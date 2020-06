Dertig man in een filmzaal voor 380 man: het begin is er

Een bezoeker desinfecteert haar handen in een bioscoop van Pathe. Beeld ANP

Alle voorstellingen zo goed als uitverkocht, op een warme en zonnige dag. En dat zonder nieuwe films: de toeloop is voor Interstellar, Grease, wat Harry Potter-films en de reprise van Johan Nijenhuis’ Twentse huwelijkskomedie De beentjes van Sint-Hildegard, die half februari al uitging. Zo bezien beleeft het Haarlemse Pathé-bioscooptheater een topdag, bij de maandagse heropening na de coronasluiting.

Van een economisch rendabel model is nog geen enkele sprake, met het maximum van dertig bezoekers per zaal; de grootste van de acht zalen telt 380 zitplaatsen. Maar het is een begin. De comeback van de bioscoop is ingezet en er is overduidelijk animo onder het publiek. Dat moet nog wat wennen aan de nieuwe regelvoering; dat de zitplaats niet vrij verkiesbaar is valt een enkeling dan toch tegen, maar de stemming onder de als spoorzoekers via de eenrichtingsbewegwijzering naar de juiste zaal gedirigeerde bezoekers is gemoedelijk en optimistisch. De viruspreventie bij de catering lijkt op orde: zelfs de bakken popcorn zijn socially distanced, niemand raakt hier onverhoopt iets van de ander aan. Bij het verplichte online reserveren bij ’s lands grootste bioscoopketen wordt gevraagd naar de gezondheidstoestand, en vroegboekers krijgen nog eens een herinneringsmail: ‘Heb je gezondheidsklachten gekregen na de aankoop? Dan kun je jouw tickets gemakkelijk annuleren en het bedrag wordt automatisch teruggestort.’

‘Ik denk dat we zonder corona wel de miljoen hadden gehaald’, zegt Pim Hermeling van September Film, de distributeur van De beentjes van Sint-Hildegard. De door Herman Finkers geschreven en geacteerde film haalde al bijna 500 duizend bezoekers. En nu brengt Hermeling ’m nog eens uit, op volle kracht. ‘165 kopieën. Bizar veel. Maar mensen snakken ernaar om iets te gaan doen.’

Op grote nieuwe Hollywoodfilms is het nog even wachten. De Europese bioscopen zijn afhankelijk van de veelal uitgestelde internationale releases. Rundfunk – Jachterwachter, een speelfilmvariatie op de successerie van Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout, komt 11 juni uit en is daarmee de eerste nieuwe Nederlandse postquarantainefilm van enig formaat. ‘Er is nu weinig concurrentie in het komediegenre’, laat een medewerker van Dutch Filmworks weten. De distributeur verwacht dat de vrolijk-lompe campingkomedie (posterkreet: ‘Wat een ongelofelijk k*tcamping’) juist in deze tijd goed valt: ‘Het is een film die zorgt voor positiviteit.’