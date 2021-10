Deze dystopische debuutroman wil wel érg veel aankaarten

De Vlaamse schrijver Jens Meijen (1996) is een man met een missie. Het gaat niet goed met de wereld, en dat zal iedereen weten ook. In 2019 verscheen zijn geëngageerde poëziedebuut Xenomorf, dat hem de C. Buddingh’-prijs opleverde. Uit het juryrapport: ‘Met lede ogen beziet de dichter hoe het klimaat naar de klote gaat, idealen onoprecht zijn, vooruitgang soms ook achteruitgang is en het maatschappelijk debat wordt gedomineerd door woede.’

Ook in Meijens dystopische debuutroman De lichtjaren is het vijf voor twaalf. Het verhaal speelt zich af in een wereld waar de rijken vanwege het klimaat zijn gevlucht naar het noorden. Er is een watertekort. Drones bezorgen de pakjes. Iedereen belegt maar raak. De lichtjaren wil zo veel aankaarten, dat het vergeet een roman te worden. Uiteraard mag kritiek op Elon Musk niet ontbreken. Zodra een personage hem een genie noemt, zet de hoofdpersoon dat snel even recht voor de lezer: ‘Ik wilde vertellen over een artikel dat ik eens had gelezen over Musk, waarin duidelijk werd dat hij zijn werknemers als slaven behandelt en dat zijn familie een smaragdmijn had in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid.’

Beeld De Bezige Bij