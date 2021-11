Deze podcast doet je verlangen naar alle parkeerplaatsen van de Route du soleil ★★★★★

Afscheid van een auto.

Aire de repos de Jugy, Aire de service Lorraine Sandaucourt La Trelle, Aire de Montelimar: wie nu reiskriebels krijgt, kent de route du soleil. De snelweg van Parijs naar Marseille telt 55 ‘aires’, ofwel parkeerplaatsen. Voor de podcast Afscheid van een auto deed de Vlaamse theatermaker Adriaan van Aken ze allemaal aan. Wat heet: op elke parking stopte hij minimaal twee uur, op elke tweede parking bleef hij overnachten.

Daarmee herhaalde hij de even absurde als originele reis uit 1982 van schrijver Julio Cortázar en schrijver-fotograaf Carol Dunlop. Met hun rode Volkswagenbusje deed het echtpaar dertig dagen over de tocht naar Marseille. Het resulteerde in het boek De autonauten van de kosmosnelweg.

Adriaan Van Aken besloot tot dezelfde aanpak nadat zijn vrouw hem ervan had overtuigd hun gezinsauto van de hand te doen. Hij liet de Citroën Xsara Picasso uit 2005 ombouwen tot een soort minicamper. Het uiteindelijke doel: de auto verpatsen in Marseille en voortaan reizen per deelauto, bus en trein.

Een langgerekt afscheid van een auto door te lanterfanten op parkeerplaatsen, het klinkt misschien langdradig. Het tegendeel is waar. Van Aken vat zijn reis samen in 15 compacte afleveringen en je bent al gewonnen terwijl hij zijn auto nog een laatste kleine beurt gunt bij de ‘garagist’ om de hoek - olie verversen, banden controleren, dat soort werk.

Op de aires waar Van Aken stopt en slaapt, gebeurt van alles en niets. Hij zoekt geen actief contact met vakantiegangers en vrachtwagenchauffeurs, maar ‘lokt’ ze door de kofferbak van zijn gepimpte auto open te gooien. ‘De Verbinding’, noemt hij die aanpak. Zo raakt hij - tot twee keer toe - in gesprek met Ierse oplichters en vindt hij een zielsverwant in een jonge vrachtwagenchauffeur die met zijn hond op pad is.

De kracht van de podcast zit ’m vooral in de sfeer die Van Aken oproept. Door zijn observaties en stemmingen, door de mooie soundtrack. Adriaan van Aken is een van de artistiek leiders van het Nieuwstedelijk. Dat gezamenlijke stadstheater van Leuven, Hasselt en Genk richt zich op tekst, theater, muziek, audio en debat - en die ingrediënten komen allemaal voortreffelijk samen in deze podcast. Geen roadmovie, maar een roadpodcast.

Na een maand eindigt de reis aan de kust bij Marseille, met een zoektocht naar een koper voor de auto bij louche garagebedrijven. Dat die auto intussen met Van Aken kan praten, voelt niet eens raar.