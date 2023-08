‘Desire’ van Louis Janssens levert prachtige zinnen op, betekenisvolle stiltes en liefdevolle aanrakingen ★★★★☆

Vanaf links: Joshua Smits, Mick Galliot Fabré, Louis Janssens en Mourad Baaiz in ‘Desire’ van Louis Janssens. Beeld Karin Jonkers

Vier jonge mannen, in diverse soorten en maten, enkel gekleed in een broek, stappen bij het begin van de voorstelling Desire op een klein, vierkant podium. Ze staan dicht op elkaar en houden elkaar losjes vast. Broederschap. Zielsverwanten. Verder is er niets, alleen licht, af en toe wat muziek, en tekst. Het is doodstil, in het begin.

Dan begint Louis Janssens, Vlaamse theatermaker om goed in de gaten te houden, aan zijn eerste zinnen: hij wil dat het stil is, hij wil muziek, Vivaldi liefst, en hij wil het geluid van regen op de ramen. Na hem zijn de andere drie aan de beurt om het publiek te vertellen over hun hoogstpersoonlijke wensen. Die variëren van groots en meeslepend leven tot gezellig met een leuke man in Barcelona veel tapas eten. Ze willen een wereldreis maken of gewoon met een paar goede vrienden samen in één bed masturberen. De ontboezemingen zijn romantisch, intiem, verlangend en soms ook ronduit expliciet seksueel. Maar af en toe ook heel persoonlijk, zoals de wens van een van de vier om zijn vader met terugwerkende kracht een mep in zijn gezicht te geven.

Ziehier vier performers – naast Louis Janssens ook Mourad Baaiz, Mick Galliot Fabré en Joshua Smits – alle vier queer, niet bescheiden, niet verlegen, en op momenten toch ook heel kwetsbaar. Behalve hun lichaam tonen ze ook hun ziel, wat hen beweegt, wat hun verlangen en teleurstellingen zijn. Het levert prachtige zinnen op, betekenisvolle stiltes en liefdevolle aanrakingen. Er wordt zelfs even een solodansje gemaakt en meerstemmig een liedje gezongen, van Brian Eno.

En dan, heel langzaam, bijna zonder dat je er erg in hebt, verandert de voorstelling van toon. Van wat de mannen graag zouden willen, gaat het dan over hun angsten, hun twijfels, de eenzaamheid die dreigt. Herinneringen aan een ongemakkelijk jeugd, trauma’s, pijnlijke seksuele ervaringen: het komt in flarden voorbij. Niet expliciet, maar juist als vluchtige mijmeringen.

Desire lijkt in die zin bijna een voorstudie van Analoog, de hallucinante voorstelling die Louis Janssens vorig jaar samen met Willem de Wolf maakte bij het Vlaamse gezelschap De Hoe en die dit jaar is geselecteerd voor zowel het Nederlandse als het Vlaamse Theaterfestival. Daarin ontmoeten een jonge en een oudere man elkaar in een poging de tijd tussen hen te overbruggen.

In Desire gebeurt dat eigenlijk ook, maar dan met vier jonge mannen. Van een collectief worden ze langzaam individuen, in een choreografie van vasthouden en loslaten. ’Wat is dat toch, dat oneindig zoeken?’, vraagt een van de mannen. Het zou de kern en betekenis van het leven kunnen zijn: oplossen in de eindigheid.

Terwijl ze aan het slot meezingen met Vivaldi, de muziek langzaam afsterft en het licht dooft, staan ze daar in heel hun eenzaamheid. Maar wel dicht op elkaar, en met elkaar. Zoekende handen, een vage glimlach hier en daar.