DeWolff is een rockende machine waar geen tandwiel uit de rails loopt ★★★★★

Zanger en gitarist Pablo van der Poel tijdens het optreden in TivoliVredenburg in Utrecht. Beeld Ben Houdijk

Het wordt natuurlijk niet centraal bijgehouden, maar DeWolff moet de hardst werkende band van Nederland zijn. Ze hebben het podium- en festivalcircuit dolgedraaid en hebben óveral gestaan, van Pinkpop tot Lowlands en Carré. DeWolff tourde excessief in het buitenland, onlangs nog in de voorprogramma’s van Toto en The Black Crowes. Zelfs tijdens corona speelden ze de vingers blauw aan livestreams, en vrijdag verscheen ook nog het nieuwe en zeer ambitieuze album Love, Death & In Between.

Het Limburgse trio, dat al jaren opereert vanuit Utrecht, heeft dus meters gemaakt, en de artistieke drift betaalt zich nu uit. De nieuwe plaat kwam binnen op één in de Nederlandse albumcharts en de show in de grote Rondazaal van TivoliVredenburg verkocht makkelijk uit. Je ziet zaterdag in die lekker dampende zaal een gelouterde band, een rockende machine waarbij geen tandwiel meer uit de rails loopt. Kijk hoe zanger en gitarist Pablo van de Poel met bravoure het podium op komt lopen en met een luchttrap van zijn rechtervoet de riff van het openingsnummer Night Train inzet. Bám, zo doe je dat als je vijftien jaar rockervaring in je bagage hebt.

DeWolff is uitgerukt op volle kracht, met drie blazers, een percussionist, een bassist en twee zangeressen op het door de band zelf meegebrachte magische tapijt. Beeld Ben Houdijk

DeWolff maakt al die jaren muziek die al eerder is gespeeld, laat dat duidelijk zijn. De band putte lang uit de blues- en hardrock van de jaren zeventig, en de broers Pablo en Luka van de Poel en organist Robin Piso moesten al die tijd bewijzen dat ze meer waren dan een retro-act met bijpassende bloesjes. Dat doen ze op dat nieuwe album nog maar eens: op Love, Death & In Between sleept de band de rockende riffs meer dan ooit langs de soul en dus de ‘southern rock’. Zowel Pablo als zijn drummende en zingende broer weten jankend mooie vocalen te laten scheuren in een set verse topnummers, die ook de Ronda laten trillen.

Zeker, de nachttrein uit het openingsnummer boemelt al tachtig jaar door de muziekgeschiedenis, maar wat een aanstekelijk nummer is dit Night Train van DeWolff. Prachtig, hoe de puffende geluiden uit het hammondorgel de cadans opvoeren en hoe het ingehuurde koper de finale doet ontploffen. Het trio is uitgerukt op volle kracht, met drie blazers, een percussionist, een bassist en twee zangeressen op het door de band zelf meegebrachte magische tapijt.

Wat een geweldige stemmen leggen Kim Schulte en Diwa Meijman achter de rockende band: hun accenten zijn glashelder en prachtig opgenomen in de geluidsmix. De show krijgt dankzij deze muzikale rijkdom al vanaf de eerste nummers de allure van een soulrevue. Ook omdat DeWolff met het nieuwe werk veel dynamiek kan aanbrengen. Jacky Go to Sleep bijvoorbeeld is een lichtvoetige, zachte soulballade die voorbij komt drijven op zoemende toetsen en een piekerende gitaarsolo. Zo’n nummer steekt dan mooi af tegen de zompige riff van een oudere rocktrack als Sugar Moon, die opnieuw wordt opgetild door de zangeressen. Of tegen de kolkende latinrock met conga’s van Message for my Baby. Vooral bassist Levi Vis maakt er een feest van: zijn pijlsnel gespeelde bas kronkelt zich als een slang langs de meppende percussie en het orgel.

DeWolff in TivoliVredenburg. Beeld Ben Houdijk

Zo baant DeWolff zich een eigen weg door de muziekgeschiedenis en het kleurenpalet wordt alleen maar rijker. We horen Santana, Joe Cocker en Lynyrd Skynyrd, en ook een steeds bredere catalogus van eigen DeWolff-werk. Hoe goed ingespeeld deze band is, merk je nogmaals tegen het einde van de show, wanneer de gitaar van Pablo van de Poel uitvalt, hij razendsnel een verse zwarte Gibson krijgt aangereikt, nóg sneller inplugt om dan net op tijd weer een gillende solo te laten vliegen. Het lijkt zo makkelijk.

Geboortegrond De show van DeWolff in de Ronda is bijzonder. In de eerste plaats omdat de band deze zaal nooit eerder uitverkocht. Maar ook omdat DeWolff afscheid neemt van de stad die al jarenlang dient als uitvalsbasis. DeWolff oefende lang in een werfkelder langs de gracht, maar het vocht daar dreigde de dure, analoge apparatuur en instrumenten aan te tasten, zei zanger Pablo van de Poel vorige week tegen RTV Utrecht. Het trio keert terug naar Limburg. Pablo van de Poel bouwt momenteel een nieuwe studio, in de tuin van zijn nieuwe woning. ‘De inspiratie die je nodig hebt om kunst te maken kun je opzoeken’, zegt Van de Poel. ‘Het maakt niet uit waar je woont.’