Deze ‘protesteditie’ van de Prix de Rome gaat over het verlangen naar vrijheid

Alexis Blake, ‘Rock to jolt [ ] stagger to ash’ (2021). Beeld Daniel Nicolas

De Prix de Rome is een tentoonstelling én een wedstrijd: de vier genomineerden van de belangrijkste Nederlandse kunstprijs voor talent (prijzengeld: 40 duizend euro) zijn nu te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam. Zo op papier hebben Mercedes Azpilicueta, Alexis Blake, Silvia Martes en Coralie Vogelaar niet veel overeenkomsten. Goed, ze zijn alle vier vrouw (net als de genomineerden in 2017 en 2005) en van dezelfde generatie (oudere millennials), maar daar houdt het op.

Ze werden geboren in Nederland, Argentinië en de VS en maken performances, sculpturen, films en installaties. Toch komt de expositie niet over als vier losse presentaties, maar als een razend actuele groepstentoonstelling. Uit alle kunst spreekt een sterk verlangen naar vrijheid: lichamelijke en geestelijke vrijheid. Daarbij worden allerlei actuele onderwerpen geraakt: de coronapandemie natuurlijk, maar ook de feministische en de antiracistische protestbeweging, klimaatverandering en doorgeslagen technologie. Dit is de protesteditie van de Prix.

Prix de Rome De Prix de Rome voor beeldende kunst is een tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs voor kunstenaars tot 40 jaar. De winnaar krijgt 40 duizend euro en een werkperiode in de American Academy in Rome. De prijs wordt georganiseerd door het Mondriaan Fonds. Piet Mondriaan probeerde in 1901 overigens zelf mee te dingen, maar de jury oordeelde negatief over zijn mannelijk naakt, dat getuigde van ‘zeer weinig anatomisch begrip van de zaak’. Vorige edities werden gewonnen door Rory Pilgrim, Rana Hamadeh en Magali Reus.

Soms gaat het er hard aan toe. Alexis Blake (40) liet zich inspireren door ‘klaagzangen’ en organiseerde een performance bij de monumentale trap van het Stedelijk Museum – en die is niet voor watjes. Op en rond de trap wordt alles gedaan wat niet mag in een museum: stampen, stompen, dansen, schreeuwen, zingen. Blake mobiliseerde dansers, componisten, modeontwerpers, zangers en zelfs een geluids- en een geurkunstenaar. ‘Samenwerking is de toekomst’, legt ze uit, in haar geval uit principe uitsluitend met vrouwen en non-binaire personen.

Op een zeker moment laten de performers hun broek zakken en slaan op hun billen: ‘Kun je het zien?’, schreeuwen ze naar de toeschouwers. En: ‘Stuk stront!’

Goed om te weten: dit is niet zomaar een woede-uitbarsting, hier ging uitvoerig onderzoek aan vooraf, blijkt uit een publicatie die bij de performances hoort. Bepaalde houdingen zijn geleend uit de kunstgeschiedenis en uit protesten. De ontblote billen verwijzen bijvoorbeeld naar een Zuid-Afrikaans protest uit 2016.

Vergeleken met deze heftigheid is Blakes bijdrage aan de tentoonstelling mager. In een lege zaal is de gecomponeerde geur verspreid (die moet ruiken als ‘verval’ ) en ligt een stapel publicaties.

Mercedes Azpilicueta, ‘Potatoes, Riots and Other Imaginaries’ (2021). Beeld Daniel Nicolas

Protesten inspireerden ook Mercedes Azpilicueta (40). Zij baseerde een tapijt (van 12 bij 3,5 meter) op het Aardappeloproer in Amsterdam in 1917. De kunstenaar raakte gefascineerd door dit protest van Amsterdamse (huis)vrouwen tegen voedselschaarste en verweefde die geschiedenis met andere protesten, bijvoorbeeld een feministische demonstratie in Buenos Aires waaraan ze zelf deelnam. Zo wil ze het ‘dissidente geluid’ laten horen, ook letterlijk: in de presentatie zijn geluiden te horen, zoals woorden die te maken hebben met het Aardappeloproer en het geluid van een naaimachine. ‘Tijdens handwerk en huishoudelijk werk wordt altijd geroddeld, gepraat en overlegd’, zegt ze. Daar worden de protesten van vrouwen dus bekokstoofd.

Silvia Martes, ‘To Confirm That You Are Not a Robot, Place a Check in the Box Next to ‘I’m Not a Robot’’ (2021). Beeld Silvia Martes

De bizarre film van Silvia Martes (36) toont een huiveringwekkend toekomstbeeld waarin het protesteren al is opgegeven. Het verhaal speelt in het jaar 2121 en de hoofdpersoon, die net als de kunstenaar Silvia heet, is door een niet nader gespecificeerde vaccinatie (jawel) onsterfelijk geworden. In een treurige, maar perfect gestileerde scène viert ze haar 136ste verjaardag, nostalgisch fantaserend over hoe het zou zijn om een echte begrafenis mee te maken.

Ze is een van de laatste ‘entiteiten’ op aarde, anderen zijn na droogte verhongerd. Silvia verdoet daarom haar tijd met zappen (langs bijvoorbeeld antiracismedemonstraties) en karaoke-optredens voor aliens. Soms ontmoet ze een non-binaire robot met gewetenswroeging. Dit duizelingwekkende, dystopische soort sciencefiction is Martes’ specialiteit; in september won ze er nog de Theodora Niemeijer Prijs mee.

Coralie Vogelaar, ‘Interpersonal Biofeedback Apparatus Encoding Cardiac Fluctuations’ (2021). Beeld Daniel Nicolas

Ook de presentatie van Coralie Vogelaar (40) lijkt sciencefiction. Participatie is vereist in deze installatie, die aan een laboratiumopstelling doet denken. Drie mensen kunnen zich er via een hartslagmeter op aansluiten en dan ontstaat een compositie van geluiden, gebaseerd op kleine variaties in hun hartslag. Vogelaar bouwde van klei uitvergrote delen van het hart na, die als klankkasten werken.

Als iemand opgewonden raakt, worden de geluiden harder; verder is het een gepling en geplong dat soms aangenaam, soms onheilspellend klinkt. Het blijkt intiem om je hartslag met anderen te delen, maar met hun smartwatches doen mensen dat natuurlijk al continu. De kunstenaar, die de relatie tussen mens en machine onderzoekt, wil ons zo laten reflecteren op ‘het maakbare lichaam’, onze behoefte aan controle.

Deze editie van de Prix de Rome bewijst dat kunst de tijdsgeest kan vangen. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt. Het ligt voor de hand dat degene die de tijdsgeest het best heeft weten te vangen, zal winnen. In dat geval gaat de prijs naar Martes; in haar film zit werkelijk álles waarover we ons nu zorgen (moeten) maken, zonder dat het uitleggerig wordt en met een portie absurde humor. Andere grote kanshebber is Blake, die het museum opschudt met haar performance.