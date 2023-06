Deze musicalachtige versie van Mozarts ‘Zauberflöte’ is een gezellige, ontroerende voorstelling ★★★☆☆

Jasper van Hofwegen als Papageno en Dominique Woerdings als Papagena. Beeld Joris van Bennekom

Kijk hem creperen, Donald J. Trump. Hij is nog niet dood, of rond zijn sterfbed ontbrandt een strijd om de macht die hij kennelijk weer in handen had. De twee kampen zijn overzichtelijk: de mannen tegen de vrouwen. Pure slechteriken zijn het, die kerels. Op hun zwarte uniform prijkt een Harley Davidson-achtig embleem met vleugels, een gestileerde pik en twee ballen. Je kunt er ook een uil in zien, dat moet dan die van Minerva zijn.

Regisseur Theu Boermans en schrijver en acteur Frans van Deursen laten weinig te raden over in hun bewerking van Mozarts opera Die Zauberflöte. Het komende halfjaar reist de musicalachtige productie door het land onder de titel Mozarts Zauberflöte – The Next Generation, op initiatief van de Theateralliantie en Opera2Day. Gestaald theater- en operapubliek heeft er misschien weinig te zoeken. Liefhebbers van een gezellige, soms ontroerende voorstelling des te meer.

Het staketsel van Mozarts sprookjesopera uit 1791 blijft overeind. Er is een prins Tamino die zijn lief Pamina uit gevangenschap bevrijdt. De Koningin van de Nacht spuwt haar wrok tegen de bedaarde hogepriester Sarastro. En opnieuw vindt de natuurmens Papageno zijn Papagena, een oude zwerfster die zich al bij Mozart ontpopt als lekker mokkel.

Zo heet dat tenminste in het Nederlandstalige script van Boermans (Soldaat van Oranje) en Van Deursen (In de Vlaamsche Pot, Koefnoen). In hun vrije herschrijving wordt grif gevloekt en in kruizen (m/v) gegrepen. Componeerde Mozart tijdens de Verlichting een humanistische utopie, bij Boermans en co koerst de wereld af op trumpiaanse duisternis.

Niet dat het engagement diep reikt in deze tragikomedie. Ja, er paraderen Capitoolbestormers rond, onder wie de sjamaan met de indianentooi. En toegegeven, de scherpe Pamina voorspelt een non-binaire wereld. Maar dat doet ze laat in de voorstelling en komt vrijwel uit het niets. Het lijkt eerder alsof de heren makers, voor het zover is, nog even lekker willen vuilbekken (‘Ik trek je uit elkaar fokdoos! Ik rag je helemaal gek!).

Er valt wel meer te lachen, bij de première in de Haagse zaal Amare. Jasper van Hofwegen glorieert als Papageno, een deplorable die zich genaaid voelt door de elite. Een hoogtepunt is zijn monoloog over bejaardenseks (‘Zal me een hoop gerammel geven in de bedstee!’). Maar wat ook opvalt: de sterkste theatrale wendingen komen uit de koker van Mozart en zijn tekstschrijver Emanuel Schikaneder. De gangbang die dreigt voor Pamina zouden ze vast niet herkennen, wel de komische klingelklokjes die de geilaards omtoveren tot een balletclubje.

De muzikale waardering hangt af van de oren die je opzet. Opera-oren komen tekort: de stemmen worden versterkt, niet elke toon is je dat. Maar wie luistert met musical-oren, merkt dat Roman Brasser prins Tamino niet alleen trefzeker acteert als Gooise koorknaap, maar hem ook in de keel heeft. Svenja Gabler doet wat een Koningin van de Nacht moet doen: sproeien met kwaaie noten. Huub Claessens, de oude operarot, vertolkt Sarastro met de trage flair van de Trumpfluisteraar Steve Bannon.

In het muzikale arrangement van de componist Max Knigge houden het orkest Ludwig en dirigent Hernán Schvartzman het geluid bescheiden. Jammer dat de trombones ontbreken, je mist ze als magische buikkneders bij de rituelen in Sarastro’s tempel. Maar het emotionele hart van Die Zauberflöte klopt. Pamina snapt er niks van wanneer Tamino, op last van Sarastro, stoïcijns blijft zwijgen. Ach, ich fühl’s heet bij Mozart de aria waarin ze denkt dat hij haar dumpt. Alleen horken houden het droog bij de geweldig spelende Sofia Ferri. Almaar zachter, almaar bedroefder zingt ze over versteende mannenharten die haar leren hoe het voelt om dood te zijn.

