als promostunt werden geleverd bij het tijdschrift DJ Mag – hetzelfde tijdschrift dat ze twee jaar geleden heeft onderscheiden – en nam vlijtig elke week de BBC Radio One’s Essential Mix op. Als tiener verkocht Ed zijn eigen mixtapes op school. En dan zijn er nog herinneringen aan zelf georganiseerde, houtje-touwtje-raves in de plaatselijke bossen en pubs met plakkerige vloeren.

Vrij van vooroordelen

Ver weg van de grote stad werden ze verliefd op techno, trance, hardcore, acid, alles, zonder te weten wat op dat moment hip of cool was. Het zorgde ervoor dat de broers in 2015 vrij van vooroordelen aan de slag konden als duo. In een serie ep’s en singles gingen ze op zoek naar een eigen geluid, waarbij een krat vol vinyl van hun zwager als inspiratie diende. Dat eigen geluid vonden ze op hun in de underground populaire Arla-ep-serie. Nu is dat helemaal uitgekristalliseerd op hun debuutalbum Good Lies, met het titelnummer als ankerpunt.

Tom: ‘Toen Ed me de demo van Good Lies opstuurde, wist ik meteen: dit wordt de kern van het album.’

Good Lies slaat je niet keihard om de oren. Een ratelende snaredrum, schatplichtig aan het UK garage-geluid, vormt de motor van het nummer. Daarboven zweven synthesizerakkoorden, die de harmonieuze achtergrond vormen, en versnelde, prevelende r&b-vocalen die je in een milde trance de dansvloer op trekken. Alles aan het album ademt subtiliteit.

Beat wegdraaien

Bij Overmono gaat het niet over ‘de beat’, en hoe die zo vet mogelijk op te dienen. Er zijn andere manieren om een dansvloer euforisch te krijgen. De drive van een nummer kan net zo goed worden gevormd door een subtiele samenwerking van percussie en de cadans van de zang.

Ed en Tom Russell. Beeld Elliot Morgan

Ed: ‘Net nog in de auto hoorde ik een nummer waaraan je gewoon hoort dat de kickdrum indruk moet maken. Mij stoot dat af. De uitdaging is die voortstuwende energie te vinden zonder dat je goedkope trucjes gebruikt als een stampend drumgeluid.’

Sterker nog, op sommige nummers waren de broers zo stoutmoedig om de beat helemaal weg te draaien. Tom stuurde Ed een demo van Sugarushhh waar nog een vrij snelle beat onder zat. Ed vond dat de track aan kracht zou winnen als ze die geheel en al uit het raam zouden gooien. Nu zwaait alleen nog maar een Roland-303 synthesizer met het maatstokje, waardoor het meer ritmische meditatie is geworden dan een dansnummer.

Bestaansrecht buiten de club

De term braindance dook op in de Engelse pers. Daar zit wat in. De Russells vinden dat hun muziek ook bestaansrecht moet hebben op andere plekken dan de dansvloer. Dat je hoofd er ook iets mee moet kunnen.

Ed heeft er een lakmoesproef voor. ‘Onze muziek moet het goed doen in de auto. Je weet wel, een beetje cruisen met de speakers hard aan. Ik weet niet waarom, maar als het goed klinkt in de auto, is het geschikt voor zowel de club als de huiskamer.’

Het leverde dance op met zo’n uniek karakter dat het niet onder een bestaand subgenre te scharen is. Krijg je misschien als je in landelijk Wales, met weinig middelen maar veel naïviteit, aan de slag gaat met je liefde voor muziek. Gelukzalig onwetend van wat cool is, maar niet verstoken van invloeden. Want als echte fans hebben ze die ook. Een overzicht van vijf albums waar de Russells door zijn beïnvloed.

Actress – Splazsh (2010)

Actress, het pseudoniem van Darren Cunningham, is een Britse elektronisch muzikant die haast deconstructivistische dance maakt. ‘Splazsh’ werd door muziektijdschrift ‘The Wire’ uitgeroepen tot beste plaat van 2010.

Tom: ‘We kijken enorm tegen hem op omdat hij een coherente geluidswereld heeft geschapen die meteen herkenbaar is. Je hoort een enorme variëteit aan nummers die allemaal toch onmiskenbaar klinken als Actress.’

Ed: ‘Over elke track hangt een soort elektronisch gruis dat een bepaalde sfeer creëert voor dat nummer. Ik vind het belangrijk dat er in muziek iets zit dat groter is dan de muziek zelf. Slaat dat ergens op? Alle nummers bevatten een emotionele ambiguïteit. Señorita klinkt op het eerste gehoor vrolijk maar er kleeft een gekkigheid aan die ongemakkelijk aanvoelt. En die drums! De swing in dat nummer is waanzinnig.’

Sophie – Oil Of Every Pearl’s Un-Insides (2018)

Schotse songwriter, producer en dj die bekend werd door haar onconventionele benadering van popmuziek. Haar liedjes onderscheiden zich door experimenteel sounddesign en invloeden van underground dance. Ze kreeg een Grammy-nominatie voor het album en deed productiewerk voor onder andere Madonna. Sophie overleed in 2021, op 34-jarige leeftijd, door een ongelukkige val.

Ed: ‘Een van de meest grensverleggende producers die ik ken.’

Tom: ‘Zo zelfverzekerd en in your face in het presenteren van vreemde geluiden. Tegelijkertijd hebben haar nummers ook een zoet popgevoel.

Ed: ‘Ze benaderde het sounddesign vanuit een haast stoffelijk standpunt. Geluiden klinken bijna als fysieke materialen en je krijgt voortdurend associaties van schurend metaal, rubber of stromend water. Een track als Ponyboy is pure vervormde waanzin maar door de beat en haar zoete vocalen is het tegelijk ook superfun.’

Baby Keem – The Melodic Blue (2022)

Amerikaanse rapper die een Grammy kreeg voor voor het nummer ‘Family Ties’, van het album ‘The Melodic Blue’, waarop ook zijn neef Kendrick Lamar te horen is. Baby Keem leverde ook nummers voor de soundtrack van de film ‘Black Panther’.

Tom: ‘Er is iets verfrissends aan de manier waarop gasten als Baby Keem, Kendrick Lamar en Travis Scott muziek maken. Die onbevreesdheid om midden in een nummer de boel plotseling om te gooien. En het knappe is dat het nog steeds logisch en coherent aanvoelt.’

Ed: ‘In Family Ties gebeurt het zelfs drie keer. Het voelt alsof Baby Keem een overvloed aan ideeën had en heeft uitgevogeld hoe hij die als sardines in een blikje kon samenproppen op het album. Net wat Tom zegt, het is die onbevreesdheid om je creativiteit alle ruimte te geven. Wij proberen dat ook. Op Good Lies staan een paar nummers die totaal anders eindigen dan dat ze beginnen.’

Tirzah – Devotion (2018)

Lome, intieme en atypische r&b van de Engelse singer-songwriter Tirzah Mastin die studeerde aan de Purcell School for Young Musicians in Bushey, Engeland.

Ed: ‘Haar stem klinkt alsof ze maar wat onder de douche staat te zingen. Ik vind het verbazingwekkend als iemand een vocale voordracht heeft die zo moeiteloos klinkt, bijna vanuit de losse pols. En haar teksten lijken zo uit een gesprek te zijn gevallen. Het voelt alsof ze rechtstreeks tegen je praat.

Tom: ‘Mica Levi helpt daar als producer ook enorm bij. Ze snapt dat je zaken niet onnodig gecompliceerd moet maken. Ze weet wanneer een idee af is en dat iets niet als een bepaalde standaard hoeft te klinken zoals ze vaak in al die YouTube-filmpjes beweren.’

Ed: ‘Als je dat doet, klinkt jouw muziek precies hetzelfde als die van duizenden anderen.’

Tom: ‘Je hoort juist een zorgeloze manier van werken in die liedjes en dat bevalt me heel erg.’

Dizzee Rascal – Boy In Da Corner (2003)

Debuut van een boegbeeld van de Engelse hiphop- en grime scene. Hij ontving voor het album de prestigieuze Mercury Prize.

Tom: ‘Deze plaat markeert de geboorte van Engelse hiphop. Vanaf Boy In Da Corner voelden Engelse hiphopartiesten niet meer de drang om het Amerikaanse voorbeeld te imiteren.’

Ed: ‘Het was een van die platen die zich razendsnel onder je vrienden verspreidde. Opeens had iedereen hem. Het album heeft een heerlijk brute sound. Die drums op I Luv U klinken zo schurend. Ik moet 14 zijn geweest toen die plaat uitkwam, want ik was net begonnen zelf tracks te maken, en ik wilde ook die sound.’

Tom: ‘Terwijl er geruchten waren dat hij het alleen met een PlayStation had opgenomen. Ik weet niet of dat waar is, maar het moet iets eenvoudigs zijn geweest. Wat software met wat samples. Het bewijst maar weer eens dat je geen technologisch hoogstaand spul nodig hebt om geweldige muziek te maken. Alleen goede ideeën.’

Truss en Tessela Voordat de broertjes Russell gingen samenwerken waren ze afzonderlijk actief op muziekgebied. Onder de naam Truss focuste Tom zich als dj en producer op de donkere kant van techno terwijl Ed later als Tessela zich meer liet inspireren door drum-’n-bass.