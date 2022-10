Deze studenten van de Filmacademie barsten van het talent en de dadendrang, en dat komt óók door corona

De Filmacademielichting van 2022, met Laura Bokhoven (zittend, voor), Muhammed Zekeryia Berber (links achter haar), Jan-Kees Joosse (rechts achter haar), Idriss Nabil (staand links) en Laura Helbing (staand rechts). Beeld Renée de Groot

‘Fuck it, we zijn geen slachtoffer.’ Zo definieerde de Filmacademielichting van 2022 zichzelf volgens directeur Bart Römer in het afgelopen jaar, toen ze accepteerde dat de pandemie voorlopig onlosmakelijk is verbonden met het filmmaken.

De klas van 2022 bestaat uit een gedreven en getalenteerde verzameling toekomstige regisseurs, producenten, scenaristen, cameralieden, editors, decor- en geluidsontwerpers en special effects-makers die weten hoe je ergens de schouders onder zet als je zoiets omvangrijks als een filmproductie van de grond wilt krijgen. Die wellicht daardoor zelfs ‘wat beter is geëquipeerd dan menig andere lichting’ bij het bestormen van de filmwereld.

Ze zijn met 76 in totaal en maakten vijf documentaires, acht fictiefilms en acht commercials. En ze schuwen de grote onderwerpen niet. Met zijn Syrische gevangenis- en oorlogsdrama It Will Rain – de langste en grootst opgezette film van dit academiejaar – maakt regisseur Amir Zaza een film in de traditie van de gevangenisklassieker Papillon (1973). Zo vies, groezelig en gewelddadig zagen we mensen in gevangenschap niet vaak in beeld gevangen.

Zaza vluchtte acht jaar geleden uit Syrië, kent de verhalen van dichtbij en is gezegend met een vurige overtuigingskracht. Hij zegt onomwonden Hollywoodambities te koesteren: wie zijn detailrijke sets en de nauwgezet gecomponeerde beelden van zijn zorgvuldig geregisseerde afstudeerfilm bekijkt, voorziet een beloftevolle toekomst.

Ook sterk is Idriss Nabil met This is Your Captain Speaking, dat voortborduurt op de Nederlandse traditie van goede kinderfilms. Een met zichtbaar plezier gemaakte film die illustreert dat met de juiste toon ook de moeilijkste onderwerpen voor een jongere doelgroep toegankelijk kunnen worden gemaakt – in dit geval het Nederlandse uitzettingsbeleid van illegalen.

En over Nederlandse tradities gesproken: als een dementerende man in Wessel van Wanrooijs Over een pastoor op regenlaarzen in paniek zijn huis verlaat om zijn vrouw te gaan zoeken, blijkt het absurdisme van Alex van Warmerdam ook bij de jongste filmgeneratie springlevend.

A Capella in D mineur, deels gemaakt met mensen uit eerdere lichtingen, biedt gierend sociaal ongemak in de geest van Ruben Östlund. Twee ouderparen komen tijdens een warme zomeravond samen om te bespreken of hun verliefde kroost met elkaar de liefde mag bedrijven: zowat elk cliché over seks, sekse, opvoeding en verantwoordelijk ouderschap wordt gekanteld en uitgevlooid. Een en ander schijnt nog echt gebeurd te zijn ook.

De documentairemakers richten de camera wat nadrukkelijker op zichzelf – en daar hebben ze geregeld goede redenen toe. Niek Silvan vertelt in zijn Swans Reflecting Elephants niet alleen hoe het is om aan body dysmorphic disorder (een stoornis in de lichaamsbeleving, red.) te lijden, hij laat met specifieke camera- en lichtopstellingen ook zien hoe het moet zijn om in je eigen spiegelbeeld een ‘haast onmenselijk lelijke’ verschijning te herkennen. Tomas Ponsteen vraagt zich in Filho af waarom hij geen behoefte heeft aan contact met zijn Braziliaanse biologische moeder en hij haar mogelijke wens al een leven lang negeert; mooi hoe hij zijn aannamen tijdens het filmen langzaam bijstelt.

En de open blik waarmee Laura Bokhoven in Louder! So I Can Hear You tijdens een roadtrip in de voetsporen van haar overleden vader de ene na de andere markante persoonlijkheid voor de camera krijgt, smaakt ook al naar meer.

Fijne, getalenteerde groep, die harde werkers van 2022.

Regisseur en schrijver Amir Zaza (links) en Muhammed Zekeriya Berber. Beeld Renée de Groot

Twee broers worden opgepakt bij een protest tegen het Syrische regime, in het beklemmende gevangenisdrama It Will Rain van regisseur en schrijver Amir Zaza (27) en production designer Muhammed Zekeriya Berber (23). Ze laten je ‘proeven van de hel’, zodat de kijker voelt waarom vluchtelingen vluchten.

Amir Zaza: ‘Als je een overtuigende gevangenisfilm wilt maken, moet je er in de scenariofase al voor zorgen dat het verhaal uitvoerbaar is. Daar hoort vanaf seconde één de production designer bij. Die gaat de wereld voor je ontwerpen.’

Muhammed Zekeriya Berber: ‘Dat begint met research. Er is al veel bekend over Syrische gevangenissen, dankzij onderzoek van Amnesty. We spraken in eerste instantie over de beruchte Saydnaya-gevangenis in Damascus, waar werd gemarteld en waar meer dan tienduizend executies plaatsvonden. We ontwikkelden de gevangenis vooraf in SketchUp, software om driedimensionale ruimten te bouwen. Dan is de vraag: hoe precies kun je zo’n plek nabouwen?’

Zaza: ‘Dit is een studentenproductie met een beperkt budget, maar ik wilde een film maken die op alle fronten geloofwaardig is. De gevangenis moet eruitzien als een echte gevangenis. Exterieurshots moeten de toeschouwer ervan overtuigen dat de gevangenis in Syrië staat. Daarvoor weken we uit naar Spanje.’

Berber: ‘De gevangenis moesten we in Nederland zoeken. Welke architectuur in Nederland komt het dichtst in de buurt bij een Syrische gevangenis? We kwamen uit bij Fort benoorden Spaarndam, een leegstaand fort met kamers en gangen. Dan reconstrueer je de rest met decorelementen.’

Zaza: ‘Je moet de plek kunnen ruiken, voelen. Je moet er zijn. Alsof je na afloop van de film een beetje van de hel hebt geproefd. Dat vind ik belangrijk: niet voor mensen uit Syrië, die weten wat daar is gebeurd, maar voor mensen in het westen. Ik kom zelf uit Damascus, ben gevlucht op mijn 17de. Ik ben mijn vader kwijtgeraakt. Buren. Vrienden. De film laat zien dat je zo’n beslissing niet lichtzinnig neemt, zoals hier weleens wordt gedacht. Je komt op een gegeven moment op een kruispunt: je vecht of je vlucht.’

Berber: ‘Ik ontwerp een stijlvisie: hoe ziet het leven in zo’n gevangenis eruit? Alles moet kapot. Er moeten sporen zijn van zweet en bloed.’

Zaza: ‘We hebben een druppelende waterbuis gebouwd, voor één enkel shot. Maar die buis brengt zoveel leven in de film. De verveling, uitzichtloosheid en vuiligheid waarmee de gevangenen krijgen te maken wordt erdoor onderstreept. Zo bedachten we allerlei kleine dingen die duidelijk maken wat de gevangenen in hun cel zien, waar ze naar luisteren.’

Berber: ‘De plek dwingt zijn eigen logica af. Vooraf zag ik de hoofdcipier voor me als een strenge, geordende man. Tafels vol documenten. Maar zo was hij helemaal niet. Het lot van de gevangenen boeit hem niet. Het gevangenisbestaan is voor hem een soort circus. Dus maakte ik vlak voor het draaien aanpassingen: al die documenten moeten weg en maakte plaats voor flessen alcohol, sigaretten en gokspellen. Het moest ruiger en doorleefder.’

Zaza: ‘Ik heb een sterke visie, maar in mijn eentje krijg ik dit allemaal nooit voor elkaar. Op een gegeven moment laat ik het los. Dan is het fantastisch te zien dat de crew druk bezig blijft deze wereld vorm te geven.’

Scenarist Jan-Kees Joosse (links) en regisseur Idriss Nabil. Beeld Renée de Groot

Regisseur Idriss Nabil (27) en scenarist Jan-Kees Joosse (28) over hun geestige This is Your Captain Speaking, waarin een 10-jarig jongetje een plan verzint om zijn van oorsprong Ghanese muziekdocent te laten adopteren als die Nederland dreigt te worden uitgezet. Met een buitengewoon ontroerend slot.

Idriss Nabil: ‘De film begint als een echte kinderfilm: alles gaat snel en schiet alle kanten op. We beleven het verhaal via de blik van ons 10-jarige hoofdpersonage Asare. Hij is geadopteerd uit Ghana en bevriend met zijn muziekleraar Seydou, met wie hij zijn afkomst deelt. Wanneer Seydou Nederland wordt uitgezet omdat hij volgens de wet illegaal is, verzint Asare een plan om hem te laten adopteren. Een heel basale kinderreactie: mijn volwassen vriend uit Ghana moet weg, ik kom ook uit Ghana maar mag blijven omdat ik ben geadopteerd. Eén plus één is twee: we moeten snel een adoptie regelen voor Seydou.’

Jan-Kees Joosse: ‘We nemen als volwassene zoveel dingen voor lief. Dat het ene paspoort waardevoller is dan het andere, bijvoorbeeld. Dat laten veel mensen maar een beetje rusten. Een kind kijkt daar veel frisser tegenaan.’

Nabil: ‘Wij hebben daar in Nederland over het algemeen ook niet zo’n last van. Naarmate de film vordert wordt de toon volwassener. Langzaam verliest de film zijn kinderlijke onschuld. De woosh-geluidjes zijn weg, de camerazwiepjes ook. Het kinderlijke optimisme van Asare wordt door de confrontatie met de wereld van volwassenen uit hem gestampt. Het eindigt bijna als sociaal-realistisch drama.’

Joosse: ‘We vertellen met veel vaart. Dat betekent: veel schrappen in het scenario. Korte zinnen. Idriss is ook acteur: hij is heel goed in scènes uitbeelden. Ik zat naast hem en schreef het zo scherp mogelijk op.’

Nabil: ‘We zochten erg naar de toon van de film. Hoe praat een 10-jarige met zijn vrienden? Maken we het niet te ingewikkeld of te simpel? Je kunt in elk geval geen 10-jarige verzinnen zonder die 10-jarige daarbij te betrekken. Je leert samen met kinderen spelenderwijs wat er allemaal in het verhaal zit verborgen.’

Joosse: ‘We hebben klaslokalen gereserveerd om op whiteboards de tijdlijnen uit te schrijven. Het geraamte uitdenken. Tijdens het schrijven ging het over de invulling daarvan. Dan komen de grapjes. Ga je zorgen dat het jeugdig en levendig blijft. Niet te zwaar.’

Nabil: ‘Wat ik belangrijk vind is dat onze hoofdrolspeler zelf ook door Nederlandse ouders is geadopteerd, uit Congo in zijn geval. Adoptie is een delicaat onderwerp, als 10-jarige heb je waarschijnlijk nog volop vragen. Tijdens de casting hebben we met hem en zijn ouders gesprekken gevoerd: komt dit té dichtbij? Maar hij is zo slim en volwassen. Gevoelsmatig bleek hij goed te weten waar hij aan toe is.

‘Hij heeft een wat oudere broer die hem verhalen over Congo vertelde, precies zoals de muziekleraar in de film verhalen over Ghana aan zijn personage vertelt. Het verhaal van de film was voor hem heel herkenbaar.’

Regisseur Laura Bokhoven (links) en editor Laura Helbing. Beeld Renée de Groot

Regisseur Laura Bokhoven (27) en editor Laura Helbing (23) van Louder! So I Can Hear You, een intuïtief gefilmde roadmovie-documentaire waarin de regisseur in de voetsporen van haar overleden vader een reis naar Spanje maakt. Haar innemende, open houding onderweg trekt sprankelende passanten aan.

Laura Bokhoven: ‘Na de dood van mijn vader hoorde ik over een reis die hij had gemaakt waarover ik nooit eerder had gehoord. Hij begon in Rotterdam, waarschijnlijk met de motor, en eindigde aan de kust in Spanje. Via een aantal van zijn gedichten en een dagboekfragment wist ik van tussenstops in onder meer Parijs en Barcelona. Je kunt geen nieuwe herinneringen maken aan iemand die is overleden, maar als je opeens een verhaal hoort dat je niet kende, werkt dat toch als een extra herinnering. In de documentaire maak ik de reis die hij ooit maakte. Daar gaat rouw op lange termijn voor mij over: dat je alles aangrijpt om iemand die is overleden naar het heden te trekken.’

Laura Helbing: ‘De focus ligt niet op het achterhalen wat er precies tijdens de reis is gebeurd. We wilden er geen detective van maken.’

Bokhoven: ‘Het levensverhaal van mijn vader is best spannend. Hij heeft vroeger in de gevangenis gezeten, iets met een kluiskraak. Dat stippen we in het begin van de documentaire aan. Ik snap dat dit vragen oproept, dat mensen willen weten wie mijn vader was, maar voor mij waren dat niet de belangrijkste vragen. Ik heb mijn vader goed gekend. Deze film gaat voor mij over rouw. Over je vastklampen aan vervagende herinneringen.’

Helbing: ‘We wilden de overleden vader in de documentaire op de een of andere manier aanwezig laten zijn. We hadden een shot van een zwaaiende jongeman op de kade, in de film doen we alsof dit een video van de reis van Laura’s vader is. Door een run out in het beeld (het moment waarop een analoge filmrol bijna vol is, red.) leek het net alsof hij even verdwijnt. Een mooi toeval, daar ga ik dan mee aan de slag. Nu knippert hij in hetzelfde shot meerdere keren in en uit beeld.’

Bokhoven: ‘Ik denk dat Laura net als ik intuïtief kan zijn, maar ze is vooral analytisch. Dat was een mooie combinatie. We vulden elkaar aan.’

Helbing: ‘We wilden een innerlijke ervaring weergeven, dus zochten we beelden die niet voor de hand liggen.’

Bokhoven: ‘Rouw is niet zichtbaar, maar we wilden het wél zichtbaar maken. Voor mij komt dat in dit ene beeld van een vervagend persoon op de kade heel mooi samen. Maar ook door onderweg te praten met mensen met de spirit van mijn vader. Of mensen die de rol van een soort gids vervullen.’

Helbing: ‘Hoe maak je duidelijk dat een overleden dierbare ongrijpbaar wordt? De film is een verwoede poging hem toch te vinden: niet letterlijk, maar op andere plekken en in andere mensen.’