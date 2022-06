‘Deze superfijnzinnige opera druipt van de ware liefde’

De repetitie van Orphée et Eurydice van Glück op Vliegveld Twenthe. Beeld Tom Philip Janssen

Vanaf de steiger aan de flank van de tribune wordt Orpheus toegezongen door Amor, personificatie van de affectie. Het voltallige koor dat naast het podium wacht, spiegelt nog vóór opkomst de verliefde glimlach van de solist. Hier wordt niet geacteerd, maar een oprecht gevoel gecommuniceerd: dit is wat we de afgelopen tijd zo hebben gemist.

‘Een droom die uitkomt’, noemt dirigent Emile Engel de bewerking van Glücks Orphée et Euridice, die hier vrijdagavond in première gaat in een hangar van Vliegveld Twenthe in Enschede. Het is een echt gemeenschapsproject: van de school tot en met de zorgboerderij (waarvan de bewoners meewerkten aan de houten decorstukken): iedereen is betrokken.

Het plan voor een maatschappelijk geëngageerde productie was er al ver voor de crisis. Maar door de stilstand in de cultuur door corona, was er tijd en ruimte, waardoor steeds meer partijen konden aansluiten. Daarmee werd de productie een waar gemeenschapsproject, gerealiseerd door een almaar uitdijende groep enthousiastelingen.

Vanuit het centrum van Enschede is de locatie een kleine 10 minuten rijden door het groene Twentse landschap. Achter de bomen doemt het terrein van het vliegveld op. Mede-initiatiefnemer en koorlid Mieke Vennink wijst naar een groot groen gebouw: ‘Oorspronkelijk zouden we in hangar 18 zitten, maar die werd door de gemeente aangewezen als opvanglocatie voor vluchtelingen. Gelukkig konden we uitwijken naar hangar 10.’

Bij binnenkomst is het een komen en gaan van technici, kostuummakers, en decorbouwers. Vanaf de eerste verdieping is te horen hoe een deel van het orkest samen met solist Ilja Aksionov de puntjes op de i zet. Regisseur Jasper Korving geeft geanimeerd instructies aan leerlingen van cultuurprofielschool Kottenpark – de middelbare school biedt een vooropleiding voor dans, en een aantal danseressen danst in de voorstelling mee. ‘Nu zijn jullie verbaasd, zouden ze gaan kussen? Houdt hij dan niet van haar?’ Een crescendo in de muziek: ‘En… ze kussen!’

De plek, bestaande uit twee afzonderlijke ruimten waarin niet lang geleden nog werd gesleuteld aan F16-straaljagers, bood regisseur Korving creatieve kansen. ‘Toen we hier binnenkwamen keken we naar de roldeur van vierenhalve meter. ‘Hè, lelijk, hoe kunnen we die bedekken?’ Afblijven, zei ik. Die deur werd de poort naar de onderwereld en daarmee een onmisbaar onderdeel van het verhaal en de ervaring.’

Optimaal gebruik maken van locatie, muzikant en danser was het hoofddoel, maar eerbied voor het originele stuk uit 1762 bleef daarbij belangrijk. ‘Wat mij betreft is opera geen porseleinen beeldje in een glazen doosje: ik heb eens Mozarts Die Zauberflöte gedaan, waarbij er op een gegeven moment zelfs een beat onder een scène zat’, zegt Korving. ‘Toch zou zoiets hier grof en onnodig geweest zijn: het is een superfijnzinnig verhaal dat druipt van de ware liefde.’

Bij het diner schuift dirigent Emile Engel aan, die straks het barokorkest La Sorpresa en het lokale kamerkoor Ex Arte leidt. ‘We wilden eerst de Italiaanse versie doen, maar daarvoor gebruikten ze castraten.’ In de Franse versie is de uitdaging dat er een countertenor nodig is. Die werd gevonden in Aksionov. Engel: ‘De chemie die hij en Noëlle Drost (Euridice) hebben, is goud waard. Ik herinner me een van de eerste repetities waarin zij samen de sterfscène zongen. Het hele koor had tranen in de ogen.’

De keuze voor de Franstalige variant met meer balletten paste in het streven naar een laagdrempelig eindproduct, zegt Engel. ‘Meer dans betekent meer jonge mensen op het podium, dus hopelijk ook een jonger publiek.’

Het eten is voorbij, de doorloop begint. Het decor, deels gemaakt door deelnemers van zorgboerderij De Rökker, wordt voor het eerst overgoten met toneellicht. In de rechthoekige ramen van de hangar is inmiddels de avondschemering zichtbaar. Het orkest speelt, de solisten zingen en de hal is voor even de onderwereld, de Tartaros.