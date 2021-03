Design Academy Eindhoven gaat ondanks rapport over giftige sfeer verder met in opspraak geraakte afdelingshoofd

De Graduation Show van de Design Academy Eindhoven.

Het is het eerste onderzoeksrapport dat verschijnt naar aanleiding van call-outaccounts op Instagram. Daarop worden mensen publiekelijk beschuldigd van wangedrag. Een van de invloedrijkste accounts was @calloutdutchartinstitutions, waar afgelopen najaar ruim honderd ervaringen werden gedeeld over kunstinstellingen.

Ook de Design Academy Eindhoven (DAE) kwam aan bod. Zo zou het hoofd van het departement ‘Identity’ verantwoordelijk zijn voor een ‘broedplaats van angst’. Vervolgens werd hem kwalijk genomen dat hij, in reactie op verhalen op het call-outaccount, naar de politie is gestapt. Volgens een 22-jarige oud-student is hij naar aanleiding daarvan op het politiebureau ontboden en gevraagd zijn post te verwijderen. Er zou zijn gedreigd met een strafblad, iets wat de student als intimidatie heeft ervaren. Een politiewoordvoerder verklaart aan de Volkskrant dat de student niet onder druk is gezet, maar het bericht vrijwillig heeft verwijderd.

Dating-app

Het aanhoudend gemor over het afdelingshoofd was voor de directie aanleiding voor onafhankelijk onderzoek. Dit werd uitgevoerd door het bureau Bezemer&Schubad. De conclusies werden door de directie samengevat en gedeeld. Daaruit bleekt dat een steeds groter wordende groep studenten geen vertrouwen heeft in het leiderschap van de afdeling. Ook merkt het rapport op dat de cultuur binnen het departement wordt getypeerd als ‘giftig’.

In welke mate het afdelingshoofd daar verantwoordelijk voor is, wordt uit de samenvatting van de directie niet duidelijk. Wel wordt benadrukt dat de onderzoekers geen bewijs hebben gevonden voor verhalen dat de docent via de datingapp Grindr studenten heeft benaderd.

Vrijdag maakt de directie bekend dat men, na overleg tussen het afdelingshoofd en studentvertegenwoordigers, ‘het hoofdstuk wil afsluiten’. Het afdelingshoofd kan aanblijven. Een nieuwe samenstelling van het docententeam zou binnen het departement leiden tot cultuurveranderingen.

Studenten denken daar anders over. Een aantal studentvertegenwoordigers die bij het overleg aanwezig waren en anoniem wil blijven, noemt de beslissing ‘onterecht en laf’. ‘De directie heeft ons verteld: vertrouw erop dat wij het rapport hebben gelezen en tot een verstandige beslissing zullen komen.’ Dat vertrouwen hebben ze niet. ‘Studenten en alumni hebben hun ervaringen gedeeld met het onderzoeksteam. In dat rapport klinken onze stemmen. Doordat we geen inzage krijgen, wordt ons het zwijgen opgelegd.’

Ook Sterre Boessen (25), die in 2017 afstudeerde en meewerkte aan het onderzoek, heeft moeite met het besluit. ‘Identity was een giftige plek, waar werd gevreesd of docenten je wel mochten. Het afdelingshoofd maakte studenten constant bewust van zijn machtspositie door ze of op te hemelen of juist en plein public aan de schandpaal te nagelen.’

Een van de docenten heeft, geschokt door het onderzoek, haar werk neergelegd. Een andere collega, Jan Hoek (37), heeft erop aangedrongen dat het afdelingshoofd opstapt. ‘Het is ongeloofwaardig om te denken dat hij vrolijk verder kan.’

Toch blijft de directie van DAE achter het besluit staan. Ook is ze niet van plan het onderzoeksrapport te delen met de schoolgemeenschap. Dat zou de ‘vertrouwelijkheid en anonimiteit van alle melders’ schaden. De hoop is dat een verbeterplan zal leiden tot een veiligere leeromgeving. Studenten laten het er niet bij zitten. Ze kondigen aan een open brief te zullen schrijven naar de raad van bestuur.