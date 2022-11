Devotion is niet alleen maar een smakelijk ouderwets oorlogsdrama vol spectaculaire vliegstunts ★★★☆☆

Devotion

Jesse LeRoy Brown (1926–1950) wist als eerste Afro-Amerikaan bij de marine de basisopleiding tot gevechtspiloot te voltooien. Devotion is niet alleen een smakelijk ouderwets oorlogsdrama vol spectaculaire vliegstunts en heroïsche mannen in leren jacks, maar ook een oprecht portret van Brown en zijn pionierswerk. De film, naar een boek van Adam Makos, introduceert kadet Brown (Jonathan Majors) aan de vooravond van de Koreaoorlog, wanneer hij kennismaakt met luitenant Thomas Hudner (Glen Powell, ook te zien in Top Gun: Maverick). Het begin van een mooie vriendschap, al beseft Hudner soms nauwelijks wat het voor Brown betekent om overeind te blijven in een wit, racistisch instituut als de marine. Soms vervalt regisseur J.D. Dillard te makkelijk in het bombast en de clichés van het vliegeniers-in-oorlog-subgenre, maar de film krijgt vleugels zodra het echt om de relatie tussen Brown en Hudner gaat – met dank aan de fijne hoofdrolspelers, en dan vooral de ingetogen, kalm spelende Majors.