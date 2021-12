Deze geschilderde schipbreuk doet denken aan iets wat nu dichtbij gebeurt

Detail: Allart van Everdingen, Schipbreuk voor een rotskust, ongedateerd, olieverf op doek, 34 x 32 cm, privécollectie. Beeld Stedelijk Museum Alkmaar

Eeuwenlang waren snelle bewegingen gewoon ongrijpbare, voorbijflitsende beelden. Het is nu vanzelfsprekend om alles vast te kunnen leggen, ook in de grootste snelheid, met de camera die altijd bij de hand is. Maar voor een 17de-eeuws schilder moet het nogal lastig zijn geweest om mensen in een woest schommelende boot in een storm op zee te vangen. Waar ga je zitten om dat te tekenen, op de rotsen? Of schommel je mee? En hoe zie je de verwoede pogingen van mensen om niet uit de wankelende boot te vallen? Het viel me al op in de tentoonstelling Willem van de Velde en zoon, nog steeds in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, dat de jongste Van de Velde zo scherp had gezien wat een lichaam doet wanneer de bodem wankelt. Hoe je automatisch je evenwicht zoekt in een boot die door een wilde hoge golf bijna verticaal staat. Het héle lichaam haaks houden, armen wijd voor de balans. Je intuïtie neemt het over, denk ik, als je in overlevingsstand staat. Dat lijf moet meebewegen. Anders klap je overboord.

Afgelopen maand verdronken op die manier 27 mensen, vlak bij huis. Tussen Frankrijk en Engeland in ons eigen Kanaal. Als ik zo’n bootje zie, geschilderd voor de vorm en compositie – voor de mooi – verdringen gedachten aan die andere bootjes meteen de kunstervaring. Het is er nu, dicht bij ons: de paniek, de kou, de woeste zee, het misschien wel uren- of dagenlang meebewegen van lichamen om maar binnenboord te blijven, de drijvende lichamen uiteindelijk. Als je er geen tijd voor hebt, of andere zorgen aan je hoofd, scheert zulke informatie langs in het nieuws, even ongrijpbaar als de snelle bewegingen voor de 17de-eeuwse schilders waren. Maar als je er even bij stilstaat, is het niet te harden.

Soms lossen gedachten op in andere gedachten. Dat gebeurde mij bij het kijken naar deze mensen in de boot. Je ziet een geschilderde schipbreuk, en dan komt de gedachte aan het nieuws dat al jaren tot ons komt, van vluchtende mensen in wankele sloepjes, het mengt zich in zo’n kunstervaring. Dat maakt de ervaring niet mooier of troostender, maar er ontstaat een soort ruimte om compassie te hebben, of verdriet, voor dingen waar we nagenoeg machteloos over zijn. En die ruimte nemen is waardevol. Een esthetische ervaring kan op die manier een ervaring van empathie worden.

Allart van Everdingen was geen mensenschilder. Soms besteedde hij het schilderen van mensen in zijn landschappen zelfs uit. Bij hem heeft de natuur de overhand. Grote rotspartijen, woest kolkende rivieren en een onhoudbare zee. De mensen in zijn werk staan erop, zo is nu in Alkmaar te zien, als op een soort zoekplaatje. Hij was er ook niet heel goed in, zijn mensjes mengen een beetje als vlekjes in de omgeving. Zo ook hier in de boot. Op die ene man na. Helemaal links staat hij, op het laagste punt van de boot, volkomen voorovergebogen om niet als eerste het water in te vallen. Hij bestaat ook uit vlekjes. Maar, als je goed kijkt, is het ene vlekje dat zijn gezicht vormt perfect neergezet: hij kijkt ons recht aan. Ik denk zijn wanhoop te zien.

Allart van Everdingen, Schipbreuk voor een rotskust, ongedateerd, olieverf op doek, 34 x 32 cm, privécollectie. Te zien t/m 16 januari in Stedelijk Museum Alkmaar.

Willem van de Velde de Jongere, Vijf sloepen in zwaar weer (detail), 1680-1700, Scheepvaartmuseum Amsterdam.