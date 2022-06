Der Ring des Nibelungen: weinig muziek, veel modern onrecht ★★★☆☆

Scène uit Der Ring des Nibelungen Beeld Sabina Boesc

Op de afvinklijst van foute kunstenaars prijkt Richard Wagner hoog. Racist, seksist, dode witte componist. Schreef het operavierluik Der Ring des Nibelungen dat walmt van machtsmisbuik, geweld en incest. Hebbes, dacht de jonge garde van het Schauspielhaus Zürich. Die stal gaan wij eens uitmesten.

Resultaat, op het Holland Festival: een ‘meerstemmige bewerking’ van ‘weggelaten verhalen’. Ze krijgen stem via personages die door Wagner in een minder fraaie rol zijn geduwd. Denk aan Alberich, de lelijke dwerg die het Rijngoud stal. Of Fricka, de gedweeë vrouw van oppergod Wotan. In soms briljante, vaak grappige en altijd sterk geacteerde monologen koppelt de Duitse tekstschrijver Necati Öziri ze aan modern onrecht als privilege en genderleed.

Regisseur Christopher Rüping rekent het theaterpubliek alvast tot de vallende goden. Wit, bemiddeld, woont in een stevig ommuurd walhalla. ‘People of opera’, luidt zijn boodschap, de wereld verandert rap. Sluit je liever aan bij ons, de aanzwellende meerderheid van minderheden. De enige oudere acteur die aantreedt, wit en man, slingert zijn verwarring met het schuim op de bek de zaal in. Jammer dat die tegenspraak uitmondt in een karikatuur (‘en nu prosecco!'). Zo worden zinvolle vragen — ondergraaft het opeisen van een identiteit niet juist het begrip voor ‘de Ander’? — kaltgestellt.

Het jonge volk uit Zürich levert een amusante drieënhalf uur. Intussen wordt Wagner niet zozeer gezuiverd, alswel omzeild. Van de muziek, zijn grootste talent, klinkt amper een spoor. Of toch: tussen de elektroklanken van dj Black Cracker duikt de militante Walkürenrit op. In een hilarisch puffende speelklokversie.