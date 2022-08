Deze boekenhandelaren tippen hier straks hun lievelingsboeken

Willemien Wagner Beeld Pauline Niks

Willemien Wagner (55) van Boekhandel Wagner in Sassenheim:

‘Ik ben zo’n beetje geboren in de boekhandel. Mijn oma, die 103 is geworden, had in Franeker na de oorlog een boekhandel mét een inpandige bibliotheek. Nadat mijn opa was overleden, stond ze er jaren alleen voor. Mijn ouders zijn in 1967 in Sassenheim deze boekhandel begonnen. Later kwamen daar filialen in Lisse en Noordwijk bij en begon mijn vader ook een uitgeverij. Mijn moeder deed van alle bedrijven de boekhouding. Als kind heb ik altijd meegeholpen in het bedrijf. Eerst als jong meisje in de winkels, later als vertegenwoordigster en weer later bij mijn eigen bedrijf ‘Book People Holland’, waarbij we door het hele land boeken verkochten aan personeel van bedrijven.

‘In oktober 1990 was er geen personeel te krijgen en zou ik mijn moeder voor de laatste paar maanden van het jaar ‘even’ helpen in de winkel om zo door de drukste periode heen te komen. Zo ben ik opnieuw in de winkel terechtgekomen en gebleven. Toen mijn moeder in 2010 overleed, heb ik het bedrijf doorgezet. De jaren die daarop volgden waren geen gemakkelijke jaren met de financiële crisis van toen.

Gelukkig hebben we een fijne klantenkring opgebouwd. We organiseren bijna wekelijks een boekenactiviteit, daar komen mensen uit de hele Bollenstreek op af.’

Bart Nijensteen (22) Athenaeum Boekhandel Zuidoost:

‘Ik heb mijn bachelor filosofie gehaald en zit nu in het derde jaar van de studie literatuurwetenschap. Sinds april werk ik voor Athenaeum Boekhandel Zuidoost, deze winkel is sinds 17 maart open. We hebben hier een grote youngadult-afdeling en richten ons daarnaast op Engelstalige boeken. De Bijlmer is een groot stadsdeel, er wonen negentigduizend mensen, in de winkel komen veel internationale studenten, maar ook families uit de buurt. Kinderboeken lopen hier dus ook goed, we richten ons daarbij vooral op boeken die diversiteit uitstralen. Ons publiek is jonger dan bij de andere Athenaeum-filialen in Zuid en het centrum van Amsterdam.

‘Voor Athenaeum verdiep ik me vooral in youngadult-boeken en houd ik bij wat er op #Booktok en Bookstagram populair is. Ik heb als tiener ontzettend veel youngadult gelezen. Het is toegankelijker dan volwassen literatuur maar behandelt wel degelijk serieuze thema’s. Maar ook de klassieken komen aan bod in het genre, zelf heb ik bijvoorbeeld veel boeken van Percy Jackson gelezen over de Griekse mythologie. Het is dus een veel breder genre dan iedereen denkt.’

Bart Nijensteen Beeld Pauline Niks

Veronie Snijder-Kramer (62), boekwinkel Kramer in Winterswijk:

‘Even heb ik op het conservatorium gezeten, want ik zou balletlerares worden. Maar ik kon het fysiek niet aan. Mijn ouders hadden deze boekhandel in Winterswijk. Mijn opa was daar al mee begonnen in 1943. Toen zei mijn moeder: ‘Je houdt zo van lezen, is werken in de boekhandel niet iets voor je?’ Zo ben ik erin gerold. Sinds 1981 zijn mijn man en ik er samen gaan werken, in 1983 hebben we het overgenomen. We hebben vier kinderen, maar vooralsnog zegt geen van hen: ‘Dat lijkt me ook wel wat.’ Maar zeg nooit nooit.

‘Winterswijk is in schrijverskringen beroemd omdat Gerrit Komrij hier is geboren, het is een goede vakantieplaats met veel campings, zomers komen hier veel toeristen. Ook mensen uit de regio Enschede en regio Doetinchem komen graag winkelen in Winterswijk, we hebben dus een regionale aantrekkingskracht. Zelf ben ik een alleslezer. We hebben een breed assortiment van spanning tot literatuur en ook een grote kinderafdeling.

‘Ons pand dateert uit de 18de eeuw en is heel groot, bijna 400 vierkante meter. Zelf wonen we erboven. Ik slaap op dezelfde kamer als waar ik ooit geboren ben.’

Veronie Kramer Beeld Pauline Niks

Maartje Kroonen (40), winkelchef Boekhandel Bijleveld:

‘Ik groeide in Dordrecht op in een straat waar een boekhandel zat, daar liep ik als kind al rond. In Utrecht heb ik literatuurwetenschap gestudeerd en ik werkte er een jaar of tien bij De Literaire Boekhandel aan de Lijnmarkt in Utrecht. Daarna werd ik in 2016 hoofd van de afdeling Bellettrie – Nederlandse fictie en poëzie – bij Athenaeum Boekhandel op het Spui in Amsterdam. Sinds 2019 ben ik terug in Utrecht en werkzaam als winkelchef bij Boekhandel Bijleveld.

‘Bastiaan Bommeljé is de eigenaar van Bijleveld, maar hij houdt zich voornamelijk bezig met de uitgeverstak van het bedrijf en geeft mij de vrije hand in de samenstelling van het assortiment en het reilen en zeilen van de boekhandel.

‘Bijleveld is een onafhankelijke boekhandel en de winkel is relatief klein, zo’n 80 vierkante meter winkeloppervlak, dat dwingt ons duidelijke keuzen te maken wat betreft het aanbod. Daarin zijn we niet afhankelijk van een bestseller-top-60, we verkopen wat we zelf aantrekkelijk vinden, zo hebben we onlangs nog de filosofie- en kunstafdeling uitgebreid. Maar we hebben bijvoorbeeld geen sportafdeling. Ons aanbod is breed, ik zeg altijd: we hebben voor iedereen een boek.’