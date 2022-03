Deze kokosnoot deed me wat, mysterieus als een offer op een altaar

Remy Jungerman, Bakru, 2007, verschillende materialen, 220 x 300 x 38 cm. Beeld Tropenmuseum Amsterdam

In het vreemde is altijd wel iets vertrouwds. Daarom kunnen gedichten je soms raken, als je plotseling tussen de nauwelijks bevatbare woorden een regel leest die helemaal voor jou geschreven lijkt. Dat kan ook gebeuren bij kunstwerken. En net als zo’n onverwachte dichtregel kan het zomaar ineens ongefilterd binnenkomen.

Ongefilterd is misschien overdreven, maar deze kokosnoot deed me wat. Zo zorgvuldig gelegd op een mooi geborduurd kleedje. Als een kapot speeltje dat gekoesterd moet worden omdat het van een dierbare was. Het ligt op een plankje met stippen als een Hollandse theedoek. Zo’n gewoon ding. En toch… Ik zag het niet meteen, maar die draad eromheen, dat zijn niet de gewone kokosnootharen, dat is gouddraad. Mysterieus als een offer op een altaar. Op vakantie in Bali zag ik ooit voor winkeldeuren op de grond mooi gevouwen bananenbladeren met daarin bloemen liggen – kleine offers om de geesten goed te stemmen. Totaal alledaags, en toch even contact met iets hogers. In China verbranden ze geld om de geesten gunstig te stemmen (meestal wel nepgeld gelukkig) en in de kerk branden we een kaarsje. Het heeft iets bijna hulpeloos, met bloemen, nepgeld of een kaars de aandacht van een hogere wereld of overledene zoeken. Maar wat anders dan gewone aardse dingen kun je gebruiken om de transitie te maken naar de geestenwereld?

Remy Jungerman maakte een grote installatie, die doet denken aan het Hollandse minimalisme van De Stijl, maar ook onmiskenbaar aan een altaar. En altaren zijn niet alleen om te observeren, maar ook om iets mee te doen. Zodat er iets gebeurt met je. Op zijn installaties ligt van alles, alsof je wordt uitgenodigd ermee aan de slag te gaan. Flessen, stukjes stof, foto’s, noten, klei, munten. Die hebben te maken met het Afro-Surinaamse natuurgeloof winti. Zelf vergelijkt Jungerman Bakru, zoals dit werk heet, met de plankjes in een badkamer waarop je producten uitstalt die je dagelijks gebruikt om jezelf te reinigen of mooi te maken. Zo’n plankje kan gekoesterd worden voor een persoonlijk ritueel. Zo voelt ook deze kokosnoot, op z’n geborduurde kleedje. Een gewone noot met een goudrandje.

Kokosnoten zijn gewone dingen uit de natuur, nuttig voor velen als voedsel en om in producten te verwerken. Ze zijn soms ook kunst, omdat de schil bewerkt kan worden als een sculptuur, of omdat er muziekinstrumenten mee worden gemaakt. In populaire beeldtaal wordt de kokosnoot soms gebruikt als metafoor voor zwarte mensen die zich ‘wit’ gedragen en hun erfenis verloochenen: zwart vanbuiten, wit vanbinnen. In het natuurgeloof winti speelt de kokosnoot een reinigende rol in ceremonies, verbonden aan bepaalde natuurgeesten. En ook in de christelijke cultuur staat de noot symbool voor zuivering en heling.

Jungerman verenigt verschillende geschiedenissen origineel en soepel – het vreemde is daardoor voor niemand helemaal vreemd. Ik zag deze grote installatie op twee plekken: vorig jaar in de tentoonstelling Healing Power over de natuurgeneeskracht in het Tropenmuseum, en nu in het Stedelijk. Eerst sterk uitgelicht tegen een donkerpaarse wand, nu in een kale witte museumzaal. Het verschil in beleving is enorm – op de ene plek werd de spirituele kant benadrukt, op de andere de conceptuele. Dat laat goed zien hoeveel context doet. En hoezeer je hetzelfde op verschillende manieren kunt ervaren.

Remy Jungerman, Bakru, 2007, verschillende materialen, 220 x 300 x 38 cm, Tropenmuseum Amsterdam. Te zien t/m 10 april in het Stedelijk Museum Amsterdam.