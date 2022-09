Deze foto uit Oekraïne roept zo veel journalistieke vragen op. Maar het is de sfeer die me raakt

Een orthodox-joodse man zit op een schommel in de Oekraïense stad Oeman tijdens de viering van Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar. Beeld Vladyslav Musiienko / Reuters

Laatst ben ik weer eens op een schommel gaan zitten. De zitting was te klein, de touwen sneden in mijn bovenbenen, maar het schommelen zelf was als fietsen. Mijn benen waren niet vergeten hoe ze op het juiste moment heen en weer moesten bewegen om vaart te maken en steeds hoger te komen, tot het punt waarop je denkt: oeps. De adrenaline gierde als vanouds door mijn lijf, maar ik dacht alleen maar aan wat er mis kon gaan. Het onaantastbare gevoel, de vrolijke onbevangenheid van vroeger – weg.

Deze persoonlijke noot maakt dat ik nu al met een probleem zit. Zie het beeld hierboven: een foto van een orthodox-joodse man tijdens de viering van het Joodse Nieuwjaar in Oeman, een stad in het midden van Oekraïne en, zo lees ik, een van de belangrijkste Joodse pelgrimsoorden buiten Israël. Het is meer dan genoeg uitzonderlijke informatie om voor deze rubriek mee aan de slag te gaan. Er zijn zo veel journalistieke vragen die je kunt stellen naar aanleiding van dit beeld.

Wie is deze man en waar komt hij vandaan? Wordt Oeman ook dit jaar, nu Oekraïne door oorlog wordt geteisterd, tijdens Rosj Hasjana bezocht door pelgrims uit het buitenland? Hoe komen die daar? En wie maakte de foto?

Toch bleven die vragen in eerste instantie afwezig; het was de sfeer van de foto die me raakte. Een man op een felgekleurde kinderschommel, zijn houding, de algehele tristesse, ook al schijnt de zon. Dit is typisch een beeld dat je op sociale media zou kunnen zetten met #mood erbij, of dat nu is omdat je geen zin hebt in de maandag, je relatie voorbij is of omdat je net het laatste wereldnieuws tot je hebt genomen. De schommel als symbool voor het schrijnende besef dat je als volwassene nog maar bar weinig kinderlijke ontsnappingsroutes hebt. Toen dacht ik dus aan de schommel in Ommen, en aan de vraag die tijdens het zwieren door mijn hoofd gierde: wat als ik val?

De foto uit Oeman roept eerder een gevoel op dan nieuwsgierigheid. Doe ik hem daarmee tekort? Of de man die erop staat, of de man die hem maakte?

Om met die laatste te beginnen: ook fotograaf Vladyslav Musiienko (zelf schrijft hij zijn voornaam met een W) weet nagenoeg niets over het beeld dat hij vastlegde. ‘Fijn om te lezen dat je de foto mooi vindt’, schrijft hij via Instagram, ‘maar ik kan je er verder niet veel over vertellen. Ook ik ken deze man niet. Ik zocht gewoon een rustige plek om mijn foto’s te bekijken en door te sturen (en dat is nog niet makkelijk in deze tijd). Ik kan alleen maar veronderstellen dat de man, net als ik, behoefte had aan een rustig moment. Toen hij mij en mijn camera zag, liep hij weg van de schommel. Dat is het.’

Een wonderlijk mooi antwoord. Het is alsof de fotograaf bevestigt dat zijn foto een gemoedstoestand is. Alsof ook hij het tafereel van de man op de schommel beschouwde als een universeel fenomeen in plaats van de specifieke situatie op een specifieke plek (die het natuurlijk ook was).

Men zegt weleens dat fotografie je leert de dingen vanuit verschillende standpunten te bekijken. Dat is zo, en vaak zijn het dan de verhalen achter de foto’s die je kunnen verrassen en de blik kunnen doen draaien. Maar soms is het juist de herkenbaarheid van een foto die je raakt – of oké: dat wat je dénkt te herkennen, als fotograaf, als kijker. Dat er ineens een melancholisch lijntje loopt van een schommel in Oeman naar een schommel in Ommen. En dat dat het dan is.