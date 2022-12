Deze foto van een demonstratie in Iran mag wél de wijde wereld in

Vrouwen in Iran demonstreren voor het gebouw van de VN in Teheran tegen femicide in het westen en tegen de Verenigde Naties. Ze beschuldigen westerse landen en de VN ervan demonstraties tegen het Iraanse regime te steunen. Beeld Abedin Taherkenareh / EPA

U denkt misschien bij het zien van deze foto: is dit nou het belangrijkste beeld dat je ons kunt voorschotelen uit Iran? In de week dat de 23-jarige Majid Reza Rahnavard werd opgehangen vanwege zijn deelname aan de opstand tegen het Iraanse regime? De week dat Amnesty International waarschuwde dat er nog twintig mensen het risico lopen om geëxecuteerd te worden, onder wie voetballer Amir Nasr-Azadani? De week dat westerse landen nadenken over nieuwe sancties?

Die gedachte had ik in eerste instantie ook. Ik was in de beeldbanken van de grote fotopersbureaus op zoek naar beeld waarop te zien is hoe er in Iran aanhoudend nieuwe protesten uitbreken, en worden neergeslagen. Beeld dat op de een of andere manier gelieerd kon worden aan de namen van de mensen die de doodstraf tegen zich hoorden eisen.

Het was zoeken tegen beter weten in. Sinds de dood van Masha Amina, in september door de Iraanse zedenpolitie opgepakt omdat ze haar hoofddoek verkeerd droeg, zijn beelden van de massale protestgolf die daarop volgde mondjesmaat bij de grote internationale fotopersbureaus terechtgekomen. Altijd zat er een disclaimer bij: ‘deze foto is niet gemaakt door een fotograaf die gelieerd is aan het persbureau’. Of: ‘deze foto is door derden geleverd’.

Onschuldig straatbeeld

Op de beelden van persbureaus uit Iran is vooral onschuldig straatbeeld te zien. Begrijpelijk: er zijn bijna geen binnenlandse fotografen die het risico willen lopen door de regering te worden opgepakt vanwege volgens het regime ‘opruiende’ foto’s. Buitenlandse fotografen krijgen geen visa voor Iran. Wie wil weten hoe het er in de steden waar wordt gedemonstreerd aan toegaat, is daardoor vooral aangewezen op sociale media.

Toch is ook dit beeld, van de vrouwen die op 13 december voor het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Teheran staan, een opmerkelijk en veelzeggend beeld. Dit is wat blijkbaar wél mag worden vastgelegd, wat we wél mogen zien: Iraanse vrouwen die de westerse wereld hypocrisie verwijten. Ons land onveilig voor vrouwen? Kijk eens naar jezelf.

Of de fotograaf, Aberdin Taherkenareh, een seintje kreeg voor dit protest is niet te achterhalen. Hij reageert niet op verzoeken tot contact. Zijn beelden, zo wordt duidelijk op zijn twitter- en instagramaccounts, levert hij voornamelijk aan fotopersbureau EPA. Daar zijn van hem, naast foto's vanuit de voetbalstadions in Qatar, foto's van Iraanse pro-regeringsdemonstraties, anti-Amerikaanse protesten en parlementsvergaderingen te vinden. Op zijn best kun je zeggen: hij kan maar één kant van de werkelijkheid laten zien.

Terug naar het onderwerp van deze foto. Dat zij juist op deze dag is gemaakt, is geen toeval. Een dag later zou in de VN-commissie voor de positie van de vrouw worden gestemd over een door de Verenigde Staten ingediende resolutie om Iran uit de commissie te zetten. In een commissie die tot taak heeft de rechten van vrouwen te bevorderen en te beschermen, zei de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris in november, is geen plek voor een land dat die rechten systematisch schendt.

Daar zijn deze vrouwen het niet mee eens. Ze houden papieren omhoog waarop staat: elke drie dagen wordt er in Frankrijk een vrouw vermoord. Op andere foto’s, ook op deze plek gemaakt, worden posters omhoog gehouden waarop staat: ‘VS: de grootste schender van vrouwenrechten. Bijna de helft van alle vermoorde vrouwen in de VS is gedood door hun partner.’ En: ‘VS: De grootste schender van vrouwenrechten, nul weken betaald zwangerschapsverlof’.

Vrije wil

Het is hier niet de plek om op de inhoud van hun boodschap in te gaan. Wel om je af te vragen: staan deze vrouwen hier uit vrije wil, of zijn ze opgetrommeld om te komen demonstreren?

Het antwoord van de Iraans-Nederlandse historicus en Irankenner Peyman Jafari, gebeld voor achtergrondinformatie, is niet eenduidig. Ja, hij herkent een patroon: telkens als de druk door het Westen wordt opgevoerd, in dit geval met een dreiging om het land uit de vrouwencommissie te zetten, komt er een tegenreactie. ‘Deze politiek en religieus zeer conservatieve vrouwen zijn vaak echtgenoten van mannen van de Revolutionaire Garde of de zedenpolitie, of ze zijn zelf ambtenaar. Ze gaan de straat op omdat ze zelf geloven wat ze schrijven, maar omdat ze zo dicht bij de regering zitten, kun je ook beweren: ze zijn gemobiliseerd.'

Iran is inmiddels uit de VN-commissie gezet. Op woensdagavond stemden 29 landen voor, acht tegen, 16 onthielden zich van stemming.

Toch wereldnieuws, deze foto.