Deze uithoek van het bierpalet is een zeldzaam smaakvolle: maak kennis met NEIPA

Voor de meeste bierdrinkers is IPA op zijn minst een vage kennis. Voluit India Pale Ale, maar niemand die die term nodig heeft als er op het terras een ipaatje wordt besteld. IPA is bier dat volop citrus- en andere fruitaroma’s heeft, maar afhankelijk van de uitvoering zijn ook gras, kruiden en zelfs dennenboom waarneembaar voor de oplettende neus. Vol in de mond, lekker bitter in de nasmaak – de populariteit van IPA is goed te begrijpen.

Dat alles is te danken aan de hoge dosis hop die in het bier wordt gebruikt. De 18de- en 19de-eeuwse Britse brouwers pasten dat toe om hun pale ale na maanden op zee in drinkbare toestand op die verre en tropische bestemming te laten aankomen. Tegenwoordig draait het echter om versheid: de hopsmaken dienen zo snel mogelijk na het verlaten van de brouwerij genoten te worden. Daarom zitten IPA’s vaak in blik: de best denkbare verpakking als het gaat om het behoud van de verse smaak van bier.

De IPA van vandaag hebben we te danken aan Amerikaanse ‘craft’ brouwerijen, die in het historische verhaal van de Engelse ‘pale ale as prepared for the India market’ inspiratie vonden om een geheel eigen, door hop gedreven biertype te maken. Veel smaak dus, maar ook flink bitter. Brouwerij The Alchemist uit de Amerikaanse staat Vermont kwam begin deze eeuw met een IPA-variant die juist zeer zacht en fruitig van smaak was. Beetje techniek: door de hop meer naar het einde van het brouwproces toe te passen wordt de nadruk op de hopsmaak en -geur gelegd en minder op het hopbitter. Deze IPA in Vermont- of New England-stijl, de NEIPA, sloeg snel aan.

New England Nergens smaakt NEIPA zo goed als in New England, het noordoostelijke deel van de VS. Liefhebbers hebben er vele kilometers rijden en een lange wachtrij voor over om vers, gekoeld bier te kopen bij populaire brouwerijen als Tree House, Trillium en Bissell Brothers. Mocht u in Nederland tegen een (vers) blik van een van deze brouwerijen aanlopen, schrik dan niet van de prijs maar doe uzelf een plezier met een echte Amerikaanse NEIPA.

Een NEIPA is ongefilterd en heeft niet alleen een ondoorzichtig uiterlijk, maar ook een fluwelig mondgevoel. De smaak zit barstensvol sappig fruit, die volledig op het conto komt van speciaal op aroma geselecteerde hoppen. Het kan een aardig gezelschapsspelletje zijn om in een goede NEIPA zo veel mogelijk fruitsoorten te herkennen. Degenen die een ‘gewone’ IPA te bitter vinden, zijn vermoedelijk wel gecharmeerd van de vaak ook zoetere, maar toch zeer hoppige NEIPA.

V serveert zes Nederlandse NEIPA’s. De bierkeuze in de supermarkt groeit, maar alleen de speciaalzaak kan van advies dienen. Drink de bieren zo vers mogelijk, dus controleer bij aankoop de tht- en afvuldatum en verorber het bier binnen enkele maanden – en schenk het altijd uit in een glas. Liefst van het type teku (een soort groot hoekig wijnglas), of desnoods in een groot wijnglas, want dan komt dit haast zwoel geurende bier met z’n mistige uiterlijk het best tot zijn recht.

Folkingebrew – Roots (8,2%)

DDH NE DIPA is de formule op het etiket. Wat IPA is weet u inmiddels, die D ervoor betekent ‘double’ en dat betekent meer mout en meer alcohol. Dat NE staat dus voor New England. En DDH betekent double dry hopped. Oftewel: tijdens de vergisting of lagering, de laatste fasen in de fabricage van bier, krijgt het bier nog een extra lading hopsmaak mee. Dit Groningse bier is er een met spierballen. Maar wel heel mooie.

€ 6,25 (44 cl)

Kromme Haring – Whaleshark v2 (8%)

De Utrechtse brouwerij Kromme Haring gaat geen bierstijl uit de weg. In hun uitvoering van NEIPA komt ook weer een hele fruitmand voorbij in geur en smaak, maar het bier heeft ook wat licht grassigs. Onder dat alles heeft het een flinke body en een aangename bitterzoete afdronk.

€ 3,75 (33cl)

Van de Streek – Hazy Weekend (6,6%)

Een NEIPA is ook te herkennen aan woorden als ‘hazy’ en ‘juicy’ in de naam. Volgens eigen zeggen maakt vandeStreek uit Utrecht het bier alleen op maandag, als ze nog wat wazig van het weekend zijn. Een maandagochtendbier is dit echter niet. Altijd met amarillo-hop, plus een tweede hop die in elke batch anders is. Fris en ongecompliceerd.

€ 2,79 (33cl)

Moersleutel – Crank The Juice (5,5%)

Brouwerijen hanteren een vast assortiment (‘core range') en een reeks speciale uitgaven (beperkt of zelfs eenmalig gemaakt). Die laatste zijn bedoeld om de relatie met de clientèle een beetje spannend te houden. Deze Alkmaarse hazy IPA zit in het basisassortiment. Lichter dan de meeste buren in dit lijstje, maar Crank The Juice biedt een sprankelende ervaring van met name sinaasappel. Het randje bitter op het einde maakt dit toch een grotemensendrank.

€ 3,89 (44cl)

Walhalla – Elixer XIII (6,2%)

De Elixer-reeks van Walhalla is een voorbeeld van een serie speciale uitgaven. Dertien stuks telt die reeeks inmiddels. De meest recente uit de reeks ruikt citroentjesfris, terwijl in de mond het bier als een soort toverbal telkens andere fruitsmaken prijsgeeft. Een magische drank uit Amsterdam.

€ 5,05 (44cl)

Frontaal – Double Juice Punch (8,5%)

Dat bier tegenwoordig steeds vaker in blik zit moet ook liefhebbers van de grafische kunsten een plezier doen. Want zeker zo’n joekel als deze uit Breda biedt alle ruimte voor fraaie ontwerpen. Het mondvullende bier vloeit heerlijk zoet uit en doet denken aan mango en passievrucht. Bier om samen met kleine slokjes van te snoepen.

€ 4,38 (44cl)