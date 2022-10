Deze vier royale woningen hebben komende winter een flink probleem

Beeld Jordi Huisman

‘We zien de kerk als een soort zomerwoonkamer’

Wie Dennis ten Hove-Haddad (36, freelance artdirector) en Lamyae Haddad-ten Hove (33).

Waar Een voormalige kerk uit 1927 in Oudebildtzijl, Friesland.

Oppervlakte 401 m2.

Energierekening 250 euro per maand.

Dennis: ‘Je mag proberen het gebouw volledig te verwarmen, maar ik wens het je niet toe. Er staan twee houtkachels, maar die zijn alleen om bij te verwarmen wanneer het iets kouder wordt, niet geschikt voor hartje winter; ook in oude kerken die nog in functie zijn houden mensen niet voor niets hun jas aan. Zelfs als je een héle goede verwarmingsketel in het kerkgedeelte zou zetten, is het financieel niet te doen.

‘Daarom wonen we zelf in de consistorie: het gedeelte van de kerk dat vroeger gebruikt werd voor vergaderingen en dat nu is verbouwd tot woonhuis. De rest van de kerk zien we als bonus. Net als zeewater beweegt de temperatuur van deze 11 meter hoge ruimte mee met de omgevingstemperatuur: vanaf maart begint het langzaam op te warmen, vanaf oktober wordt het echt te koud.

‘We zien de kerk als een soort zomerwoonkamer, klusjesplek en ruimte voor lange tafels en feestjes. Zo hebben we niet meer energiekosten dan een gemiddeld huishouden. De gang tussen de kerk en de consistorie houdt de warmte en de kou op hun eigen plek.

‘We zochten rust en inspiratie toen we vorig jaar vanuit ons Utrechtse appartement verhuisden, niet per se een enorm huis. Maar de sfeer en de weidsheid van het landschap haalden ons over: als er een regenboog staat, kun je hem hier van begin tot eind zien. En het licht is fantastisch: ’s ochtends danst de zon door het glas-in-lood. Omdat deze kerk geen monumentale status heeft, heb je bovendien alle mogelijkheden om hem naar je eigen hand te zetten. Met het oog op het energiegebruik waren we van plan een deel van de kerk bij het woongedeelte te betrekken, en met wat kleinere ruimtes een doosconstructie te creëren die beter te verwarmen is.

Onze plannen waren al voor 90 procent klaar, toen bleek dat mijn vrouw een aangeboren hartafwijking heeft. Ze is pas geopereerd. Zo’n grote verbouwing zit er nu niet meer in. We zijn dus weer op zoek naar een appartement en deze kerk staat opnieuw te koop. Helaas is deze droom voor ons niet helemaal uitgekomen, maar voor iemand anders misschien wel.’

‘We kunnen altijd nog rondjes rennen om op te warmen’

Wie Evert van Bergen (35, ondernemer), Margot Pas (38, kapper), Jake (6) en Lloyd (2).

Waar De voormalige een na oudste bioscoop van Nederland in Geertruidenberg, Noord-Brabant.

Oppervlakte 347 m2.

Energierekening 525 euro per maand.

Evert: ‘De ruimte om te rennen. Daar verheugde onze oudste zoon zich het meeste op, voor we uit ons jarendertighuis in Breda hiernaartoe verhuisden. We zochten iets markants en waren meteen verliefd. Dit pand is meer dan vijfhonderd jaar oud, tot 2007 was het een bioscoop. Eerdere bewoners hebben het zelf verbouwd: hij was een kunstenaar die veel met staal werkte, de trappen en de keuken zijn een eigen ontwerp. Toch zitten er ook nog veel oorspronkelijke details in: we komen binnen via de oude bioscoopdeuren en in de filmprojector zit nog steeds de laatst vertoonde film: Casino Royale, een James Bond uit 2006.

De voormalige foyer van 8 meter hoog gebruiken wij nu als voorruimte; hier organiseren we vergaderingen, workshops en fotoshoots. Het is ook meteen de koudste ruimte van het huis: de warme lucht verdwijnt naar boven, en de drie gietijzeren radiatoren die er zitten, zijn meer voor de sier. Alleen met de grote, arbeidsintensieve haard kunnen we het lekker warm krijgen. Achter de voorruimte ligt onze zitkamer, die kunnen we verwarmen via vloerverwarming, maar wel op gas.

Gelukkig zijn we gewend om het niet te warm te stoken, we doen gewoon een extra coltrui aan. De slaapkamers op de eerste verdieping hebben geen verwarming. Op de overloop werd het deze zomer door de grote glazen wanden juist wel een graad of 40. Hoe koud het komende winter écht gaat worden, weten we nog niet: we wonen hier pas twee maanden. Maar we kunnen altijd nog rondjes rennen om op te warmen.’

‘Als de zon schijnt, kun je douchen en badderen’

Wie Anton Hodde (77), gepensioneerd chirurg.

Waar Een monumentale woonboerderij uit 1650 (geschat) in Veeningen, Drenthe. De boerderij staat te koop.

Oppervlakte 320 m2.

Energierekening Circa 350 euro per maand.

Anton: ‘Toen het gas dertig jaar geleden een dubbeltje per kuub kostte, was het nog te doen. Ik heb geen spouwmuren, geen vloerisolatie en een rieten dak, dat altijd tocht geeft. Je kunt zo’n monument als dit eigenlijk niet goed isoleren. Maar toen de gasprijs tien jaar geleden voor het eerst omhoog ging en ik ineens 800 euro per maand moest betalen, heb ik maatregelen genomen.

‘In het oude bakhuis heb ik samen met een bevriende ingenieur een nieuwe warmtevoorziening aangelegd. De basis wordt gevormd door twee grote tanks waar in totaal 1.000 liter warm water in kan. Ik heb vier zonnecollectoren neergelegd die dat water kunnen verwarmen, dus als de zon schijnt, kun je daarmee douchen en badderen.

‘Is het bewolkt, dan steek ik de grote houtkachel in datzelfde hok aan, per dag stook ik daar een of twee kruiwagens hout, en daar loopt de centrale verwarming weer op, al staat die nu op 19 graden. Als ik dat niet doe, wordt het te koud in huis. Achttien zonnepanelen in de tuin zorgen daarnaast voor elektriciteit. Tot slot heb ik een nieuwe gasinstallatie aangebracht.

‘Ik geloof dat het me in totaal 30 duizend euro heeft gekost. Maar het resultaat is dat ik vanaf april dit jaar de gaskraan heb dichtgedraaid, en ik probeer het vol te houden tot eind september. Koken doe ik elektrisch, en als ik af en toe koud moet douchen, nou ja.

‘Zelfs als de rest van het huis koud is, heb ik in de woonkamer nog een houtkacheltje. Dat is het voordeel van het platteland: mijn buren klagen nooit over de rook. Je bent er wel altijd mee bezig. Als ik ergens een stapel hout zie liggen, vraag ik: mag ik langskomen met mijn karretje? Je moet een jaar vooruitkijken, anders is het niet droog. Maar goed, dan heb je er wel drie keer warmte van: bij het ophalen, bij het zagen én bij het stoken.’

‘In de winter kun je wolkjes blazen in de keuken’

Wie Maaike Schmeets (33, interieurarchitect) en Taco Vis (36, senior communicator), Luca Mai Vis (4) en Béla Vis (1).

Waar De helft van een oud vissershuis uit 1869 in de dorpskern van Huizen.

Oppervlakte 91 m2.

Energierekening 670 euro per maand.

Maaike: ‘We vielen op de sfeer en de imperfectie van zo’n oud huis. Maar toen we bijna een jaar geleden de sleutel kregen, merkten we al hoe koud het was in de winter. Onze gasrekening is van 264 euro per maand naar 670 euro gegaan doordat we noodgedwongen moesten overstappen naar een nieuwe energiemaatschappij.

‘Ik moet wel een beetje lachen als ik bedenk dat ik een jaar geleden badkamerplaatjes aan het bekijken was. Niks van dat alles gaan we doen, want ons hele verbouwingsbudget gaat eerst naar het verduurzamen van het huis. Dat is een lastige klus, want het huis is een gemeentelijk monument waardoor elk plan voor betere isolatie of dubbelglas langs de gemeente moet voor toestemming. Als ik terugkijk, twijfel ik of ik dit huis nog een keer had gekocht.’

Taco: ‘Je beantwoordt die vraag nu natuurlijk met voortschrijdend inzicht, wat het lastig maakt. Maar ik denk dat ik misschien wel het huis had gekocht. Het is een charmant huis, doorleefd door de geschiedenis. Ik ben blij dat mijn kinderen hier opgroeien en niet in een vinexwijk. Natuurlijk deel ik de zorgen over de kosten. In de winter kun je wolkjes blazen in de keuken. Anderzijds zie ik het ook als een morele verantwoordelijkheid om het huis klaar te maken voor de volgende generatie. Dan maar geen nieuwe badkamer, we maken het wel duurzamer. Wonen in dit huis draagt voor mij ook bij aan bewustwording over het klimaat.’

Maaike: ‘We gebruiken niet meer energie dan nodig en ’s winters leven we waar het warmer is. Je merkt dat de kinderen vrijwel automatisch gaan spelen in de woonkamer, onder de rieten kap waar het het warmst is. Béla loopt nog niet en mijdt de ijskoude tegeltjes in de keuken. Zo zie je hoe je leert mee te bewegen met het huis.

‘Dat vind ik mooi aan een oud huis, om door de seizoenen heen het huis te volgen door de verschillende ruimtes. We houden van die romantiek. Maar het moet wel betaalbaar blijven. We gaan de verwarming in ieder geval nog even niet aan doen, dus we zitten al lekker de hele ochtend in 17 graden.’