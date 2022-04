Deze ontbijttafel is al weken onaangeroerd. Het gezin had kennelijk geen seconde te verliezen en sloeg op de vlucht

Fotograaf Cara Anna zag dit stilleven van een ontbijttafel in een woning in de Oekraïense stad Irpin. Het gezin met twee kinderen was kennelijk halsoverkop op de vlucht geslagen. De vader is inmiddels teruggekeerd en trof een bende aan in zijn huis.

Het tafereel doet even denken aan de glorieuze stillevens van de 17de-eeuwse schilder Willem Kalf (1619-1693): het zachte zonlicht dat op de eettafel valt en dat de spijzen een rijke, haast gouden glans geeft. De kale grijze muur waarop de schaduw van het boeket droogbloemen valt, doet denken aan Vermeer: het vlak is een visueel rustpunt, waardoor het onderwerp op de voorgrond nadruk krijgt, terwijl het tegelijk een gevoel van ruimtelijkheid creëert. Maar zoals de 17de-eeuwse schilders zich verlustigden aan exquise tropische vruchten, verse glanzende vissen, druiven en dooraderd vlees, zo toont AP-fotograaf Cara Anna met dit stilleven uit het Oekraïense Irpin het drama van een vlucht.

Wellicht viel er iets te vieren toen het gezin aan de ontbijttafel was geschaard. De twee inmiddels verdorde planten wijzen daarop: ze zijn ingepakt als cadeautjes, om het papier heen zijn strikken gebonden. Op de voorgrond staat een schaaltje met een pizza-achtige koek erop, er rechts achter een bakje met een fruithapje of een smoothie, ingeschonken uit de plastic kan ernaast. In het midden van de tafel een broodmand met daarop een doos tissues – onmisbaar als een peuter aan het eten slaat. Links vooraan ligt, onder het pak met cornflakes of ontbijtgranen, een kindertekening, althans een eerste probeersel daartoe, dat de maker ongetwijfeld met trots heeft vervuld. Vlak bij de muur ligt een stripblad op tafel met dieren in de hoofdrol.

De kinderstoel verdient aparte aandacht. Een plastic schaaltje met vermoedelijk cornflakes en een paar stukjes van die kaaskoek, waaraan de halve ronding is te herkennen van een peuterbekkie dat er zijn melktanden in heeft gezet. Alles wijst erop dat het gezin in vliegende vaart de ontbijttafel heeft verlaten. Het gevaar kwam zo dichtbij dat er geen seconde meer te verliezen was. De peuter werd uit de stoel getild, vader en moeder zetten het op een rennen. Opvallend dat in de paniek het lepeltje dat de peuter áltijd op de grond laat vallen, nog op de rand van het schaaltje is blijven liggen. Wat ook kan: de peuter at niet zelf, maar de ouder die het kindje voedde, heeft de lepel in een reflex nog op de rand gelegd.

Bewoners keren terug

De ontbijttafel heeft wekenlang onaangeroerd gestaan, nadat het gezin met twee kinderen van 2 en 4 jaar oud in het zwaar geteisterde Irpin, een voorstad van Kyiv, halsoverkop op de vlucht was geslagen. Inmiddels hebben de Russische troepen zich teruggetrokken uit de wijde omgeving van Irpin, en komen de bewoners mondjesmaat terug om de schade van het oorlogsgeweld in hun stad op te nemen.

Afgelopen maandag keerde de vader, de 34-jarige Oleksi Planida, voor het eerst terug naar het appartement in de flat. Toen de fotograaf hem bezocht, was hij doende grote versplinterde ramen provisorisch te vervangen door plastic zeil ‘om de regen buiten te houden’. Planida vertelde Anna dat Russische soldaten het hele appartement overhoop hebben gehaald – het is een enorme bende – en dat ze een laptop, een iPad en sieraden hebben gestolen. Hij denkt dat het jaren gaat duren voordat de schade aan de woning is hersteld. In omfloerste bewoordingen proberen hij en zijn vrouw de kinderen te vertellen dat er ‘slechte kerels’ zijn gekomen: ‘Ik hoop dat ze hun woning nooit zullen zien zoals het nu is.’

De fotograaf vermeldt niet of Planida het heeft kunnen opbrengen de ontbijttafel te ontdoen van het verval, de verwelking en de schimmelvorming eromheen. Wie nu in Irpin verblijft, is gewend aan de stank van ontbinding en draait zijn hand vast niet om voor wat rottende etensresten. Tegelijk zijn die restanten op tafel de allerlaatste zichtbare en tastbare herinneringen aan een alledaags, onbezorgd gezinsleven. In bederf gefossiliseerd geluk dat nooit meer terugkomt. En de vader weet dat.