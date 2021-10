Deze Mozart-mash-up is volop genieten ★★★★☆

Die Zauberflöte & Die Schauspieldirektorin Beeld Hans Hijmering

Het virus is waarschijnlijk het laatste waarmee theaterbezoekers nu geconfronteerd willen worden. Bij Die Zauberflöte & Die Schauspieldirektorin is er geen ontkomen aan. Deze semi-geënsceneerde productie is ontstaan nadat het jubilerende Orkest van de Achttiende Eeuw (40 jaar oud) door corona Mozarts Die Zauberflöte moest schrappen, een gegeven dat deel uitmaakt van het plot. Maar van ellende is er geen sprake – de voorstelling is verrukkelijk, blijkt zaterdag bij de première in Breda.

Met luchtige, bondige dialogen zijn hoogtepunten uit De toverfluit aaneengeregen en verwerkt in Mozarts korte komische parel Der Schaupieldirektor, waarin bakkeleiende zangers een theaterproducent koppijn bezorgen. In de eerste helft komen voortreffelijke zangers auditie doen voor De toverfluit. Als het virus toeslaat wordt de langere opera ingeruild voor de eenakter, die in de tweede helft wordt uitgevoerd.

Sopraan Roberta Alexander zwaait de scepter als de pittige producent, een spreekrol die ze invult als een versie van haarzelf, schakelend tussen Nederlands en Engels. Geweldig hoe de ‘Schaupieldirektorin’ met een opgetrokken wenkbrauw en een minieme stembuiging onmiddellijk iedereen op zijn plaats zet. Zij wordt ontroerd door Ilse Eerens (wij ook) en ziet Henk Neven zitten als de vogelaar Papageno (wij ook), maar hij moet zijn panfluit thuislaten.

In de zangerscast zit geen zwakke schakel. Het is volop genieten als rivaliserende sopranen Katharine Dain en Anne-Sophie Petit venijnig hoge essen en f’en de zaal in slingeren. Dirigent Kenneth Montgomery ontlokt aan het orkest een warmbloedige geestigheid. Behalve aria’s uit de titelopera’s zijn er verrassende bonusnummers, zoals een verleidelijke basaria met contrabas-begeleiding. Deze Mozart-mash-up is een verkwikkend bruistablet tegen de coronakater.