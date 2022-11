Deze kostbare manuscripten in middeleeuws Fries zijn belangrijk voor heel Nederland

De Richthofenverzameling is de grootste collectie middeleeuws Fries ter wereld, en is nu opgenomen in het nationale register van het Wereldgeheugen. Beeld Haye Bijlstra / Tresoar

Nee, zegt Anne Tjerk Popkema, koffiedrinken is hier uit den boze. Stel je even voor dat je zo’n kopje omstoot – gruwelijk. We gaan voor een bakje naar de kantine van het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar (‘Schat’) in Leeuwarden. Kan hij meteen wat dingen uitleggen over de Richthofencollectie, een verzameling van tien eeuwenoude manuscripten van onschatbare waarde die voor ons op kussentjes op tafel ligt – beetje klein, die kussentjes, zegt Popkema bezorgd, zie je, dit boek steekt er een stukje overheen.

Hij doet de deur achter ons op slot.

De Richthofencollectie is precies een eeuw in het bezit van de Provincie Friesland, maar het lijkt wel alsof ze daar pas recentelijk hebben ontdekt welke schat er al die tijd in het archief heeft gelegen – pas onlangs kreeg de verzameling van Tresoar het predikaat ‘topcollectie’.

Anne Tjerk Popkema (47) is docent Aldfrysk – Oudfries – aan de Rijksuniversiteit Groningen en een van de mensen achter de Friestalige uitgeverij Regaad. Maar het liefst zit hij met zijn neus in de boeken, hoe ouder hoe beter. De afgelopen twee jaar heeft hij, met boekrestaurator Herre de Vries en archivaris en oudgermanist Riemer Janssen – samen vormen ze het onderzoekscollectief Pastei – de Richthofencollectie aan diepgravend onderzoek onderworpen en de digitalisering ervan voorbereid.

Manuscripten uit de Richthofencollectie. Beeld Haye Bijlstra / Tresoar

De collectie werd, mede op grond van de door Pastei verrichte research, voorgedragen voor opname in de Nederlandse lijst van het Unesco Memory of the World Register, een lijst voor documentair erfgoed van bijzondere waarde. Op de internationale lijst staan onder meer de archieven van de VOC en de dagboeken van Anne Frank. Donderdag gaf Marielies Schelhaas, algemeen secretaris van Unesco Nederland, tijdens een bijeenkomst in Leeuwarden het groene licht: de Richthofencollectie werd officieel opgenomen in het nationale register van het Wereldgeheugen, het opstapje naar de internationale lijst.

Terug naar Friesland

Honderd jaar geleden, in 1922, reisde de Leeuwarder boekhandelaar Herman Rudolph Schaafsma naar Breslau, het huidige Wroclaw in Polen, om een pakketje boeken op te halen bij professor Theodor Siebs. Die trad op namens Margarethe von Richthofen von Webern, de schoondochter van jurist en germanist Karl Freiherr von Richthofen (1811-1888), voormalig student bij hoogleraar germanistiek Jacob Grimm (van de sprookjes) aan de Universiteit van Göttingen. Von Richthofen had grote belangstelling voor de Friese rechtsgeschiedenis en had naam gemaakt met zijn magnum opus Friesische Rechtsquellen. Daarbij had hij, als 29-jarige, meteen een woordenboek Aldfrysk samengesteld.

Maar Schaafsma had de verre reis ondernomen vanwege iets anders: de Richthofencollectie was op de markt. De erven Von Richthofen verkeerden in geldnood en wilden ervan af. Schaafsma was in Breslau aangekomen met een volle portemonnee, de voorgaande maanden was in Friesland een succesvolle crowdfundingsactie op touw gezet die 15 duizend gulden had opgeleverd. Met de Richthofencollectie reisde Schaafsma terug naar Friesland – daarmee keerden de boeken na 64 jaar terug naar de plek waar Von Richthofen ze in 1858 op een veiling had gekocht van de erven van de Friese jurist Petrus Wierdsma (1729-1811).

De Richthofenverzameling, een stapeltje boeken van minder dan 30 centimeter hoogte, vormt, zegt Popkema, de grootste collectie middeleeuws Fries ter wereld – in totaal zijn er maar zeventien handschriften bekend. Dat is één en dat is belangrijk, want zoveel Aldfryske bronnen zijn er niet over. Kennis van de Aldfryske taal is bijvoorbeeld van belang bij het onderzoek naar haar nauw verwante zusje, het Oudengels.

Authentieke rechtshandschriften

Maar de boeken uit de Richthofencollectie zijn om nog een reden goud waard. De tien manuscripten zijn authentieke rechtshandschriften uit de periode 1350-1600, waarin gewoonterecht en jurisprudentie op schrift waren gezet, zes in het Oudfries en vier in Middelnedersaksisch. Het waren kopieën van oudere, verloren gegane wetboeken die dienden voor de wetshandhaving in de zeven verschillende ‘zeelanden’ van het middeleeuwse Friesland, als naslagwerken voor de rechtsprekende ‘grietmannen’ en ‘redgers’.

De wetboeken stammen uit de tijd van de zogenoemde ‘Friese vrijheid’, in Friesland nog altijd een bijna heilig begrip: het verwijst naar de periode tussen 1100 en 1500 waarin de Friezen hun eigen goddelijke gang konden gaan, zonder bemoeienis van koningen en keizers. Tussen de Noordzee (‘Mare Frisicum’) en de ondoordringbare veenmoerassen erachter pasten ze op hun terpen hun eigen rechtssysteem toe en spraken en schreven ze in hun eigen taal, in een gebied dat ruwweg liep van Zeeland tot de oevers van de Wezer.

De wetten van dat rechtssysteem werden eeuwenlang mondeling overgeleverd. Sommige wetsbepalingen in de boeken van de Richthofencollectie voeren terug op de vroeg-Germaanse tijd. Het Fries gewoonterecht werd pas schriftelijk vastgelegd toen Karel de Grote in het Latijn de Lex Frisionum (circa 790 n.Chr.) liet optekenen. De vele ‘boeteregisters’ die in de Richthofencollectie te vinden zijn, gaan terug op die oeroude Germaanse rechtstraditie. Het zijn een soort letselschadelijsten, bedoeld om het ‘oog om oog, tand om tand’ terug te dringen.

Beeld Olivier Heiligers

Nederlandse geschiedenis

Wat Anne Tjerk Popkema mateloos intrigeert is dat de oude boeken die voor ons liggen een uniek doorkijkje bieden op oergermaanse tijden, waarvan onze kennis zeer beperkt is. ‘En dat in eigen taal en met eigen rechtsregels’, zegt hij. En omdat Aldfrysk werd gesproken in een gebied dat veel groter was dan het huidige Friesland en dat ook de huidige westelijke Randstad omvatte, behoren de in de wetboeken beschreven rechtsgewoonten en het Fries-religieuze leven tot de Nederlandse geschiedenis. Popkema: ‘De Nederlandse geschiedenis van het eerste millennium ís grotendeels Friese geschiedenis.’

Pas aan het eind van de 15de eeuw kregen de Vrije Friezen het zo heftig met elkaar aan de stok dat ingrijpen van buitenaf een einde maakte aan hun zelfstandigheid, de Hollandse taal de overhand kreeg, nieuwe wetten werden geïntroduceerd en het Fries en de Friese cultuur werden gemarginaliseerd. Een klap waarvan de Friese taal tot op de dag van vandaag nooit helemaal is hersteld. De romantische idee van de ‘Vrije Fries’ is overigens altijd blijven bestaan – voor elke wedstrijd van SC Heerenveen zingen ze erover in het Abe Lenstra-stadion.

Daarom, zegt Anne Tjerk Popkema, is het onderzoek van de Richthofencollectie ook een zoektocht naar de Friese en dus de Nederlandse identiteit – wat dat betreft hebben ze de tijd mee. Er hadden maar een paar zaken anders hoeven verlopen, er had hier en daar een veldslag gewonnen moeten worden in plaats van verloren, of de Nederlandse identiteit was Fries geweest. Dat gegeven, vindt Popkema, mag best wat meer aandacht krijgen in het vaderlandse geschiedenisonderwijs. ‘En daar kan de Richthofencollectie bij helpen.’