Deze festivalzomer is er een tekort aan alles, maar daar merk je op Best Kept Secret weinig van

De eerste moshpit was vrijdag een feit op festival Best Kept Secret. Beeld Ben Houdijk

Het is officieel: de Nederlandse festivalzomer is begonnen. Vrijdag zijn in heel het land een festival of twintig van start gegaan en dat is te merken, ook voor iedereen die zich dit weekend niet richting een festivalweide begeeft. De stations staan vol mensen met rugzakken en treetjes bier, de pendelbussen schieten alle kanten op en in de natuurgebieden duiken overal die bekende tentpunten op – en dreunen de bassen en de beats.

Het klinkt als de soundtrack van een herwonnen vrijheid: door corona was het drie jaar stil in de recreatiegebieden en aan de randen van de stad. Nu, na een lange periode van rampspoed, komt de in Nederland zo levendige sector weer op gang. En wordt met man en macht gewerkt om de grote evenementen in goede banen te leiden.

Dat gaat niet overal even gemakkelijk: de infrastructuur kraakt in zijn voegen, ook omdat er ineens wel héél veel georganiseerd wordt. In de Gelredome in Arnhem speelde Elton John op donderdag, we zijn in afwachting van de Rolling Stones in de Arena, op maandag. En dan speelt zaterdag ook Anouk nog op het Haagse Malieveld. En dat terwijl overal treinen uitvallen wegens personeelstekorten – het helpt de totstandkoming van dit feestelijke openingsweekend niet.

Bij een concert van de Amerikaanse band Red Hot Chili Peppers in Nijmegen liep het vrijdag uitermate stroef, blijkt uit de rapportages van bezoekers. Voor de ingang en kaartcontrole bij het Goffertpark, waar zestigduizend man doorheen moesten worden gesluisd, stonden lange rijen die maar niet korter werden, waardoor veel mensen het begin van de show moesten missen. Volgens veel wachtenden waren verschillende toegangspoorten onbemand, waardoor de toeloop vastliep.

Tekort aan alles

Het personeelstekort is een probleem voor de festivals: veel werknemers in de branche, en bijvoorbeeld bij veiligheidsdiensten, hebben gedurende de pandemie hun heil elders gezocht. Ook bij de opbouw van de tentenkampen was er een tekort aan van alles, zei festivaldirecteur Maurits Westerik in de Volkskrant, voor aanvang van het Hilvarenbeekse festival Best Kept Secret. De aanlevering van materialen, van portocabins tot houten vlonders, verliep moeizaam en het werk ter plaatse moest worden verricht met minder personeel.

Daar merk je vrijdag, bij de start van het driedaagse Best Kept Secret aan het recreatiegebied bij Beekse Bergen, gelukkig weinig van. De toestroom van de eerste tienduizenden festivalgangers verloopt hier vlekkeloos. En op het uitgestrekte terrein is ook geen vuiltje aan de lucht: er is plek zat, ook bij de toiletten en de bars, waar je niet langer dan een minuut op een drankje hoeft te wachten. Het festival is nog niet uitverkocht, en dat scheelt natuurlijk ook wachttijd.

De prijs van dat drankje, constateerde de Volkskrant afgelopen vrijdag ook al, is fors: 3,25 euro voor een plastic bekertje bier. Net als die van de ticketprijs, die voor Best Kept Secret met tientallen euro’s omhoog is geschoten. Ook dat is een gevolg van de pandemie: de kosten voor de festivals zijn schrikbarend gestegen, door oplopende inflatie en bijvoorbeeld de energie- en brandstofprijzen. Dus moet de kaartkoper een hap uit zijn bankrekening nemen.

Ouder publiek

De hoge entree- en consumptieprijzen lijken op Best Kept Secret ook de publiekssamenstelling te beïnvloeden. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers is opvallend hoog, en de jongeren van een jaar of twintig zijn veruit in de minderheid. Het kan te maken hebben met de persoonlijke financiën, maar mogelijk ook met het aanbod van bands op Best Kept Secret. De grote namen op het affiche, van Nick Cave tot The Strokes, zijn van een zekere leeftijd en ook de band Alt-J, die vrijdag een visueel ijzersterke show aflevert op het hoofdpodium, is bepaald geen nieuwkomer.

Toch is op Best Kept Secret wel degelijk opkomend talent te vinden; de Nederlandse band Pip Blom op zaterdag bijvoorbeeld, zangeres Froukje of de Zweedse popzangeres Sigrid, ga zo maar door. In Hilvarenbeek kijken deze artiesten dit weekend tegen een publiek aan van twee of zelfs drie keer hun eigen leeftijd. Het is even niet anders, het lijkt een nieuwe festivalwerkelijkheid.

Wat alle bezoekers, hou oud ook, verbindt is het plezier van de gezamenlijke muziekbeleving, iets dat veel liefhebbers de afgelopen jaren hartstochtelijk hebben gemist. Ook dat merk je op een mooie vrijdag bij Beekse Bergen. Als de zon maar even boven een wolk uit piept, springen blije festivalgangers al dan niet geheel naakt in de plas of in een lullig zwembadje tussen de bomen. En in de hangar-achtige rockzaal Casbah klapt de eerste moshpit al door de tent nog voor de eerste plaat is opgezet. Je weet weer waarom het zo leuk was, en waarom we eigenlijk niet zonder kunnen, hoe piepend en knarsend de machinerie dit weekend ook in beweging komt.