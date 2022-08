Deze foto van serene Kenianen haalde niet het nieuws, die van een enkele woedende landgenoot wél

Kenianen, vooral mannen, wachten in de stad Eldoret gespannen en kalm de uitslag van de presidentsverkiezingen af. Beeld Brian Inganga / AP

Een moment van bijna vreugdevolle verwachting, anders laat de foto zich nauwelijks lezen die eind maandagmiddag is gemaakt. Vrijwel zonder uitzondering hebben de aanwezigen, vooral mannen, op de massabijeenkomst in Kenia diezelfde uitdrukking op het gezicht. Hun blik is gericht op eenzelfde object buiten beeld, rechts achter de fotograaf. De spanning hangt in de lucht, de meeste kaken worden lichtjes op elkaar gehouden, de vuisten zijn gebald, sommige handen worden, zonder wanhoop, gewrongen. Allemaal signalen van ingehouden emoties.

De meeste aandacht gaat natuurlijk uit naar de man in camouflagejas met de pet op in het midden. Hij staat verheven boven iedereen uit, met losjes gevouwen handen. Zowel zijn houding als de gezichtsuitdrukking, waaruit vertrouwen spreekt, verleent hem een bijna bijbelse statuur. De paar armen die min of meer symmetrisch links en rechts achter hem omhoog worden gehouden, maken die religieuze connotatie nog sterker. Toch weten we dat hier niet de komst van de Messias aanstaande is. Daarvoor is er te weinig devotie zichtbaar op de gezichten, en er vloeien geen tranen van ontroering.

Serene uitdrukking op hun gezicht

Ik zie niet zo vaak foto’s waarop zo veel mensen zo’n zelfde, bijna serene uitdrukking hebben als op deze bijeenkomst in Eldoret, de op vier na grootste stad van Kenia. De golf van woede bij voetbalsupporters op de tribune na een zware overtreding, hun collectieve vreugde na een doelpunt: ook dat zijn eenduidige, door iedereen gedeelde gevoelens. Maar de emotie die de Kenianen in de greep houdt, is veel minder primair, en tegelijk gekoppeld aan een groter belang dan sportieve eer: de politieke toekomst van hun land. De foto toont het moment waarop een belangrijke verkiezingsuitslag zal worden geprojecteerd op het grote scherm achter de fotograaf, waarop alle ogen zijn gericht.

Maandag werd na lang wachten eindelijk de uitslag van de presidentsverkiezingen bekend. De huidige vicepresident William Ruto heeft die met nipte meerderheid gewonnen van oppositieleider Raila Odinga. De nieuwe president is de zakenman die, aldus Volkskrant-correspondenten Joost Bastmeijer en Saskia Houttuin, als jongetje blootsvoets naar school ging en kip en pinda’s langs de weg verkocht om wat geld te verdienen. Een jongen uit het volk, kortom, die voor het volk de economie uit het slop wil trekken.

Het is dat volk dat we op de foto uit Eldoret zien: dit zijn aanhangers van Ruto, herkenbaar aan de gele hesjes die sommigen dragen. Op andere beelden van de bijeenkomst prijkt het logo van Ruto’s UDA, de United Democratic Alliance. Hun hoop werd dus bewaarheid – niet meteen overigens, want pas ruim een uur later is de eerste foto gemaakt waarop dezelfde mensen hossend feest vieren.

Schril contrast

De kalme foto van AP-fotograaf Brian Inganga staat in schril contrast met het merendeel van de persfoto’s die de afgelopen week uit Kenia kwamen. Aanhangers van verliezer Odinga staken na het bekend worden van de verkiezingsuitslag op straat autobanden in brand, resulterend in dreigende, gitzwarte luchten en hoog oplaaiende vlammen. Op andere foto’s is te zien hoe een maraboe (een soort ooievaar) die Ruto symboliseert, door woedende tegenstanders levend wordt verscheurd. Er zijn foto’s van straten bezaaid met stenen, na rellen, en zelfs van een Odinga-aanhanger, dreigend met een machete in de hand.

Individuele persfotografen valt misschien niet te verwijten dat zij nieuws opzoeken waar woede en teleurstelling van afspatten, maar tezamen bezorgen zij, en de persbureaus waarvoor zij werken, de wereld toch een verwrongen werkelijkheid van de verkiezingen in Kenia. Op veel foto’s is vast te stellen dat het aantal relschoppers bescheiden is. De rookontwikkeling van brandende autobanden is zo enorm dat al gauw de onterechte indruk kan ontstaan dat de Dag des Oordeels is aangebroken. Het kwellen van een vogel is afschuwelijk, maar dat bizarre protest heeft voor zover bekend geen navolging gekregen.

Mocht iemand denken dat Kenia sinds de uitslag in geweld is ondergedompeld: de rust daalde na de opstootjes van eerder in de week snel neer over het land. Maar ja, nieuwsfoto’s waar de rust van afspat, halen maar zelden de krant.