Design-jaaroverzicht 2022: deze ontwerpen maken de wereld een stukje beter

Van prijswinnende producten tot onthullende beeldcampagnes en spraakmakende exposities: de visuele hoogtepunten van het designjaar 2022 zijn gebundeld in het Dutch designers Yearbook. Een jaar dat ook voor ontwerpers in het teken stond van een nog sluimerende pandemie, heftige energiecrisis en onverwachte oorlog, escalerende klimaatproblemen en op hol slaande technologie.

Ontwerpers proberen oplossingen te bieden voor deze polycrises. Dat doen ze met innovatieve, soms praktische of juist heel experimentele en altijd originele creaties. Drie urgente vraagstukken kregen daarbij voorrang en bepalen daarmee de dominante designtrends van dit jaaroverzicht – en waarschijnlijk ook nog dat van 2023.

Terug naar de elementen

Ontwerpers grijpen terug op de oude vertrouwde natuurelementen als zon, zee en wind als energiebron. De noodzaak van een energietransitie wordt door de oorlog in Oekraïne inmiddels breed onderkend. Modeontwerper Pauline van Dongen en productdesigner Marjan van Aubel organiseerden in oktober een Solar Biënnale met lezingen en demo’s over zonne-energie, culminerend in een paviljoen van louter zonnepanelen op de Dutch Design Week. De missie van deze solar sisters niet alleen gebouwen maar auto’s, meubels en zelfs kleding te voorzien van zonnepanelen.

Nog een onuitputtelijke en bovendien gratis energiebron is de wind. In 2023 opent de startup Kitepower de eerste vaste testlocatie voor het opwekken van stroom met reusachtige vliegers, die elk genoeg stroom leveren voor honderdvijftig huishoudens. Net zoveel als een veld zonnepanelen van 50 bij 50 meter oplevert. Een vergelijkbaar duurzaam energiesysteem zijn de damwanden van ingenieursbureau Crux. Ze werken als een warmtewisselaar tussen de koude grond en het warmere water. Bijkomend voordeel van deze natuurgerichte ontwerpen is dat ze ons weer verbinden met het klimaat. Geen zon of wind, geen stroom. Net als vroeger.

Activisme is (weer) cool

Van grensoverschrijdend gedrag en armoede tot nepnieuws of racisme – ontwerpers roeren zich in de maatschappelijke vraagstukken, zonder concessies te doen aan de ontwerpkwaliteit. Opvallend is dat deze ontwerpende activisten de nieuwste digitale media gebruiken. Reclamebureau N=5 bedacht de subtiele campagne Accept to Enter voor meer aandacht voor LHBTI-rechten. Bedrijven en organisaties kunnen zelf een knop op hun homepage installeren die oogt als een cookies-button. Bezoekers kunnen door deze knop naar links te schuiven aangeven de LHBTI-gemeenschap te ondersteunen.

De campagne WTFFF!? won zelfs een Dutch Design Award met een interactief platform over online seksueel misbruik onder kinderen en jongeren. Al scrollend ontdek je door slachtoffers ingesproken verhalen, waarin ze hun ervaring delen met sextortion (iemand afpersen met naaktfoto’s of webcamseks) of grooming. Omdat opdrachtgever Slachtofferhulp en ontwerpbureau Morrow onzichtbaar blijven, oogt de website drempelverlagend voor de jonge doelgroep om eigen ervaringen te delen.

Ook NFT’s – digitale eigendomsbewijzen – worden gebruikt als de nieuwe straatposters. Een Unicef-campagne om alle scholen ter wereld op het internet aan te sluiten, werd door grafisch ontwerper Nadieh Bremer ondersteund met de kleurrijke illustraties die als NFT werd verkocht; de opbrengsten gaan naar Unicef. Data als de locatie van de school en de kwaliteit van de internetverbinding werden op een abstracte manier gevisualiseerd. Zelden zag activisme er zo gelikt uit.

Digitale dilemma’s

Kunstmatige intelligentie biedt zowel kansen als risico’s voor ontwerpers. Voor haar datavisualisatie van de wereldwijde internettoegang van alle scholen gebruikte Nadieh Bremer een algoritme dat kleuren en compositie van de illustraties bepaalt. En stap verder ging ontwerpstudio The Stone Twins. Die liet het beeldmateriaal voor een teasercampagne voor het nog te openen Amsterdamse restaurant Next in zijn geheel maken door het intelligente tekenprogramma Dall-E. Een fantasiebeeld voor een (nog) niet bestaand restaurant, waarom ook niet.

Het zet de discussie op scherp dat juist culturele disciplines als design weinig te duchten hebben van steeds slimmere computers. De verbluffende creaties van intelligente tekensoftware als Midjourney en Dall-E doen her en der wenkbrauwen fronsen. Met slechts enkele steekwoorden is iedereen in staat een pakkend – en gratis – beeld te creëren. Dat werd door Frank Tjepkema voor het Dutch designers Yearbook treffend verbeeld met een illustratie vervaardigd met kunstmatige intelligentie op basis van steekwoorden als Dutch design, inflatie en chaos. Het resultaat is een Nederlandse vlag vol vieze rookpluimen en een verontrustend oncontroleerbaar digitaal web.

Dutch designers Yearbook. Uitgeverij NAI 010, € 29,95.

