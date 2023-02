Deze pioniers plukken de elektrische gitaar uit de rock-’n-roll: het is tijd voor een klassiek avontuur

Gitaristen Aart Strootman en Wiek Hijmans. Beeld Lin Woldendorp

Niet zo lang geleden vond Wiek Hijmans (55) een briefje terug. Een autobiografietje, getypt op de typemachine van zijn moeder toen hij 17 was. ‘Wiek Hijmans’, stond er, ‘stelt zich ten doel om de elektrische gitaar in de klassieke muziek te integreren.’ Dat klinkt misschien wat hoogdravend, geeft hij toe. ‘Ik ben niet zo’n missionaris meer. Toch vat het mijn hele carrière wel samen, eigenlijk.’

Zag je, zeg, dertig jaar geleden een elektrische gitaar op een klassiek podium in Nederland, dan was de kans groot dat die van Hijmans was. Inmiddels is hij er als gitarist geen bijzonderheid meer. Componisten die in de klassieke traditie werken – die nootjes uitleveren aan een uitvoerder via papier of iPad – lijken hét instrument van de tegencultuur, van Roll Over Beethoven, eindelijk te hebben omarmd.

Maar is Hijmans’ missie voltooid? Met zijn collega-gitarist en componist Aart Strootman, een generatie jonger (35), bespreken we de stand van zaken. Dat doen we in Strootmans studio annex werkplaats in een verlaten kantoorpand in het Rotterdamse havengebied, te midden van talloze gitaren, gitaarkoffers en -onderdelen. Strootman bouwt ze zelf, want wat hem betreft is het instrument nog lang niet uitontwikkeld.

Negentien tonen

‘Hier’, zegt hij als hij een model pakt met twee halzen. Aan de bovenste hals zit een bassnaar, aan de onderste hals zitten zeven in plaats van zes snaren. ‘Ik heb het octaaf niet in twaalf, maar in negentien tonen opgedeeld.’

In de ruimte staan een lasersnijder (‘Daarmee maak ik de mallen voor mijn gitaren’) en een machine waarop ‘fume extractor’ staat, tegen de dampen. Waar komt die behoefte om zelf te bouwen vandaan? ‘Ik kom uit Oud-Beijerland, een protestants dorp onder Rotterdam, en daar was niet zoveel te doen. Maar er was wel een houtbewerkingsclub, daar ben ik bij gegaan. Het zou nu vast niet meer mogen: met zijn twintigen onder één begeleider, met al die machines en zagen.

‘Ik speelde klassiek gitaar, nylon snaren. Op een gegeven moment kwam daar ook de elektrische gitaar bij en wilde ik Steve Vai naspelen. Ik had mijn oog laten vallen op een baritongitaar, dus spaarde ik daarvoor. Tot ik dacht: hé, ik kan dat geld ook gewoon uitgeven aan een bandschuur en een lintzaag, en zelf mijn gitaar bouwen. Mijn eerste maakte ik van een traptrede. Ik ben er nu, denk ik, 25 verder. De dingen die ik nu maak, durf ik collega’s ook wel in de schoot te werpen.’

Wiek Hijmans Beeld Lin Woldendorp

Zijn nieuwste project: bij een bedrijfje dat gekapte bomen uit de regio Rotterdam doorverkoopt, kocht hij een aantal dikke planken van een es. Daar wil hij vier gitaren van maken in verschillende formaten. ‘Een consort, een groepje dat een eenheid vormt. Al deze gitaren hebben straks een body uit een Vlaardings sportpark en een hals van een esdoorn die aan de Overschiese Kleiweg stond. Dat wil ik met meerdere steden of regio’s doen. Het is leuk om ze bij elkaar te houden, een uitnodiging aan andere gitaristen om samen te spelen. Het is mijn droom om nog eens een echt groot ensemble te hebben, zoiets als Slagwerk Den Haag, maar dan voor de elektrische gitaar.’

Wereld van mogelijkheden

Hijmans bekijkt het nog onafgewerkte eerste exemplaar vol bewondering. ‘Ik kan dat helemaal niet.’ En waar Strootman nieuwe gitaarsoorten uitvindt, heeft Hijmans genoeg aan de traditionele modellen uit de jaren vijftig – de Telecaster en Stratocaster (Fender), de Les Paul (Gibson), de dikbuikige Gretsch die hij wilde hebben omdat Beatle George Harrison erop speelde. ‘Ik denk dat we ook van de normale elektrische gitaar, voor zover die er is, nog maar een fractie van het potentieel hebben benut.’

Van links naar rechts: een Fender Jazzmaster uit 1965, de Gretsch Chet Atkins (van Hijmans) en een Gretsch Country Club (van Strootman). Beeld Lin Woldendorp

‘Voor zover die er is’: daar raken we meteen aan iets wat het voor componisten moeilijk maakt om voor de elektrische gitaar te schrijven. Wat een piano of een viool is, is wel redelijk duidelijk. Elke concertzaal heeft een Steinway, of anders een vleugel die er erg op lijkt. ‘Het is niet voor niets dat ik dertig gitaren heb’, zegt Strootman. ‘Ze doen allemaal iets anders, en nodigen uit om anders te spelen.’ Het bekendste model, de Stratocaster, heeft door de drie elementen die de snaar op verschillende plekken oppikken al een heel scala aan mogelijkheden. En dan zijn er nog talloze typen versterkers en effecten om je signaal mee te manipuleren.

Strootman: ‘Daardoor word je als componist bijna gedwongen om de samenwerking aan te gaan met een uitvoerende, dat vind ik zo leuk. Je kunt niet zomaar wat noten over de heg flikkeren.’

Om het de componisten makkelijker te maken, publiceerde Hijmans in 2008 een instrumentatiegids, waarin precies staat wat je allemaal met de elektrische gitaar kunt doen. Wat doen componisten het vaakst fout als ze voor het instrument schrijven?

Hijmans: ‘Ik wil niet echt van fouten spreken, maar je merkt het wel snel als een bepaalde diepterelatie ontbreekt. Als gitarist weet je dat je als je zes snaren hebt, dezelfde noot op soms vier, vijf plekken kan spelen, met steeds een ander timbre tot gevolg. Als je 24 frets hebt (de metalen reepjes op de hals waarmee je de toon kunt afbakenen, red.), kun je een hoge e op zes manieren laten klinken. Dat is een extreme rijkdom, maar je moet weten wat het betekent. Het is misschien toch daarom dat de meeste muziek voor gitaar door gitaristen is gemaakt.’

Beeld Lin Woldendorp

Gitaarpsalmen

Hijmans voegt ook zelf wat toe aan het repertoire. De aanleiding voor het gesprek is zijn psalmenproject. In 2018 begon hij, gebiologeerd geraakt na een bezoek aan het klooster van Egmond, de teksten van de 150 psalmen te lezen. Als hij een psalmtekst op zich in had laten werken, pakte hij een opschrijfboekje met notenbalken en zijn gitaar en pende hij een ‘reflectie’ neer. Hij maakte er zo’n drie per week. Sommige duren een halve minuut, een enkele duurt meer dan een halfuur.

Zijn vorderingen waren te volgen voor zijn abonnees, die in ruil voor een donatie de opnamen en partituren van zijn nieuwste composities in hun mailbox kregen. En nu is er een in eigen beheer uitgebrachte cd, Psalms Electrified, waarop twaalf van deze gitaarpsalmen verzameld zijn; wie wil kan eerst in het boekje de hertalingen lezen van Sytze de Vries.

Als er in de teksten heftige dingen gebeuren, dan zou je verwachten dat je als gitarist het volume van je versterker opdraait en de buizen laat oversturen, of dat je je distortionpedaaltje intrapt voor een groezelig geluid. ‘Maar je kunt die heftigheid ook in noten uitdrukken’, zegt Hijmans. ‘Het zijn echt reacties op teksten, niet zozeer muzikale uitbeeldingen. Het componeren heeft me geleerd over wat het gebied is waar ik als musicus nou het meest op aansla. Ik hou gewoon erg van de kleuren van akkoorden.’

Muzikale kwartjes

Dat Wiek Hijmans voor de eigentijdse kunstmuziek viel, had ook een geografische reden. Hij groeide op in Middelburg, dat een beroemd muziekfestival had waar de mondiale avant-garde op afkwam. Zijn ouders namen hem ermee naartoe. Hij raakte gegrepen door de muziek van Iannis Xenakis, en later door de pianist, improgrootheid en conceptueel kunstenaar Misha Mengelberg. Voor Aart Strootman viel het kwartje toen hij als 15-jarige mocht meespelen in To You van Peter Schat.

Aart Strootman met een negensnarige gitaar en een Fender VI waar hij een aluminium hals op zette. Beeld Lin Woldendorp

Strootman: ‘Ik zat op de Havo voor Muziek en Dans, waar ik de stilzwijgende deal had dat ik zo veel gitaar mocht spelen als ik wilde zolang ik mijn examens maar haalde. En toen werd ik voor dat stuk gevraagd. Het is totaal losgeslagen muziek. Ik snapte er geen reet van, maar ik vond het eindeloos fascinerend en heb nog nooit zo hard op een stuk gestudeerd. Het is een stuk uit 1972. Later snapte ik de boodschap pas, dat hij juist gitaren voorschreef omdat die in het Amsterdamse Vondelpark niet meer mochten worden bespeeld en in beslag werden genomen.’

Schotten doorbreken

Waar Hijmans zich op het conservatorium aanmeldde voor het hoofdvak jazzgitaar, volgde Strootman de opleiding klassiek gitaar – akoestisch, dus. Elektrische gitaar in de klassieke richting wordt nog steeds niet als hoofdvak aangeboden aan Nederlandse conservatoria, al geven beiden nu aan conservatoria les als bijvak.

Hijmans: ‘De mensen die doen wat wij doen, zijn in Nederland op twee handen te tellen.’

Strootman: ‘Dat is ook precies waarom ik zo’n consort zo leuk zou vinden, om gitaristen bij elkaar te brengen. Ik vind het niet erg dat er geen hoofdvak klassieke elektrische gitaar is: als dit is wat je wilt, dan zoek je het wel uit, er is ook geen hoofdvak synthesizer. Ik denk eerder dat we die schotten moeten doorbreken. Dat we een exploratorium worden in plaats van een conservatorium, zoals Karlheinz Stockhausen zei.’

Wiek Hijmans met zijn Telecaster. Beeld Lin Woldendorp

Elektrische gitaar op festivals en in ensembles en orkesten

De positie van de elektrische gitaar is absoluut verbeterd, vinden ze. ‘Ze is als machine om door te denken veel gangbaarder geworden’, zegt Strootman. Op affiches voor festivals voor nieuwe kunstmuziek zie je vaak de naam van Bryce Dessner. Met zijn indierockband The National staat hij in zalen van het formaat Afas Live, maar als (gitaar)componist kun je hem ook tegenkomen in een relatief kleine zaal op November Music in Den Bosch. Strootman werkte meermaals met hem samen.

Hijmans: ‘Als je naar de ensembles voor gecomponeerde muziek kijkt: toen ik begon, in 1986, waren er nul met een elektrisch gitarist in hun vaste kern. Nu zijn er zes ensembles met een vaste gitarist. Van nul naar zes, dat vind ik best een overwinning.’

Alleen in de nieuwe muziek voor symfonieorkest wil het nog niet echt vlotten. Hoe vaak zie je nou eens een elektrische gitaar in de ZaterdagMatinee? Wanneer schrijft iemand eens een gitaarconcert voor het Concertgebouworkest? Dat Dweezil Zappa het werk van zijn vader Frank mocht vertolken bij het Noord Nederlands Orkest was een van de leuke uitzonderingen.

Strootman: ‘Het probleem van het symfonieorkest is dat het een 19de-eeuwse moloch is die niemand wil veranderen. Het is de slagwerksectie nog nét gelukt om nog wat instrumenten te introduceren, maar ja, die zitten toch achteraan. Als je dat wil tweaken, moet je van goeden huize komen.’

Is het niet ook zo dat een versterkt instrument te midden van de akoestische instrumenten als een probleem wordt gezien?

Strootman: ‘Als ze weten dat er een elektrische gitaar komt, worden al snel de geluidsdempende doeken tevoorschijn gehaald, ja. Ook als ik hartstikke zacht speel.’

Hijmans: ‘Het is zo dat de richting, de verspreiding van het geluid een probleem kan zijn. Bij een gewone gitaarversterker gaat het geluid één kant op, bij een viool is het veel diffuser. Maar er zijn allerlei manieren om dat op te lossen. Ik heb geëxperimenteerd met een 360-gradenspeaker, dat werkte heel goed. En je kunt tegenwoordig ook heel goed klinken met modelling (digitale apparatuur, red.).’

Strootman: ‘Ik heb ontdekt dat het voor mijn gitaren met extra lage snaren best goed klinkt als je direct door de speakers van de zaal speelt, dan ontdek je weer andere registers.’

Maar wie vaker elektrische gitaar hoort in die ‘klassieke’ context, zou zich ook zomaar af kunnen vragen of de gitaar wel genoeg zichzelf mag zijn, inclusief die verworvenheden uit de blues en rock.

Hijmans: ‘Als het stuk het nodig heeft dat wij met veel vervorming spelen, dan doen we dat. Maar het is toch ook aan ons om nieuwe sonoriteiten en speelwijzen te ontdekken? Als we denken dat we alleen zo moeten spelen als in de rock of jazz, getuigt dat niet juist van een beperkte blik op ons instrument?’

Aart Strootman Beeld Lin Woldendorp

De cd Psalms Electrified van Wiek Hijmans is te bestellen op stiltegitaar.nl.

Elektrische meesterwerken De elektrische gitaar dook al op in stukken van Frank Martin, Luciano Berio, Morton Feldman en Alfred Schnittke. Maar echte meesterwerken? Volgens Strootman en Hijmans is Electric Counterpoint verplichte kost. Minimalpionier Steve Reich schreef het voor fusiongitarist Pat Metheny. Ook Contes cruels van Tristan Murail, voor twee elektrische gitaren en orkest, moet iedereen volgens hen hebben gehoord.