Deze alleroudste Nederlandse foto’s van Japan waren bijna verloren gegaan bij een brand

Panoramafoto van de baai van Nagasaki, circa 1865. Aan elkaar gemonteerde zout- en albuminedrukken Schenking afkomstig uit de Bauduin-collectie van mevrouw M.A. van Munster van Heuven-Sprenger van Eyk. Beeld Antoon Bauduin

De eerste negen foto’s in de expositie zijn gedeeltelijk verkoold. Verderop hangen nog meer geblakerde afdrukken. Het maakt een enigszins onwezenlijke indruk: het Rijksmuseum in Amsterdam toont gewoonlijk alleen de mooiste stukken uit zijn collectie, maar in de tentoonstelling Vroege foto’s van Japan is heel wat erfgoed met brandschade te zien.

De reden: het gaat om de oudste bewaard gebleven foto’s die door een Nederlander in dat land zijn gemaakt. Uit schriftelijke bronnen weten we dat enkele Nederlanders al eerder in Japan hebben gefotografeerd, maar hun werk is verloren gegaan.

Dat gold bijna ook voor het oeuvre van de in Dordrecht geboren Antoon Bauduin (1820-1885), die tien jaar in Japan verbleef. De foto’s die hij daar heeft genomen en werk van andere fotografen dat door zijn broer Albert is verzameld, werden meer dan een eeuw later geërfd door een verre achternicht van hen, Martine van Munster van Heuven-Sprenger van Eyk. Niemand in de familie wist toen nog van hun passie voor de fotografie: beide broers waren ongehuwd en kinderloos gestorven.

Zelfportret met een Japanse collega-arts, circa 1865. Beeld Antoon Bauduin

Hun 870 foto’s waren opgeborgen in een kist. Die was na de erfenis ongeïnspecteerd opgeslagen op de zolder van de woning die de achternicht kort daarna zou betrekken. Voor het zover was, stichtte een inbreker daar in 1985 brand. Dankzij de kist werden de afdrukken niet in de as gelegd, maar een flink deel liep door de hitte wel schade op.

‘Nadat de zoldervloer was doorgebrand, is de kist naar beneden gevallen. Toen de achternicht hem de volgende ochtend bekeek, was hij nog aan het smeulen’, weet Hans Rooseboom, conservator fotografie van het Rijksmuseum. ‘Met een emmer water uit een vijver heeft ze de kist geblust.’ Daarna kwam aan het licht dat die belangrijke historische opnamen bevatte.

Antoon Bauduin, een militair arts, leidde vanaf 1862 vier jaar een medische school in Nagasaki en onderwees zelf ook geneeskunde. Daarna gaf hij les in Osaka en Tokio. Als hobby fotografeerde hij. Dat staat in twee brieven die zijn broer Albert in 1865 naar Nederland stuurde; die van Antoon zijn niet overgeleverd.

Drie Japanse boeren, circa 1865. Beeld Antoon Bauduin

Albert was drie jaar voor Antoon in Japan aanbeland en werkte in Nagasaki als agent van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) en als consul. Toen Antoon ook naar Japan emigreerde – een hoog salaris zou een belangrijke drijfveer zijn geweest – ging hij bij zijn negen jaar jongere broer op Deshima wonen.

Dat eilandje in de baai van Nagasaki, met een brug verbonden aan de stad, geniet een zekere roem: Hollanders hebben daar tussen 1641 en 1859 min of meer opgesloten gezeten. Nederland was de enige handelspartner van Japan, maar de bewoners van Deshima kregen slechts bij hoge uitzondering toegang tot het land.

Toen Antoon bij zijn broer introk, had Japan nog maar kort daarvoor zijn relatieve isolement moeten opgeven. Sindsdien waren de reisbeperkingen voor buitenlanders minder streng. De Nederlandse arts maakte, zoals de meeste van zijn fotograferende tijdgenoten in Japan, portretten in een studio aan huis, maar kon er ook op uit trekken met zijn grote houten camera en statief. Hij schoot in de omgeving landschappen en vereeuwigde Japanners op een manier die voor die tijd opvallend ongedwongen was.

Panoramafoto van schepen in de baai van Nagasaki, circa 1865. Beeld Antoon Bauduin

Fotograferen was destijds geen sinecure en al helemaal niet in de openlucht. De apparatuur was zwaar en het maken van een opname kostte veel tijd. Rooseboom: ‘Je maakte een glasplaat lichtgevoelig door chemicaliën te mengen en het mengsel daarop aan te brengen. De glasplaat moest daarna snel de camera in. De belichting nam maar een paar seconden in beslag. Daarna diende je meteen het negatief te ontwikkelen, in het donker. Hij deed dat waarschijnlijk in een tentje dat hij meenam. Het negatief op de glasplaat moest vervolgens ook nog worden gefixeerd. Per foto kostte het hele proces zo’n half uur.

‘Ook het afdrukken ging niet snel: de glasplaat werd tegen een van tevoren geprepareerd vel papier geklemd en soms wel bijna een uur in het zonlicht gezet. Gezien de vereiste inspanningen moet het een serieuze hobby van hem zijn geweest.’

Helaas noteerde Antoon Bauduin niet wat hij heeft vastgelegd. Onzeker is ook welke foto's van hem zijn. Vast staat dat hij in en rond Nagasaki actief was met zijn camera, maar onduidelijk is of hij die elders eveneens heeft gebruikt. De in de kist aangetroffen foto’s van andere steden lijken het werk te zijn van professionele fotografen. In een brief schreef Albert dat hij een ‘goed aantal’ Japanse stadsgezichten had gekocht. Op de achterkant van sommige exemplaren staan zijn initialen.

Twee samurai (detail), circa 1865. Beeld Antoon Bauduin

Van 68 opnamen zaten meerdere afdrukken in de kist. ‘Daarbij gaat het vermoedelijk om foto’s die door Antoon zijn gemaakt’, stelt Rooseboom. ‘Het is niet waarschijnlijk dat Albert meerdere afdrukken van één stadsgezicht heeft gekocht.’ Onbekend is hoe Antoon het fotograferen heeft geleerd. Van de periode voor en na zijn verblijf in Japan zijn geen opnamen van zijn hand bekend.

In 2007 kreeg Rooseboom een tip: de collectie van de broers, die lang in bruikleen was gegeven aan een Leids instituut en daardoor in kleine kring bekend was, zou worden verkocht aan de universiteit van Nagasaki, waarin de medische school is opgegaan die Antoon Bauduin leidde. Een kennismaking met de achternicht kon daar niets meer aan veranderen.

Later bleek, tot verrassing van de conservator, dat de transactie niet alle foto's had betroffen: circa 750 afdrukken waren naar Japan gegaan, maar daarna had de familie nog 121 stuks ontdekt. Die schonk de achternicht (nu 84 jaar oud) in 2016 aan het Rijksmuseum.

Daar werd een complexe restauratie uitgevoerd van de door de brand beschadigde exemplaren. Die werden bevochtigd en vlak gemaakt, waarna de voorkant werd geconsolideerd met lijm om te voorkomen dat de verkoolde delen zouden loslaten. Tenslotte werden aangetaste stukken aan de achterkant versterkt met washi, zeer dun Japans papier. Dit nam allemaal zo veel tijd dat de aanwinsten pas nu kunnen worden getoond.

Een van Roosebooms favorieten is een (eveneens verschroeid) panorama van de baai van Nagasaki, die is opgebouwd uit vijf aaneengeplakte foto’s. Die moet Antoon Bauduin vanaf Deshima hebben geschoten. ‘Het maken van panorama’s gebeurde in die tijd wel vaker. Maar deze is toch vrij vroeg en goed uitgevoerd.’ De reeks is extra waardevol omdat het eilandje inmiddels geen uitzicht meer biedt op de baai. Dat is mede te wijten aan een Nederlandse uitvinding: een groot gebied eromheen werd later ingepolderd en bebouwd.

Vroege foto’s van Japan, Rijksmuseum Amsterdam, t/m 4/9.

Standbeeld in Tokio Toen Antoon Bauduin in 1872 drie maanden les gaf in Tokio, maakte hij bezwaar tegen de bouw van een militair ziekenhuis op een terrein met veel natuur. De Nederlander suggereerde om daarvan een stadspark te maken, een nieuw concept voor Japan. Zo ontstond Ueno Park. Om de bedenker te eren, werd in 1973 een buste van Bauduin in het park geplaatst. Veel later bleek dat die was gemaakt naar een foto van zijn broer Albert. In 2006 werd de fout gecorrigeerd.